HryDoKapsy 22 - váš PDA herní speciál

Novinky a updaty

PalmQuest 1.0

Vyrobit pro PalmOS handheldy dobrou a poutavou tahovou strategii je vzhledem k displeji a obvyklému charakteru hraní (největší úspěch mají kratší a jednodušší hry na ukrácení volných minut) docela těžké. Naposledy se o to pokusili tvůrci PalmQuestu. Hra je určena pro barevné Palmy a jejím cílem je dobýt svět a rozdrtit protivníka. Můžete stavět tanky, letadla a transportní lodě, dobývat města a ničit nepřátelské armády, ale pozor - váš protivník se pokouší o to samé. Hraje se na reálné mapě světa s reálnými názvy měst, což přispívá k její autentičnosti.

Přes poněkud statický charakter hry (vše se odehrává na jedné mapě světa a pomocí oken a spodního informačního proužku) vás hra za chvíli vtáhne. Stojí rozhodně za vyzkoušení.

Autor: Ligature Technologies, shareware $19,95.

Henry´s Halloween Adventure 1.0

Jestli máte rádi Minesweeper (odstraňování min), bude se vám asi líbit i tato hra s aktuálním Halloweenovým příběhem. Hra je hezky zpracovaná, obsahuje manuál a mohla by zaujmout především děti.

Autor: Octagon Software, shareware 11,95.

Pocket Loco 1.0

Jestli nevíte, co koupit pod stromeček tatínkovi, který má svůj/služební PocketPC handheld, zkuste to s vláčky - věřte, že to ještě žádného dospělého neurazilo. Vláčky jsou hezky animované, zvukové efekty i hudba jsou již samozřejmostí a 25 úrovní by mohlo vydržet alespoň do Štěpána...

Autor: B3team, shareware $10,49.

Exterminator 1.0

Trajectory Labs vydala svoji novinku Exterminator, o které jsme informovali v naší rubrice o připravovaných hrách v HryDoKapsy19.

Hra stojí $14,95.

Voodoo Vinny 1.0

Jestli máte důvěru ve Voodoo, neměli byste pominout tento produkt. Vyberte panenku (muž/žena), pojmenujte ji a nyní se již můžete vesele mstít na komkoliv. Pozor - firma upozorňuje, že to může opravdu fungovat!

Autor: Made By Kiddies. Inc., shareware $9,9.

ChessGenius for the Nokia 7650

Výrobce vynikajícího šachového programu ChessGenius předělal svůj produkt i pro komunikátory Nokia 7650. Na displej se vešlo vše podstatné, dokonce zbylo místo i pro dvě velikosti šachovnic. Ve hře je 30 herních úrovní - 10 v režimu "easy", 10 pro bleskové partie a 10 s omezeným časem na tah.

Autor: ChessGenius, shareware $19,99.

Wall 2.0

Nové verze se dočkal výborný bourač zdí pro Psiony. Autor vylepšil grafiku zvuky a hru s více míčky současně. Wall nyní nabízí celkem 18 úrovní, 10 typů bonusů, 3 stupně obtížnosti, podporuje ovládání tlačítky i stylusem.

Autor: Mészáros-K. Gergely, shareware $12.

Máte hluboko do kapsy?

Pocket Chip´s Challenge 1.01

Autoři portovali hru z Windows 3.1 - Chip's Challenge od Microsoftu. Pomozte Chipovi v jeho dobrodružné cestě do vysněného počítačového klubu Melinda. Cesta nebude jednoduchá a budete muset svoje mozkové závity pořádně šroubovat. Proslýchá se cosi o 144 úrovních...

Autor: Iceboxmane Technologies, freeware, alfaverze - k dispozici pro ARM, MIPS i SH3.

Doopv 1.0

Jednoduchá, ale zábavná hra - ovládáte malého zeleného ptáčka a sbíráte různé předměty. Každý má svůj význam a nejen že vám za ně přibývají body - jeden způsobí dočasnou nesmrtelnost, druhý zvýší rychlost atd. Ovládá se tlačítky (obrat doleva a doprava).

Autor: Naoki Ito, freeware.

Připravuje se...

Canasta

Jak je svět PDA her dynamický. Není to tak dávno, co jsem v našem karbanickém seriálu psal o tom, že na PDA dosud nebyla zpracována skvělá rodinná hra Canasta, a vida - všechno je zase jinak - Elastic Software připravuje brzké vydání PocketPC verze této hry.

Lands of Shadowgate

Předělávku Shadowgate chystá Infinite Ventures, a to hned pro obě hlavní platformy - PocketPC a PalmOS. Má to být opravdická bomba v tom, že si spolu budou moci v multiplayeru zahrát majitelé PPC i PalmOS handheldů! Výrobce použil svoji technologii Play-By-Sync. Beta bude k dispozici v listopadu a plná verze se čeká někdy na začátku roku 2003.

Majitelé PalmOS a PocketPC handheldů si tak budou moci poprvé zahrát mezi sebou - podaří se umlčet aspoň na chvíli "flamewar" mezi těmito platformami?

Aktuality