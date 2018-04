HryDoKapsy 20 - váš PDA herní speciál

Novinky a updaty

Fish-Globe 1.00

Osvoboďte tolik rybiček, kolik jen dovedete. Hra s hezkou grafikou je logické puzzle - můžete hrát na čas i v tréninkovém režimu, tlačítky i stylusem.

Autor: Webvisia LLC, shareware $9,95

Ski 1.0

Zimní sezóna zanedlouho vypukne, a ještě než zapnete své lyže a spustíte se ze svahu, můžete si nanečisto prozkoušet své lyžařské dovednosti v této nové hře pro PalmOS.

Autor: WebOn, shareware $4,95

PalmWars 1.0

Po několika betaverzích byla konečně vydána oficiální verze dlouho očekávané hry pro palmy PalmWars. Přes trošku primitivní grafiku je PalmWars poměrně složitá strategie, ve které budete jako třeba v legendární Duně bojovat s dalšími dvěma rody, stavět, dobývat, těžit a samozřejmě dobývat i bránit se cizím atakům. Autor slibuje do dalších verzí podporu barvy, další zbraně a možnosti.

Autor: Frank Aalbers, shareware $5

PocketDenken 1.03

Tak tomu se říká smůla - uvízli jste ve sklepeních nevlídného hradu PocketDenken a šarmantní správcová podzemí vás nepustí ven, dokud nevyřešíte všechny puzzle, které si pro vás připravila. Vše navíc limitované časem, inu cesta z podzemí nebude opravdu jednoduchá...

Autor: PocketDenken, shareware $9,95

Karetní novinky od PurpleSoftu

Purplesoft vydal tento týden hned několik karetních her pro PocketPC a PalmOS handheldy. Jsou to Bridge, Spades, Euchre a Hearts. Všechny programy jsou ale tradičně komerční bez možnosti odzkoušet v demoverzi. Všechny stojí $9,99 kromě Bridge, který je za $24,99.

Máte hluboko do kapsy?

Patence Revisited 2.6.2

Nová verze nejlepších freewarových pasiánsů pro PalmOS. Paul Close přidal dalších šest nových variant - Forty Thieves, Miss Milligan, Picture Gallery, Royal Cotillion, Stalactites a Tarantula. Hra nyní podporuje HiRes grafiku na Sony Clie.

Autor: Paul Close, freeware

TangCode Jumble 1.3

Složte znovu obrázek z rozházených čtverečků. Hraje se na čas, či na nejmíň tahů. Hra zaujme všechny členy vaší domácnosti, uvidíte. Najdete zde tři režimy hry (snadný, normální a těžký). Obrázky ke skládání si můžete volit a můžete si je i přihrávat z PC.

Výrobce: TangCode

Připravuje se...

Monsta

Novou PalmOS hru pro vás chystají na stránkách indus3.org. Obrázky vypadají moc hezky, co říkáte!

Picoverse: Citizen of The Galaxy

Novou strategicko-obchodní hru připravuje autor populárního SpaceTraderu Piotr Spronck. (mimochodem - SpaceTrader by měl být v nejbližších dnech upgradován a dočkáme se nových úkolů, vylepšeného GUI a možná i HiRes)

Piciverse bude určená opravdickým nadšencům - oproti 120 hvězdám v SpaceTrader jich nabídne 30 -50 tisíc. Cesty mezi planetami jsou zpracovány vizuálně a rovněž souboje budou sice nadále strategické, ale mnohem víc interaktivní. Hra by měla být shareware a dostane se k nám někdy na začátku roku 2003.