HryDoKapsy 18 - váš PDA herní speciál

Novinky a updaty Emperor Mahjong 1.0

Novinka firmy, která je profesionálem ve světě PDA her. Program tomu svým zpracováním odpovídá. 72 rozvržení kostek v šesti tématických skupinách (další lze vytvářet v editoru) vám poskytnou dostatek variant, aby se vám hra neomrzela. Tři stupně obtížnosti se zase postarají o to, aby si zahráli začátečníci i pokročilí. Hra stojí $19,95 a firma Hexacto vyhlásila soutěž - do 15. října můžete firmě hlásit svoje nejvyšší skóre - vítěze čeká nový iPAQ se všemi hry Hexacta! TieUp 1.0

Novinka z produkce PublicPocketGames, kterou nabízí firma za celkem lidovou cenu $5,99. Cílem je provést míček přes herní úroveň - obrazovka je rozdělena na pozitivní, neutrální a negativní sektor - vy byste se měli pohybovat v pozitivním, v žádném případe v tom negativním. Míček se odráží od stěn, bariér a taky od tří barevných hádků, které ovládáte. Hra nabízí 30 úrovní, tři hady, pět dalších objektů. Každá úroveň má limitovaný čas k dokončení. Najdete zde ukládání rozehrané hry, tabulku nejlepších. Grafika je v hi-color a potěší i zvukové efekty s hudbou.

Literati 1.2 a Wordful 1.1

Dvě slovní pecky vydala tento týden firma BEIKS. Literati je slovní hra podobná Scrabble a stojí $14,95. Wordful je další varianta na toto téma za $9,95. Replicate 1.0

Strategická hra pro PalmOS připomíná nejvíc klasickou hru Reversi. Vaším úkolem je obarvit svými kuličkami víc mezer než váš soupeř. Na první pohled jednoduchá hra vám dá ale pořádně zabrat!

Jenies Technologies Incorporated ji prodává za $9,95.

Máte hluboko do kapsy?

FIFTEEN 1.0

Populární "patnáctka" v novém hávu a se zajímavou myšlenkou soutěžení s handheldem.

Barevné zpracování. Freeware George Tatevyana.

Logic Game 1.0

Jednoduché a logické hry patří na PalmOS k nejoblíbenějším. Vždyť většina uživatelů si PDA nekupuje jako herní konzoli, ale potřebuje tu a tam vyplnit pár minut času a odreagovat se od běžných starostí. K tomu jsou logické puzzle jako stvořené.

Jedna z dalších se jmenuje Logic Game. Hrají dva hráči proti sobě (jeden může být váš handheld) - na čtvercovém poli s několika míčky se snaží se svými prvky ve tvaru L zaujmout takovou pozici, aby soupeř nemohl táhnout. Je to jednoduché, hratelné i zábavné. Autorem je Andrew Emson.

Shifty 1.02

Shifty je freewarová karetní hra od nosleep software. Je založena na stolní karetní hře Fluxx od Andrewa Looneyho.

Podívejte se na stránky LooneyLabs na informace k této zajímavé hře, která by vás mohla rozhodně zaujmout! K dispozici je ostatně manuál v PDF formátu.

Hetris 1.0

Klasika vracející se na displeje nejrůznějších zařízení v rozmanitých podobách. Toto zpracování pro PocketPC platformu je od firmy H&H Software, LLC, a je zdarma.

Kdo ještě nemáte tetrisu dost, tak zde si této hry užijete opravdu dosytosti.

Dklgate 1.0

I jednodušší hry mají na PocketPC úspěch a řada uživatelů je upřednostňuje před rozsáhlými 3D projekty s renderovanou grafikou a zvukovými efekty. Jsou totiž jednoduché na pochopení i ovládání, skvěle vyplní vaše časové mezery a nejsou předražené (řada z nich je zdarma).

Týká se to i hry Dlgatre, kterou vyvíjí N.I - hra je ke stažení zdarma. Cíl je jasný - zlikvidovat bombami nelítostně všechny nepřátele.

Jednou větou

Je nová námořní bitva - hra SeaWars 1.3. Je zde vylepšena grafika v černobílých verzích, automatické přepínání tahů apod. Freeware od TB Labs.

Druhá beta šachů OpenChess přináší vylepšení rozhranní, nové zvuky a odstranění některých chyb. Freeware Sona Alteseho.

Aktuality

Sega na PDA

Na herní PDA trh vstoupila razantně firma SEGA. Sega Mobile nabízí nyní ke stažení tři klasické hry pro PocketPC platformu a plánuje, že vydá v první fázi předělávky svých her Super Golf, Slider, Vampire: Master of Darkness, Columns, Halley Wars, Sega Game Pack 4-in-1. Sega nabízí i podobný balíček pro počítače PalmOS pod názvem SEGA Swirl.

Interstellar Flames sesadil Strategic Assault

V žebříčku dlouhodobě nejprodávanějších her na Handangu došlo k výměně na pozici leadera - strategii Strategic Assult vystřídala střílečka Interstellar Flames. Co se ovšem nezměnilo, to je vítězná firma. Ano, obě hry jsou produktem XenGames, které tímto gratulujeme ke komerčnímu úspěchu! A doufáme, že přístup XenGames (skvělá hra za nízkou cenu) bude receptem i pro ostatní výrobce...

3D Fighter Pilot - beta pro PocketPC

3DAGames nabízí ke stažení první hratelnou demoverzi své střílečky 3D Star Fighter Pilot pro PocketPC. Je to předělávka úspěšného PalmOS titulu a příznivci vesmírných megavýbuchů by s downloadem neměli dlouho váhat.