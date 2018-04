HryDoKapsy 16 - váš PDA herní speciál

Novinky a updaty



Galactic Realms 3.0

Dobrých real-time strategií je na PDA co bys na prstech jedné ruky napočítal. Galactit Realms od CrimsonFire k nim rozhodně již delší dobu patří.

Myslím si, že příznivci RTS žánru nebudou zklamáni, aplikace v nové verzi výrazně pokročila. Celkem 33 misí (15 za UN, 10 za rebely a 8 za vetřelce) dává dostatečný prostor pro dlouhé hraní, a komu to nestačí, může vyzkoušet desktopový editor misí. Majitelé Clié - nezapomeňte si před spuštěním vypnout HiRes, tento bug bohužel autor stále neodstranil...

Odyssey, Battle Of The Universe 1.0

Vznosný název nové kosmické akční pařby od specialistů na "hambaté" hry AIM Productions z Belgie. Komerční aplikace za $14,95 slibuje excelentní grafiku, osm velkých herních úrovní se závěrečným "bossem" na konci každé z nich. 33 různých typů nepřátel se vás pokusí zneškodnit 53 odlišnými typy zbraní, vy jich můžete mít až pět a všechny se mohou vyvíjet. Grafika vypadá skutečně hezky, firma slibuje i zvukové efekty a originální soundtrack.

Nadílka her od Astraware

Doslova smršť her si nechala na září firma Astraware. Po námi představených real-time šachách Rooks Revenge firma vydala několik dalších novinek pro PalmOS (logickou Candy Cruncher, slovní Links Letters a WhatWord?), představila ale i oznámené novinky a předělávky pro PocketPC platformu (logické Bounce Out, Nisqually a Alchemy).

My zde, pochopitelně, nemůžeme věnovat stabilně půl vydání jedné firmě, ale rozhodně si novou porci her nenechte ujít, Astraware prostě hry na PDA dělat umí. Jsme zvědaví, jestli po úspěchu PalmOS her zaznamená firma podobný úspěch i na PocketPC platformě...

Pocket StripPoker II - VideoEdition

AIM Productions představila tento týden pokračován svého "svlékacího" pokeru. V Pocket StripPoker II to vaše partnerky pěkně roztočí a přidají několik svlékacích videoklipů. Navíc na vás budou i mluvit, a to hezky čes , tedy anglicky.

Firma vylepšila i herní engine i interface programu . Pokud máte nějaké oblíbené dívky z jedničky, tak vám tyto databáze budou fungovat i ve dvojce. Hra stojí $14,99 a firma ji zatím vyvinula pro PocketPC handheldy (o PalmOS verzi se nikde nezmiňuje, pro Palmy si můžete koupit jedničku StripPokeru).

Rock, Paper, Scissor

Hra "kámen, nůžky, papír" dovedená k handheldové dokonalosti na vás čeká u MaddeByKiddies.

Mobile VR Pool 9200 1.0

Novinka tohoto týdne pro komunikátory Nokia 9200 a Nokia 7650. Je to shareware ($19,95) od Noumena Productions. Na displeje komunikátorů vám přináší virtuální pool s barevnou 3D grafikou

Máte hluboko do kapsy?

CEBoard 1.3.1

Aplikace není sama o sobě šachovou hrou - je ale určena lidem, kteří se šachy zabývají do hloubky. Program umí editovat a zobrazovat šachové partie, zaznamenávat k nim komentáře, zkoumat různé varianty dalšího průběhu apod. Vše je kompatibilní s rozšířeným .PNG formátem.

Naprogramoval Alan Zanchetta a program je freeware.

CFB Pong 1.0

Do časů "pradávných" let sedmdesátých vás přenese toto retro na slavnou "tenisovou hru", do časů, kdy první nadšenci naháněli dvě rozkmitané čárečky na displejích a první bastlíři sháněli součástky pro sestavení podobné hry domů...

Hru naprogramovali u CFB Software, zahrajete si proti Palmu (či proti sobě) ve třech stupních obtížnosti. A třeba při ní přijdete i na to, že multimédia, 3D efekty a syntetické zvuky nejsou u her všecko...

Iron Strategy 1.21 - Mission Pack #2

Další balíček misí do freeware tahové strategické hry (i hru samotnou) si můžete stáhnout u InterSoftu. Firma rovněž oznámila vývoj další strategie s názvem Sea Winds - je založená na engine IronStrategy a demoverze by měla být již brzy ke stažení.

Strife 1.0

Novinka od autora námi představené War In Ancient Times (HryDoKapsy14) Damiana Walkera. Tahová strategie pro Psiony se třemi scénáři, hra je dostupná pro 16-bit i 32-bit Psiony a je GNU zdarma.

