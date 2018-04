HryDoKapsy 13 - váš PDA herní speciál

Novinky a updaty



Bubble Pop 1.0

Nové logické puzzle od BapSoft LLC se jmenuje Bubble Pop. Úkolem je vyprázdnit plošku s kuličkami skládáním kuliček stejné barvy vedle sebe.

Proqram je shareware a stojí $10.

Molecules 1.0

Další "lámohlav" pro PalmOS začíná evokovat otázku, proč se této kategorii programů na palmOS tak daří? Je to možnostmi této platformy, či jejích uživatelů? Asi obojí...

Ale zpět k programu - stále agilnější HandArea předkládá hru, ve které jde o rozmístění barevných molekul po plošce a jejich vzájemné propojení. Je zde mnoho nastavení a přizpůsobení. Budete potřebovat barevný PalmOS handheld a $4,95.

FighterAce

Když už jsme u HandArea - její další novinka se jmenuje Fighter Ace a je to nádherně graficky zpracovaný soubor letadel s dvaceti úrovněmi a na PalmOS velmi slušnými grafickými efekty. Stojí $9,95.

Defender(r) II

Pozor! Odporní vetřelci útočí na naši planetu a likvidují naše astronauty. Je čas sednout do vesmírné lodi, oprášit laserové zbraně a zachránit Zemi.

Grafika jako vystřižená z osmibitů, shareware Handmarku, které si firma cení na $14,99. Ale připlatíte-li si pět babek, tak vám Handmartk přibalí ještě čtyři arkády z osmdesátých let: Joust, Spy Hunter, Sinistar a Root Beer Tapper.

(Čekáme, čekáme na Sinclair ZX Spectrum simulátor pro PalmOS. Dočkáme se?)

Marble Worlds 1.209

Stále dokonalejší svět Marble Worlds v jednom z častých updatů. Nádherná hra od 4pocket.com, která za $14,95 nabízí 10 velkých herních úrovní s 9 obrazovkami v každé z nich.

Hra patří do kategorie "kdo nezkusil, neuvěří", takže už mlčím a přikládám jen několik obrázků.

ShuffleBoard 1.0

Novinka pro Nokia 9210/9290 je zajímavou simulací deskové hry, kterou prý hrají lidé v Anglii už od patnáctého století. Můžete volit protivníka i jeho schopnosti a určitě se při ní dobře pobavíte! Hra stojí $25 a vyvinul ji Digital Red.

Timebomb 1.0

Freeware aplikace Paula Tateho je k mání v barevné i černobílé verzi.

Scuba-doo 1.0

Akční novinka pro PocketPC platformu - vy a váš tým potápěčů prohledáváte světové oceány a hledáte (co jiného) potopené poklady. Ale pozor - oceán není zrovna nejpřátelštější prostředí a jestli se nechcete stát zákuskem nějakého z podmořských dravců, budete se muset hodně ohánět!

Freeware hra od AMD Online vyžaduje nainstalované prostředí Macromedia Pocket Flash Player - 5 a vyšší.

Verdi 1.0.1

Další předělávka starší, ale osvědčené a úspěšné hry (Othello, Reversi). l tato verze má poměrně značný rozsah obtížnosti a barevnou a černobílou variantu. Vyvinul Miqual Vitorino a je zdarma.

Pentomjno Puzzle 2.60

Toto puzzle svým "rozsahem problému" spíš zaujme děti, ale i ty se potřebují někdy bavit. Co takhle třeba jim tuto hru půjčit "na uklidněnou" ve stojící koloně v autě?

BoulderPalm 1.3

Poslední námi dnes představená "stará dobrá klasika v novém kabátě" - zpracování Bouldera. Je z Polska od Wojcziecha Martusewicze a je freeware.

7 HEXES

Tvůrce PalmOS prohlížeče DeepReader R.Zane Rutlege připravuje pro PalmOS hru 7 Hexes a prý by to mělo být něco jako Myst pro PalmOS.

Uvidíme. A prý už brzy!

NightMare

První opravdickou adventuru pro Nokia 92XX připravuje Digital-Red. Jmenuje se Nightmare a bude prý dělat opravdickou čest svému jménu.

V Palmareportu dnes píšeme o zveřejněných výsledcích prodejů mobilního software portálem Handango. Nás zajímá herní software pro PDA, takže deset nejprodávanějších her Handango za 2.Q.2002 a jejich cena:

1. Bejeweled for Palm OS - $14.95

2. IntelliGolf Birdie Edition for Palm OS - $39.95

3. Chess Tiger for Palm OS - $19.95

4. PopCap Games Pack for Palm OS - $9.95

5. IntelliGolf Birdie Edition for Pocket PC - $39.95

6. Handmark Scrabble for Palm OS - $29.99

7. SimCity 2000 for Pocket PC - $29.95

8. Pocket Express Ent. Pack for Palm OS - $19.99

9. Handmark Monopoly for Palm OS - $29.99

10. ZIOGolf 2 TotalPack for Pocket PC - $24.95

