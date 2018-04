HryDoKapsy 12 - váš PDA herní speciál

Novinky a updaty

Vegas Slot 2.0

Jestli hrajete rádi na hracích automatech, bude se vám určitě líbit nová verze hry Vegas Slot.

Je jasné, že se na vás z Palmu nevysypou vyhrané mince, na druhou stranu vás hra nedokáže zruinovat. Snad jen trošku při nákupu - Vegas Slot od Electron Hut jsou shareware a stojí $11,95.

Kingdom 1.0.4

Novou tahovou strategií nás tento týden obšťastnil GrogSoft.

Budete zkoumat, objevovat, stavět, dobývat. Šest typů jednotek vytváří nejrůznější herní kombinace, prostě paráda a dobrá hra pro všechny, kteří chtějí trošku protočit své mozkové závity. Hra stojí $15.

Dungeon Adventures 1.0

Herní novinka od Snop. Není to ale klasický dungeon, jak by se mohlo zdát podle názvu. V této hře jde o hledání předmětů a řešení hádanek. Shareware $5.

Wall 1.3

Nová verze bourání zdi od VikingGames je shareware a stojí $12.

Máte hluboko do kapsy?

Memorix 2.01

Piškvorky v nové verzi s novými možnostmi nastavení a dalším rozšířením vydal PalmSide.

Lemmings 3.1

Vše začalo kdysi dávno v roce 1991, kdy DMA Desing vytvořil pro Psygnosis hru s podivným názvem Lemmings (lumíci) a ještě podivnějším obsahem...

Aaron Ardiri připravil funkční demoverzi se 7 úrovněmi, ve které si můžete prozkoušet, zda vás tato hra bude bavit. A jestli ano, tak na vás čekají další úrovně - ty jsou ovšem za poplatek.

Reflect It 2

Hra od PublicPocketGames je freeware. Je to logická hra se vším všudy a bude se vám určitě líbit. Je sice zdarma, ale čeká na vás 35 herních úrovní, 3 stupně obtížnosti, 22 typů kostiček a vše je limitováno časem. Obstojná grafika a zvuky - prostě stahujte a hrajte!

Připravuje se

Gangsta Race

Na to, že PDA hry jsou stále graficky propracovanější, jsme si už zvykli. Firma GargaGames uvolnila tento týden informace o přípravě hry Gangsta Race - měla by to být kombinace střílečky a závodění. Hra by měla být hotová velmi brzy a jestli bude hratelnost na úrovni grafického zpracování, mohla by to být docela bomba!

Odyssey

Vesmírná střílečka Odyssey by se měla brzy objevit v nabídce firmy AIM Productions. Za $15 by se vám měla dostat na displej klasika v novém kabátě - osm rozsáhlých úrovní, 33 nepřáteli, 5 zbraňovými systémy a samozřejmě super grafikou i zvuky.

Deity3D color

Barevnou verzi své 3D střílečky připravuje Aaron Ardiri. Jde jen o tom jestli se bude na displejích Palmů s procesory Dragonball hra slušně hýbat, či bude trhaná...

Aktuality

Astraware Game House Games Pack 2

... se jmenuje srpnový balíček her od Astraware.

Obdržíte tři hry za zvýhodněnou cenu $29,95 - Gemdrop, Glinx a BounceOut.