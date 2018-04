HRYDOKAPSY 03 - váš páteční PDA herní speciál

Novinky a updaty

X-Ranger je venku!

Minulý týden jsme informovali o přípravě X-Rangeru a tento týden jej firma JimmySoftware vydala.

X-Ranger je střílečka "v hlavní roli" s 3D renderováním v reálném čase za pomoci "frame" animace. Díky tomu by měl uživatel dostat působivou hru s množstvím grafických i zvukových efektů, nepominutelná je prý i hudba. Za hru zaplatíte $24,99.

Osmibitová invaze od Edgegames...

Několik PDA novinek představila tento týden EdgeGames. Mám na mysli hry BOBBY BEARING a FAIRLIGHT - jsou to multiplatformní hry, které firma nabízí v PalmOS, PocketPC a Symbian formátu za $20. Obě velmi silně připomínají kdysi populární hry z osmibitů - jsou to první takto šířené "YX Spectrum" hry.

Osobně se ale musím přiznat, že šíření takovýchto her za poplatek ($20!) je pro mne dost velkým zklamáním. Vždyť majitelé PPC, Symbian a Epoc počítačů již dnes mají k dispozici zdarma emulátory ZX Spectra a mohou si na PDA pustit zadarmo takřka každou ZX hru. Věřím, že se podobného emulátoru dočkáme i na PalmOS handheldech s vyšším rozlišením.

Máte hluboko do kapsy?

Parádní ruleta - a zdarma!

Pocketcasinogames zase po čase přišla s perlou - tentokrát zpracovala klasickou ruletu. Hra je graficky dobře vyvedená a poslouží vám třeba jako prostředek k tréninku, než se rozhodnete vstoupit do některého z casin v Monte Carlu či Las Vegas...

Dual - máte pevné nervy?

Jestli ano, můžete svůj postřeh vyzkoušet s hrou Dual - nečekejte 3D renderovanou grafiku, pobavíte se ale možná s touto freeware hrou víc než s texturovanou peckou za $30...

MasterMind

Věčně zelená logická hra, která přes svoji zdánlivou jednoduchost vydrží na hodně dlouho. Je známá její stolní varianta (prodávala se pod jménem LOGIK). Toto zpracování je od F.F.Maka

HandChess - konečně zase zdarma PalmOS šachy!

Na FreewarePalm se tento týden objevil program HandChess, který je předělávkou kdysi populárního šachového free programu PocketChess Scotta Ludwiga. Chris Seeger tento program nyní předělal - provedl některé drobné změny a přidal lepší ikonu. No, nevím, jak je to v tomto případě s autorskými právy, takže doporučuji rychle stahovat, než začnou být s hrou nějaké problémy...

Pod pokličkou

Novinky z Astraware

Proslýchá se, že Astraware připravuje dvě novinky - první by měla být logická pecka pro PocketPC s názvem Bounce Out (verze pro PalmOS je již v prodeji) a majitelé Clié s Hi-Res se prý záhy dočkají předělávky Bejeweled do Hi-Resu (tuto famózní hru si mohou nyní koupit pod názvem Diamond Mine i majitelé PPC).



UnderQuest - zahrají si i PocketViewery!

GargaGames dokončuje svůj projekt UnderQuest - k dispozici ke stažení je už betaverze. UnderQuest je 3D akční adventura. V roli mladého bojovníka Boyana budete plnit úkoly, abyste zachránili království Kroum. Hra má svůj 3D grafický engine s texturami, světelné efekty a velmi rozsáhlé prostředí. Zvláštností je rovněž to, že si zahrají i majitelé Casio Pocket Viewerů!

Jiné aktuality

Co lidi kupují...

Víte, jaké jsou nyní nejprodávanější hry na Handangu? Za PalmOS platformu jsou to (v pořadí) Bejeweled, Chess Tiger a Pocket Expres Entartainment Palc Plus. U Pocket PC vládnou StrategicAssault, Lemonade Inc. a Slurp.

Náš URL tip

Jak jsme vám uvedli už během týdne, představil softwarový portál Handango svoji zvláštní stránku věnovanou PDA hrám s názvem GAMES@HANDANGO.

Stránka má vlastní slušivý design a je budována jako multiplatformní v členění na PalmOS, PocketPC a Symbian. Dvěma hlavním platformám (PalmOS a PocketPC) patří základní okna, kterými jsou tradičně žebříčky nejlépe prodávaných her a posledních pět novinek. Hry si lze samozřejmě na serveru rovnou zakoupit.

Specialitou GAMES@HANDANGO je ale malé okénko vpravo nahoře s názvem Go Wireless - umožní vám stáhnout si hru bezdrátově bez oklik rovnou do vašeho PDA - na tento nový typ distribuce software se nyní dost sází, takže uvidíme, jak se ujme!