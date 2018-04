Hry zdarma pro Windows Mobile: unikněte noční můře a užijte si hazardu

PocketMoku

Pokud jde o digitální zábavu, pak snad neexistuje tradičnějšího motivu, nežli piškvorek a jejich četných odrůd. Ačkoliv bylo matematicky dokázáno, že perfektní piškvorkář začínající prvním tahem vždy vyhraje, stále tu však pro vývojáře her zůstává výzva vytvořit umělého oponenta, který by byl "hratelný" pro člověka. To jest, neměl by být ani příliš hloupý ani moc "ostrý".

A programu PocketMoku se to poměrně daří - oponent nehraje ani úplně pitomě ani přespříliš nebezpečně, takže se nám při jedné běžné partii odvděčí zhruba 5 minutami zábavným způsobem stráveného času. Pravidla jsou zde tradiční - kdokoliv utvoří jako první nepřerušovanou linii 5 piškvorek v libovolném směru, zvítězil. Hra vyžaduje Windows Mobile 2003 a .NET CF runtime nespecifikované verze. Velikost programu po stažení je 74 kB.

Stahujte PocketMoku

Break My Bricks

Ani motiv Break My Bricks jistě nebude nutno zkušenému hráči příliš představovat. Máme před sebou další z variací na starý dobrý Arkanoid a Krakout. Obsah této postřehové arkády je velice prostý - s pomocí pálky jezdící dole musíme na uzavřené horní ploše rozbít všechny zde umístěné cihličky jen s pomocí šikovného trefování se míčkem. Ten ctí zákony o úhlech dopadu i odrazu.

Samozřejmě že ke směřování úderů lze využít pouze pálku. Hra umí nastavit rychlost míčku, zvukové efekty a vibrace u komunikátoru. Jak je u podobných titulů nepsaným zvykem, úrovně se postupně stávají stále obtížnějšími. Hra si pamatuje nejvyšší dosažené skóre. Break My Bricks vyžaduje libovolný Windows Mobile handheld, který si poradí s .NET CF 3.5+. Z disku nám hra ukousne 434 kB.

Stahujte Break My Bricks

Nightmare Park

Hra Nightmare Park je velmi věrnou reprodukcí klasické hry pro počítače řady Commodore. Jde o zajímavý mix arkády, logické hry a bludišťového žánru - usilujeme v ní tentokrát o to uniknout z šíleného parku, v němž se po setmění probouzí k životu nejrůznější existence. Narazíme zde kupříkladu na lvy, šíleného profesora matematiky, neméně šíleného gamblera a jiné podivné (ne)tvory.

Minimálně originalitu titulu nikdo neupře - i když je to těžko k uvěření, simulátor procházení nočního parku si dnes kupodivu troufne zpracovat jen málokterá softwarová společnost... Pamatujte - nejrychlejší cesta nebývá zároveň také tou nejbezpečnější! Nightmare Park vyžaduje jakýkoliv přístroj s Windows Mobile. Hra si po stažení z našeho disku bude nárokovat jen směšných 54 kB.

Stahujte Nightmare Park

FVJeux

Francouzská kolekce několika mála hazardních her - anebo přesněji her, v nichž o našem úspěchu a neúspěchu rozhoduje náhoda. Mimo jiné zde najdeme kostky, loterii, karty a podobné radosti. Titul lze hrát celkem v trojici režimů: Training, Challenge a Casino. První slouží k tréninku a seznámení se s pravidly i prostředím. Ve druhém musíme překonat určité výzvy tvořené sérií her.

A do třetice se v Casino režimu snažíme se základní sumou vydělat hraním her dostupných z hlavní místnosti - je jen na nás, zda se staneme milionáři anebo odejdeme nadobro zruinováni. Mimochodem, hra operuje pouze s virtuálními penězi, nejedná se o online Casino. FVJeux potřebuje k běhu zázemí v podobě nějakého toho Windows Mobile handheldu a eTcl runtimu. Velikost po stažení dosahuje 155 kB.

Stahujte FVJeux

Článek vyšel na serveru www.wmhelp.cz

Představené aplikace a mnoho dalších programů si můžete stáhnout z downloads sekce zmíněného portálu.