Hry v mobilech budou ještě důležitější (téma týdne)

Na hry v mobilních telefonech jsou dva protichůdné názory. První říká, že je to úplná zbytečnost, ten druhý tvrdí, že jde o úžasnou věc. Kdo má pravdu? Můžeme si vůbec takovou otázku položit? Pídit se po tom, jestli mají pravdu příznivci či odpůrci her v mobilech, je stejně smysluplné, jako diskuze o smyslu fotbalu. Vždy budou zapřisáhlí odpůrci a zapřisáhlí fandové. Existuje však několik hledisek, která by výrobci mobilních telefonů neměli opomíjet.

1. mobil je komunikační nástroj

Přestože se do mobilního telefonu integruje stále více funkcí, je stále především komunikačním nástrojem. Právě tak jej vnímá i valná většina jeho uživatelů. Ti by mnohdy bez mrknutí oka obětovali hry ve prospěch větší paměti na kontakty, případně jiné, z jejich pohledu praktičtější funkce. Samozřejmě i mezi těmito lidmi se najdou mobilní hráči, které si výrobci rozhodně nechtějí odradit. Řešení je v takovém případě jednoduché. Hry se mohou stát volitelným příslušenstvím, které si majitel nechá do přístroje nahrát v servisu nebo si jej stáhne z internetu. Bude v takovém případě muset oželet část paměti telefonu, ale to mu zřejmě nebude tolik vadit. Tyto předpoklady podle našich zkušeností platí především u manažerských typů telefonů. Touto cestou se ostatně vydává nejnovější a stále rozšířenější vývojová větev mobilních telefonů, které podporují aplikace v jazyce Java.

2. čím mladší, tím hravější

Tvrzení o souvislosti mezi věkem a mírou hravosti lze doplnit ještě o ekonomickou rovinu. Čím mladší, tím chudší (ale hravější). Logické by proto bylo, aby výrobci instalovali hry především do low-endových přístrojů, které si kupují zejména nižší příjmové skupiny, do nichž právě patří většina hravých. A pokud tyto telefony budou umožňovat také přesun paměťové kapacity ve prospěch her, mohou si operátoři mnout ruce. Výrobci by zároveň mohli možnosti manažerských telefonů směrovat především profesním směrem, což by jejich převažující uživatelé bezesporu uvítali.

3. výrobci musí spolupracovat s operátory

Při přerodu mobilu v multifunkční zařízení musí samozřejmě výrobci spolupracovat s operátory. Čím více totiž budou prosperovat operátoři, tím více bude mobil součástí běžného osobního vybavení a díky tomu budou prosperovat i výrobci. Proto nebudou v telefonech jen hry pro jednoho, případně s možností získání dalších úrovní hry, ale také hry pro více účastníků. Výrobcům by stačily multiplayerové hry realizované prostřednictvím bluetooth nebo infraportu, operátoři však potřebují, aby lidé hráli hry přes jejich síť.

Hry v mobilních telefonech před sebou mají pravděpodobně bouřlivý rozvoj. Ať již ve všech nebo jen low-endových přístrojích budou jednodušší hry pro jednoho hráče. S uváděním dalších her pro více hráčů přes IrDa nebo bluetooth lze očekávat zvýšený zájem o potřebné doplňkové moduly. Zároveň budou operátoři rozšiřovat svoji nabídku her, které jim přinesou peníze. Také budou nabízet hry pro jednoho, jako má Eurotel již dnes Milionáře nebo IQmapu, a samozřejmě se budou pokoušet nabízet hry pro více hráčů, realizované přes vlastní síť. Podle ohlasů čtenářů je právě tohle věc, na kterou se těší.

Aby ovšem operátoři mohli získat „síťové“ hráče, budou muset zpřístupnit GPRS i uživatelům předplacených karet, protože právě mezi nimi je patrně největší množství zájemců o tyto kratochvíle.

Podívejme se ještě, co si o hrách na mobilních telefonech myslí pravověrní hráči, používající pro svou zábavu počítače nebo tzv. herní konzole. Redaktoři našeho sesterského serveru Bonusweb vidí budoucnost takto:

„O budoucnosti her na mobilních telefonech by se dalo dlouze diskutovat a v současné době je dle našeho názoru nemožné odhadnout, jak se vše nakonec bude vyvíjet. Na jedné straně musíme vzít v potaz boom online her, který nyní prožívá PC scéna a majitelé konzolí nové generace se na něj jen třesou. Je dost možné, že v ještě větší míře si onlinového hraní užijeme na mobilních telefonech. To je v současné době teprve v plenkách, ale jakmile se někdo rozhodne do této oblasti více zasáhnout, rozhodně neprodělá. Tyto uřvané přístroje máme přeci jen neustále u sebe a narozdíl od většiny klasických herních platforem jich můžeme využívat prakticky kdekoliv. Jakmile technologie pokročí o malý krůček kupředu, jistě počítejme s podobnými kvalitami, kterých jsme svědky na příručním barevném GameBoy Advance. Ostatně, když si můžeme zahrát legendární Doom na displeji digitálního fotoaparátu, proč by toho nebyl schopen mobilní telefon. V souvislosti s tím však na druhé straně vyvstává otázka komfortu, který budou hráči vyžadovat. Obecně se dá říci, že čím je hra propracovanější, tím jsou kladeny větší nároky na ovládání, které hráčům mnohdy miniaturní klávesnice mobilních telefonů nenabízí. Je pravdou, že tento nedostatek může hravě vyřešit spousta různých doplňků, ale jak se k celé problematice postaví výrobci mobilních telefonů, to ukáže až čas.“

Vše zatím nasvědčuje tomu, že hry v mobilních telefonech zůstanou. Ba můžeme očekávat, že jich zejména v některých typech telefonů bude ještě víc než dnes. Poměrně úzká skupina uživatelů jejich prostřednictvím bude operátorům a možná i výrobcům her vylepšovat platební bilanci. Daleko více lidí však bude hry ignorovat, stejně jako to dnes dělají s přehrávači MP3 nebo některými službami operátorů. Je proto možné, že se rozdíl mezi manažerskými a low-endovými telefony dále zvětší, protože jedny budou koncipovány i s ohledem na pohodlí hráčů a ty druhé se ještě více zaměří na funkce využitelné při práci.