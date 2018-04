Hry pro iPhone vás nadchnou. Známe ty nejlepší!

S příchodem telefonu Apple iPhone přišla nejen nová koncepce mobilů, ale zároveň i nová výzva pro výrobce mobilních her. Krácení volných chvil na displeji již není otázkou "mačkání" několika tlačítek za sebou. Moderní technologie zajistily uživatelům daleko větší interaktivitu.

Při práci s "jablečným" mobilem zaujme asi nejvíce takzvaný akcelerometr. Ten zaznamenává vaše pohyby s telefonem a jeho využití pro zábavní účely se tak přímo nabízí. Další výhodou je pochopitelně dotykový displej, který vám dodá pocit jakéhosi vtažení do hry.

Rukama nám prošlo velké množství her pro iPhone. Po dlouhém přemýšlení jsme pro vás vybrali sedm titulů, z nichž si podle našeho názoru vybere snad každý zapálený hráč. Tady jsou.

Raging Thunder - Když se z iPhonu stane volant

Zdroj: http://iphonebigboss3.com/repo/repo.xml

Inovativní, na pohled líbivá, výjimečná. Tak by se třemi slovy dala popsat závodní hra s názvem Raging Thunder. V redakci jsme se shodli, že pokud bychom měli vybrat nejlepší herní titul pro iPhone, byla by to právě tato "autíčka".

A čím nás Raging Thunder tolik okouzlil? Jednoznačně tím, že vozidlo neovládáte žádnými doteky, nýbrž pomocí již zmíněného akcelerometru. Po spuštění si v hlavním menu jednoduše vyberete, zda chcete hrát jednorázové závody, šampionát, či na čas bez ostatních vozidel.

Jakmile se na displeji objeví vaše auto, máte tři sekundy odpočítávání na přípravu a pak už jen stačí vyrazit. Vozidlo zrychluje automaticky. To jediné, co je tedy pro dosažení nejlepších výsledků a pokud možno žádných nehod nutné, je zatáčení. Abyste se vyhnuli případnému protihráči nebo správně vybrali zatáčku, je zapotřebí pouze naklonit telefon mírně doprava nebo doleva.

Důrazně zmiňujeme slovo "mírně", jelikož akcelerometr je velice citlivý a při otočení mobilu o pár stupňů více se váš přední nárazník pravděpodobně střetne se zábranami okolo silnice a vůz se poškodí.

Pokud se rozhodnete pro hraní šampionátu, budete se za dobré výsledky moci projet po nových tratích a k dispozici přibude i možnost koupit či vylepšit automobil.

Hra je velmi dobře graficky zpracována a při závodech se dočkáte i jednoduché muziky a zvuků. U většiny závodních módů si lze navíc vytvořit vlastní profil, a vaše výkony tak nebudou pokaženy, pokud telefon půjčíte někomu jinému. Raging Thunder si můžete stáhnout pomocí aplikace Installer, a to v kategorii Games.

Yeti3D - Konečně opravdová 3D pařba

Zdroj: http://ipodtouched.net/repo.xml

Chcete-li být opravdu vtažení do hry a logické ani závodní hry vás nebaví, namiřte oči na následující odstavce. Budeme totiž zneškodňovat sněžného muže.

Po spuštění si můžete vybrat mezi dvěma módy hry, a to Portrait módem (klasický náhled) a Landscape módem (displej převrácený o devadesát stupňů). Tyto dva způsoby hraní se od sebe kromě převráceného náhledu na displej ničím neliší. Můžete si ale také vybírat mezi třemi druhy obtížností.

Jakmile se dostanete do hry, zobrazí se dokonale zpracované trojrozměrné prostředí, ve kterém vystupujete jako hrdina, který má za úkol zneškodnit své nepřátele. Pohybovat se můžete pomocí šipek, které jsou znázorněny v levém dolním rohu displeje, nebo mnohem zajímavěji za pomoci otáčení s telefonem, tedy opět s pomocí akcelerometru. K dispozici je i šipka pro skok.

Na displeji se také zobrazuje, kolik vám ještě zbývá života, nábojnic a jaké je vaše skóre. Abyste se úplně neztratili, v pravém horním rohu je umístěna i mapka prostředí, ve kterém se pohybujete.

Pokud jste levák, lze si navíc v nastavení vybrat, aby byly všechny základní ovládací prvky umístěny vhodněji právě pro levou ruku.

Konečně hra podobající se klasickým počítačovým "střílečkám", chtělo by se napsat po několikahodinovém trávení času u Yeti3D. I když velmi dobře zpracované hře vůči počítačům ještě leccos chybí, lze ji přirovnávat k takovým dílům, jako jsou například legendární Doom či Duke Nukem 3D.

Pool - Staňte se kulečníkovým mistrem!

Zdroj: http://apps.iPlnone.com

Zahrajete-li si rádi kulečník - billiard -, hra s příznačným názvem Pool vás dozajista bude bavit. Po spuštění hry se přes celý displej zobrazí kulečníkový stůl a vaším úkolem je samozřejmě dostat příslušné koule do děr.

Hra nabízí několik módů. Můžete hrát buď sami se sebou, a to po zvolení Single-player módu, s počítačem (resp. s iPhonem) v takzvaném Computer módu či třeba s kamarádem po vstupu do Two-player módu.

Tágo lze ovládat velice jednoduše, a to dotyky prstu na jakékoliv místo na stole. Prostřednictvím tahů poté ještě můžete upřesnit směr, kudy koule poputuje. Směr bude znázorňovat zelená přímka. Jakmile zvolíte směr, stačí v pravé části displeje navolit intenzitu úderu tága a pak už jen doufat, že jste vše odhadli dobře.

Hra nabízí i vcelku pokročilá nastavení. Můžete si zvolit, zda budou mít koule menší nebo větší velikost, konkrétně šestnáct nebo osmnáct pixelů na displeji. V možnostech hry si lze také zvolit, jestli chcete, aby se na koulích zobrazovalo jejich číselné označení.

Pokud budete hrát dobrou "partii" a budete nuceni hru ukončit, nemusíte mít strach, že byste ji už nikdy nedohráli. Pool automaticky uloží vaši pozici, abyste mohli kdykoliv pokračovat.

Jednoduchou, ale přesto chytlavou hru Pool si můžete stáhnout za použití Installeru v nabídce Games. Hra je stejně jako ostatní nabízena zdarma, což s sebou nese určitá omezení. Denně můžete hrát pouze sedm her a funkce automatického ukládání pozice nebude přístupná. Pokud zaplatíte symbolický poplatek a hru zaktivujete, budou všechny možnosti odemčené. I v demoverzi se ale jedná o velmi dobrý prostředek k ukrácení dlouhé chvíle.

ParkingLot – ta garáž je příliš těsná!

Zdroj: http://iphonebigboss3.com/repo/repo.xml

Logických her na Apple iPhone jsou dnes desítky. Ne všechny ale dokážou zaujmout natolik jako počin s názvem ParkingLot. Princip hry je velmi jednoduchý. Úkolem je z přeplněné garáže dostat k výjezdu žlutý VW brouk. Ne vždy je však tento triviálně znějící úkol jednoduchý a s přibývajícími levely jistě na mnoha místech zakysnete. ParkingLot ale má ono kouzlo chytit a jen tak nepustit.





Počítejte tedy s tím, že vás hra neomrzí dříve, než projdete 80 úrovní, které čítá základní verze hry. Kromě toho lze po zaslání příspěvku na konto tvůrce obdržet další balík nových úrovní. Při hraní je každý váš pohyb zaznamenán počítadlem, a tak můžete s přáteli soutěžit i v postupné redukci potřebných kroků k překonání puzzle.

Kingdom Lores – když grafika vítězí nad hratelností

Zdroj: http://iphonebigboss3.com/repo/repo.xml

Graficky velice vydařené dílo s názvem Kingdom Lores vás zavede do fantasy světa, kdy světu vládly naostřené břity mečů a obouručních seker. Po spuštění hry jste doslova vrženi do vesnice, která čelí invazi podivných monster. Hra se ovládá pomocí virtuálního touchpadu (nebo akcelerometru), jehož klávesy jsou rozprostřeny na bocích hrací plochy. Monster po vesnici pobíhají celá hejna, proto doporučujeme v menu options – game tweaks povolit automatický útok. Bez jeho aktivace jsou souboje velmi náročné a hra tak prakticky nehratelná. Graficky jde o opravdovou lahůdku, která využívá pokročilého grafického rozhraní OpenGL.

Hraní je i přes náročnou grafiku plynulé, přesto je občas patrné zaškobrtnutí. V nastavení lze dále měnit pohled (portrait, landscape, z vrchu, z vlastních očí), využití pohybového senzoru a rozvržení touchpadu.

Kingdom Lores jsou velmi pěknou podívanou, hra ale velmi rychle ztrácí na atraktivitě a dostavuje se tolik nenáviděný stereotyp.

Labyrinth – ještě trochu naklonit a je tam

Zdroj: http://ihacks.us/index.xml

Pohybového senzoru iPhonu využívá i jedna z nejoblíbenějších her - Labyrinth. Staré známé přísloví praví, že v jednoduchosti je síla a to je recept, na který Labyrinth sází. Úkol je tedy prostý, kuličku nakláněním telefonu dostat do vyznačené jamky a vyhnout se přitom nástrahám v podobě mnoha děr, kterými je hrací plocha doslova poseta.





Obtížnost s rostoucím číslem bludiště strmě stoupá, a tak žádný stereotyp nehrozí. Škoda jen, že testovací verze obsahuje pouhých 10 úrovní, kterými se prokoušete během několika minut. Pokud budete chtít své schopnosti testovat i na obtížnějších terénech, pak nezbývá než zakoupit plnou verzi. Cena je přitom stanovena na 7 eur.

SpeedRun – obdoba Labyrinthu

Zdroj: http://iplayful.com/r

Jde vlastně jen o alternativu k Labyrinthu s velmi příjemným rozdílem – hra je totiž distribuována zcela zdarma. Další odlišností je zakončení levelů.





Zde totiž není úkolem kuličku dopravit do určené jamky, ale posbírat všechny míče, kterými je hrací pole lemováno. Míčky jsou samozřejmě většinou v těsné blízkosti děr, a tak není sběr vůbec snadný.

iPhysic – aneb hrajte a učte se zároveň

Zdroj: http://www.spaziocellulare.com/ispazio.xml

Již samotný název hry napovídá, co bude jejím hlavním tématem. Po instalaci a nahlédnutí na ikonu iPhysic zachycující Alberta Einsteina v neobvyklé póze s vypláznutým jazykem už nikdo nebude pochybovat, že se hra točí okolo fyzikálních zákonů. Ty jak známo nelze obelhat a s tím je nutno u každého levelu hry počítat.





Většinou je úkol snadný - dostat k sobě dva geometrické útvary, které odděluje nějaká překážka. Tažením prstů po displeji se vykreslují příslušné útvary, které se následně "zhmotní“ a po uvolnění displeje se řídí nejzákladnějším zákonem fyziky – Newtonovým zákonem gravitace.

Vezměme si modelovou situaci, kdy jsou dva sloupy oddělené propastí a hráč musí kruh z prvního sloupu dostat ke čtverci na sloupu druhém.

Nejprve je tedy nutné propast přemostit a následně uvést kruh do pohybu. A jak na to? Co takhle zkusit na kruh svrhnout nějaký útvar, který by jej rozpohyboval do kýženého směru? A právě v tom je to největší kouzlo iPhysics. Cíle každé úrovně lze totiž dosáhnout rozličnými způsoby, což je spolu s dokonalým fyzikálním modelem opravdu lákavé, nemyslíte?

Cybersaurus – střílečka se vším všudy

Zdroj: http://www.modmyifone.com/installer.xml

Před miliony let byla planeta Země jejich domovem. Nyní ji chtějí nazpět! Tak zní podtitulek tohoto především graficky velmi podařeného titulu. Hra Cybersaurus je zajímavou akční hrou, v níž se hráč ocitne v roli cyborga, který má za úkol jediné – podivným dinosaurům vybaveným moderními zbraněmi v invazi zabránit. Hra se podobně jako Kingdom Lores ovládá virtuálním touchpadem, který zaujímá asi třetinu displeje. Směr pohybu přitom může určovat i akcelerometr.





K eliminaci agresivních kreatur slouží tři rozličné zbraně, kdy jsou kromě rotačního kulometu k dispozici i rakety, případně plazma. Na rozdíl od Kingdom Lores je Cybersaurus komerční hrou, jejíž cenu autoři stanovili na 9,99 USD (asi 160 Kč).

Závěr

Uvedený přehled her samozřejmě není kompletní a na webech pojednávajících o Apple iPhone lze najít další zajímavé tituly. My jsme vám v tomto článku nabídli takové, které rozhodně stojí alespoň za vyzkoušení. V mnoha případech jde navíc o skutečně zábavné "pařby".

Datum zahájení provozu AppStore se nezadržitelně blíží a lze očekávat, že teprve potom se objeví hry, které naplno využijí výkonnostní potenciál telefonu od Applu. Již popisované Kingdom Lores nebo Cybersaurus jsou dostatečným důkazem toho, že iPhone má na to zastoupit (kromě jiného) i hrací konzolu.

Nevěříte-li, pak si přehrajte následující video, které v akci zachycuje jednu chystanou hru.

Vypadá až neuvěřitelně dobře a skoro se ani nechce věřit, že by si takový titul mohli uživatelé v blízké době na iPhone spustit.