Hry na Psion od

Když jsem minulý týden psal o real-time strategické hře pro Psion, ozvalo se mi několik příznivců herních aplikací pro tento malý počítač. Dokonce jsem získal další odkazy na jiné realtime hry, mezi které se řadí i další strategie od GreatApe, jejíž jméno je No Mans Land.

Hra běží na operačním systému Epoc na strojích Psion 5, Psion 5mx, Ericsson MC218 a Geofox 1.

Smysl strategické akční hry No Mans Land spočívá v tom, že vy se svou armádou bojujete proti armádě počítače o nadvládu nad olejovými poli v různých mapách a scenériích. Hra je podobného typu jako Command&Conquer nebo Imperium, které jsem recenzoval dříve.

Grafika hry je trochu větší, než u dříve zmiňovaného Imperia, ale na druhou stranu je zde vidět menší prostor. Ovládání je již méně graficky propracované, než u Imperia, ale hra se přesto ovládá velice slušně.

Demoverzi hry si můžete stáhnout zde (No Mans Land) a nebo na jejích domovských stránkách. Registrace hry bude stát 49 USD. Po zaregistrování se vám otevře hra ve své plné kráse a dostanete přístup k dvaadvaceti rozmanitým úrovním a rozšířené inteligenci počítače. Takže pokud se vám bude zdát v demu počítač hloupý, buďte si jisti, že to je jen díky tomu, že jste nezacvakali 20 dolarů.

Dále je v plné verzi přístupná tzv. FOG OF WAR, což je klasické stmívání okolí postaviček, kam již nevidí, aby nebylo vidět pohyb protivníka a tím se získalo větší napětí při boji. Hra umí dokonce i vygenerovat náhodné rozmístění olejových nalezišť. Tím se hratelnost zvyšuje ještě o kousek, jelikož se jednotlivé mapy neobehrají a budou pokaždé o trochu jiné a tudíž se bude strategická pozice základny měnit.

Ve hře je obsažen pro úplnou flexibilitu i editor úrovní, který umožňuje postavit si speciální mapy, dle vašeho přání.

Novinkou strategických realtime her na handheldové počítače je zde možnost hry počítače proti počítači, včetně přehrávání a shlédnutí "strategických bitev". S tím souvisí DEMO mode, která hraje jednu počítač vs. Počítač hru za druhou. Tato demonstrace se klasicky hodí do obchodů do výlohy pro demonstraci možností stroje nebo samotného programu.

Limity demoverze spočívají v omezenosti pouze na 4 úrovně, vestavěné ve hře. Dále je zde sice přístupný editor levelů, ale demo verze nedovoluje tyto externí levely spustit. Hra počítače proti počítači se může odehrávat na jakémkoliv levelu, včetně těch vytvořených uživatelem. Tím nám hra demonstruje veškeré své možnosti ještě před koupí.

Pro volný čas si myslím, že je takovýto software poměrně vhodný ... co je už ovšem méně vhodné je jeho cena, jelikož skoro 50 dolarů je opravdu poměrně vysoká. Když vezmeme v úvahu, že toto je cena, které se zaplatí i za některé poloprofesionální programy na PC, pak zjistíme, že toto je nepoměrná částka k ceně za jiný komerční SW.