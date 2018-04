Hry na mobilních telefonech. Nevíte co s nimi?

Někteří lidé existenci her v menu telefonu nikdy nepochopí, pro jiné se staly nedílnou součástí jejich životů. Já osobně hry na telefonu nijak nezatracuji. Naopak. Příležitostně si je také velmi rád zahraji. Na druhou stranu, pokud používám typ telefonu, který hraní her nenabízí, na sebevraždu kvůli tomu rozhodně nepomýšlím.

Kde hry hledat

Telefony, které v současné době mohou nabídnout svým uživatelům možnost hraní her, jsou produkty od renomovaných výrobců - Nokia, Ericsson, Siemens a v poslední době se k nim přidala také společnost Sony.

Nokia

První, kdo začal implementovat hry do svých mobilních telefonů, byla společnost Nokia se svým modelem 6110 a posléze i 5110. U každého následujícího modelu již byla přítomnost her naprostým standardem. V podstatě se dá říct, že to byly právě hry, kterými se mobilní telefony Nokia výrazně začaly odlišovat od mobilních produktů konkurence. A je zcela lhostejné, bavíme-li se o 6150, 8810, 8210, 3210, 8850, 7110 nebo nové 3310.

Historie

Prvními z her pro mobilní telefony se staly v oblíbenosti dosud nepřekonaný Had (Snake), Pexeso (Memory) a jedna z logických her - Logic nebo Rotation (modely 5110 / 6110 / 6150 / 3210), která vždy tuto trojici uzavírala. U typově mladších a dražších telefonů se počet her zvedá ze tří na čtyři (např. Nokia 8850). Druhy her zůstávají nezměněny, pouze Logic i Rotation se tentokrát vyskytují společně. S nástupem 7110 nepřišel pouze WAP (Wireless Application Protocol), ale také nové hry - Had II.(Snake II.), Tenis (Racket) a nová logická hra Opposite. Zatím poslední novinkou v oblasti her na mobilních telefonech Nokia je dvojice her - "Space Impact" (vesmírná střílečka) a nová logická hra - "Bantumi", které spatřily světlo světa na zatím posledním typu - 3310.

Všechny druhy her můžete kdykoliv během hraní přerušit, aniž by se vám hra resetovala, což uvítáte například při příchozím hovoru. Vrátit se k ní můžete později, pokud však mezitím nedojde k vypnutí telefonu. U každé hry je také uložen v paměti telefonu záznam o nejvyšším dosaženém skóre (rekord).

Had (Snake)

Princip hada je velmi jednoduchý. Hráč představuje hada, který se pohybuje v hracím poli ve směru - nahoru, dolu, doleva, doprava. Jeho úkolem je chytat čtverečky, nahodile se objevující v libovolných místech hracího pole. Za "ulovené" čtverečky samozřejmě získáváte body. Zároveň si však musíte dávat pozor, abyste se nedotkli hlavou hada vlastního ocasu nebo ohraničení pole. Pakliže se tak stane, hra končí. Ovládací tlačítka jsou 2-nahoru, 4-doleva, 6-doprava, 8-dolu. Obtížnost lze nastavit v devíti různých úrovních. Čím je obtížnost větší, tím se had rychleji pohybuje.

Had II (Snake II)

Hra se liší od "jedničky" pouze v obtížnosti. Princip je stejný. Rozdíl je v tom, že v hracím poli se nachází bludiště, v němž je samozřejmě obtížnější se pohybovat. Poslední verze hada, která je k dispozici na Nokii 3310, je zatím nejobtížnější. Nejen že si můžete zvolit stupeň obtížnosti 1-9, ale navíc máte na výběr až z pěti druhů různých bludišť. V případě výběru některého bludiště had dokáže procházet samotným ohraničením hracího pole, nikoliv však zdmi bludiště. Pokud se tedy dostanete například na pravý konec displeje a nestojí vám v cestě zeď bludiště, had projde skrz a objeví se na opačné (levé) straně displeje. Občas se v hracím poli objeví nějaké zvířátko a vy máte určitý časový limit (zhruba 10 sekund) na to, abyste se k němu dostati a snědli jej. Za to se přičítají bonusové body. U Nokie 7110 mohou hada hrát pomocí IrDA portu i dva hráči najednou.

Pexeso (Memory)

Tuto hru zná určitě každý ze svých dětských let. Přesto malé shrnutí. V pěti různých stupních obtížnosti (od čtyř, do šedesáti skrytých obrázků), postupně odkrýváte jeden symbol, za druhým. Strefíte-li se do dvou stejných symbolů, tak zůstanou zobrazeny. Pokud ne, oba dva obrázky opět zmizí. Účelem hry je vyhledat dvojice stejných symbolů na co nejmenší počet pokusů. K pohybu po hracím poli slouží opět klávesy 2, 4, 6, 8 (nahoru, doleva, doprava, dolu), klávesou 5 odkrýváte jednotlivé obrazce.

Logic

Jedná se o logickou hru podobnou populární společenské hře se stejnojmenným názvem. Při spuštění nové hry máte v horní části displeje čtyři ikonky, které vám ukazují, jaké symboly jsou ve hře skryty. Například - baterie, hvězda, šipka, obličej. Vy musíte uhodnout, v jakém pořadí a počtu jsou dané symboly seřazeny pod sebou. A to tak, že klávesami 8 a 2 posunujete kurzor nahoru a dolů ve sloupci, klávesou 5 zobrazujete a měníte obrázky v kurzoru. Máte-li celý sloupec vyplněn, klávesa s ikonou "hvězdičky" slouží pro potvrzení. Poté se v levém horním rohu objeví výsledek. Nezobrazí-li se nic, ani jednou jste neuhádli. Pokud se objeví malý čtvereček, znamená to, že máte jeden správný symbol, na správném místě. Pomlčka značí, že máte jeden správný symbol, ale na špatném místě. Dva čtverečky a jedna pomlčka - dva správné symboly na správném místě a jeden správný symbol na místě špatném. A tak dále, dokud nemáte všechny správné symboly na správném místě. Obtížnost lze nastavit od stupně 1 - 8 (od čtyř do desíti různých obrázků).

Rotation

Princip této hry je vlastně jakousi Rubikovou kostkou v elektronické podobě. Na displeji telefonu je určitý počet čísel a pohyblivý čtverec. Vaším úkolem je pohybovat čtvercem (pomocí kláves 2, 4, 6, a 8) a uspořádat čísla vzestupně 1, 2, 3.....až 36 (podle stupně obtížnosti). Klávesami 1 a 3, otáčíte čísla ve čtverci. Úroveň obtížnosti je 1 - 7 (čím větší obtížnost, tím větší počet čísel k uspořádání). Osobně mohu konstatovat, že tato hra je podle mého názoru jednou z nejobtížnějších, které byly a jsou na telefonech k mání. Nejspíše to bude dané tím, že jsem s Rubikovou kostkou nikdy nebyl velký kamarád.

Tenis (Racket)

Tato hra je k dispozici pouze na telefonu Nokia 7110. Hrajete proti telefonu, kdo získá více bodů, vyhrává. Hru ovládáte tlačítkem "Nokia Roller Navi", což je černé ovládací tlačítko pod displejem, jehož "rolováním" sem a tam pohybujete tenisovou raketou. Stisknutím "rolleru", odpálíte úder na protihráče. Když odpalujete míček na protihráče, záleží na tom, kdy provedete odpal. Pokud jste v polovině hřiště a hrajete těsně po dopadu míčku na zem, míček letí křížem na horní (pro vás levou) polovinu protihráčova hřiště. Když hrajete těsně před kontaktem míčku s raketou, letí na spodní (pro vás pravou) polovinu protihráčova hřiště. Když odpálíte ani ne příliš brzy nebo na poslední chvíli, míček letí rovně před vás. Porazit soupeře lze celkem jednoduše. V jeho hřišti je pár míst (která však nebudu prozrazovat - osobně jsem přišel na dvě), do kterých musíte směřovat odpal. Zároveň však musíte stát v určitém bodě ve vašem hřišti. Pokud tyto dvě podmínky splníte, soupeř váš úder nevybere. Obtížnost můžete nastavit ve čtyřech úrovních (zvyšuje se rychlost výměny míčku). První je jednoduchá a není příliš těžké při ní soupeře porazit. Ovšem od třetí úrovně už to začíná být opravdu zajímavé. Ze začátku mě "Racket" moc nebral, ale po několika hrách jsem úplně změnil názor. Nyní tuto hru považuji za jednu, z nejzábavnějších.

Opposite

Tato hra je jakousi kombinací piškvorek a hrou "Dáma". Hrací pole je vlastně šachovnicí. Hrajete proti telefonu. Vy máte černé kameny, protihráč má bílé. Vaším úkolem je stavit své kameny tak, aby mezi černými kameny byl vždy alespoň jeden bílý - soupeřův. Pokud se vám to podaří, soupeřovi kameny zčernají a tím se z nich stanou kameny vaše. Hrajete samozřejmě ve všech směrech - svisle, vodorovně a úhlopříčně. Váš protivník se naopak snaží, aby co nejvíce černých kamenů "obarvil na bílo". Vyhrává samozřejmě ten, kdo má v plném hracím poli větší počet svých kamenů. Pohyb kurzorem je stejný, jako u většiny her. Klávesy 2, 4, 6, 8 - pohyb nahoru, doleva, dolu, doprava. Klávesa 5 - označení místa umístění kamene.

Space Impact

Jedná se o první "akční" hru na mobilním telefonu. Hlavní hrdinkou je raketa, která sestřeluje své protivníky a zároveň provádí úhybné manévry před nepřátelskými střelami. Nepřátelské rakety létají buďto rovně, nebo také manévrují. Občas hracím polem proletí jakási rotující "chlupatá koule". Pokud ji seberete, přičítají se vám životy nebo bonusové střely, jako jsou například samonaváděcí rakety, laser nebo globální střely (zničí naráz vše, co máte v cestě). Na konci každé zóny (zatím jsem se dostal nejvýše do páté) na vás číhá monstrum, přes které se musíte za každou cenu dostat. A mohu garantovat, že vás to bude stát spoustu nábojů. Povede-li se vám to, ocitnete se v nové zóně. Raketu řídíte klávesami 8 a 0 - nahoru a dolů, "hvězdička", "mřížka" - vzad a vpřed, klávesami 1 a 3 - střílíte normální střely, klávesami 4 a 6 - střely speciální (bonusové).

Bantumi

Jedná se o novou logickou hru, kde hrajete opět proti telefonu. Máte šest menších hracích polí a jedno větší pole. Větší pole je prázdné a v každém z menších polí je po čtyřech fazolích. Vaším úkolem je sbírat fazole z menších polí a dávat je do vašeho většího pole. Problém je v tom, že při každém kliknutí na menší pole, seberete najednou všechny fazole, které v něm jsou a po jedné je přidáváte do následujících políček, ve směru hodinových ručiček.Pokud skončíte na svém velkém poli, hrajete dál. Skončíte-li na svém prázdném , menším poli, získáváte fazole z pole protihráče. Vyhrává ten, kdo má ve svém větším poli více fazolí. Klávesa 4 a 6 - posun z jednoho pole do druhého. Klávesa 5 - sebrání fazolí z pole. Na výběr máte z pěti úrovní obtížnosti.

Vzhledem k obsáhlému tématu jsme se bohužel nemohli věnovat v jednom článku všem hrám, které na mobilních telefonech existují. Proto bude brzy následovat pokračování, v kterém si přiblížíme hry na telefonech Siemens a Ericsson.