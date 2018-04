Hry na mobilních telefonech. Nevíte, co s nimi? (část II.)

Znovu se vracíme, v pořadí již po druhé k tématu "hry na mobilních telefonech". V prvním díle jsme se věnovali telefonům značky Nokia. Jste vlastníkem mobilu jiné značky, který také nabízí hry a nevíte si s nimi rady? Nebo jste jedni z těch, kteří hry na Nokiích již bravurně zvládají a rádi by si jen trochu rozšířili své obzory? Nebojte se, pamatujeme i na vás. Dnes totiž přichází na řadu Siemens.

Siemens

Dalším, kdo začal do svých telefonů implementovat hry, byl právě Siemens. Prvním telefonem, který mohl svým uživatelům hry nabídnout, se stal model S25. Jeho low-endový kolega - Siemens C25 byl ještě o tuto příjemnou funkci ochuzen. Ale právě s nástupem S25 se hry staly i na mobilech této značky běžnou rutinou.

Na všech následujících typech: C35, S35, M35i si uživatelé již mohou hry plně vychutnávat. Jen je trochu škoda, že Siemens si s nějakými obměnami her příliš hlavu neláme. Prvními z her, které byly na S25 k dispozici, se staly: Labyrint, Reversi, Quattropoli a Hledač min. A do dnešní doby bohužel nedošlo v tomto směru k žádné změně. Tuto čtveřici nabízí i zatím poslední model S35. Možná nás ale mile překvapí připravovaná novinka - Siemens SL45.

Možnosti

Před samotným spuštěním hry, se vám na displeji objeví animace, simulující vámi určenou hru. Máte vždy na výběr, buďto pravým tlačítkem (Start) rovnou začít hrát nebo stiskem levého tlačítka (menu) zvolit nabídku dané hry. V nabídce každé hry je vždy nápověda. Dále možnost výběru stupně obtížnosti a nejlepší dosažené skóre (pouze u Labyrintu a Hledače min). Pokud hrajete proti telefonu, můžete také určit, kdo začne hrát jako první (Reversi a Ouattropoli). Zavolá-li vám někdo, v průběhu hraní hry, po skončení hovoru můžete znovu pokračovat. Hra se nezruší. Pokud však rozehrajete partii a následně přestanete hrát, po určité době nečinnosti (cca 1 minuta) se telefon automaticky vrátí do pohotovostního stavu a máte po hře.

Labyrint

Prvním v pořadí je Labyrint. Princip hry je velmi jednoduchý. Při spuštění se ocitáte v bludišti a vaším úkolem je dostat se k východu. Celá tato hra se nese v jakémsi "DOOMovském" stylu (pouze tam chybí hektolitry krve a útočící obludy). Stojíte přímo uprostřed labyrintu a před sebou máte pouze zdi a chodby. Bludištěm se pohybujete klávesami 2 - nahoru, 8 - dolů, 4 - doleva, 6 - doprava. Při stisknutí klávesy 5, se na displeji zobrazí mapka celého bludiště. Černý puntík jste vy a blikající čárka v bludišti označuje místo (východ), kam se musíte dostat. Při opětovném stisknutí klávesy 5, se dostanete zpět do labyrintu a můžete pokračovat v bloudění. Obtížnost lze stanovit ve dvou stupních - začátečník a pokročilý. Také si můžete vybrat "Novou mapu", zvolením stejnojmenné položky nebo zobrazit "Nejlepší skóre".

Reversi

V této hře hrajete proti telefonu. Vy máte bílé kameny, protihráč černé. Hrací pole je vlastně šachovnicí. Vaším úkolem je stavit své kameny tak, aby mezi bílými kameny byl vždy alespoň jeden černý - soupeřův. Pokud se vám to podaří, soupeřovi kameny tím změníte na svou barvu - bílou a tím se z nich stanou kameny vaše. Hrajete samozřejmě ve všech směrech - svisle, vodorovně a úhlopříčně. Váš protivník se naopak snaží, aby co nejvíce vašich - bílých kamenů "začernil". Vyhrává samozřejmě ten, kdo má v plném hracím poli větší počet svých kamenů. V hracím poli se pohybujete klávesami 2 - nahoru, 8 - dolů, 4 - doleva, 6 - doprava. Klávesou 5 označíte políčko, kam chcete umístit svůj kámen. Obtížnost je rozdělena na - začátečník, středně pokročilý, pokročilý. Můžete si také zvolit, začnete-li vy nebo telefon.

Quattropoli

Jde o klasické piškvorky. Opět je telefon vaším protivníkem. Máte k dispozici hrací pole o rozloze 42 políček. Vy hrajete s bílými puntíky a telefon s černými. V horní části displeje je zobrazena šipka, která označuje, v jakém sloupci se právě nacházíte. Začínáte vždy od spodní řádky a postupně stavíte své puntíky, jako cihly na sebe nebo vedle sebe. Můžete také stavět na soupeřovi. Vyhrává ten, kdo první seřadí své čtyři puntíky. A je lhostejné, zda to bude horizontálně, vertikálně či úhlopříčně. Pohyb je klávesami 4 a 6 - doleva a doprava, 5 - vkládáte do vybraného sloupce puntík. Obtížnost je stejně jako u předchozí hry - začátečník, středně pokročilý, pokročilý. A opět můžete dát na začátku hry přednost telefonu.

Hledač min

Stará to dobrá hra od Microsoftu, kterou zná snad každý, kdo alespoň jednou v životě pracoval s počítačem. Princip hry spočívá v tom, že máte před sebou pole, v kterém jsou ukryty miny. Vy postupně odkrýváte jedno políčko za druhým, pokud možno tak, abyste "nešlápli" na minu. Při odkrytí políčka se objeví buďto prázdné políčko, nebo číslice, nebo mina. Číslice určuje počet min v přilehlých políčkách a mina - konec hry. Pokud se vám tedy zobrazí například číslice "2", znamená to, že někde v sousedních políčkách na vás číhá mina. Vyhráváte, pokud odkryjete celé hrací pole, aniž byste "šlápli" na minu. Pohybujete se klávesami 2, 4, 6, 8 - nahoru, doleva, doprava, dolů. "Hvězdičkou" odkrýváte jednotlivá pole a "mřížkou" označujete políčka, na kterých předpokládáte minu. Hrací pole má tři velikosti zobrazení - malé, střední a velké. Také lze libovolně měnit počet jednotlivých políček - od 25 x 16, až po například 10 x 5 políček

První pokračování her je u konce. Doufáme, že tento článek byl přínosem pro všechny ty, kteří měli s hraním her na telefonu do této chvíle potíže. Pokud jste hrdým vlastníkem některého z Ericssonů, který rovněž nabízí hry, nezoufejte! Vězte, že další pokračování bude určeno právě vám.