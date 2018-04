Hry na Google Glass vypadají výborně, jen vy budete za blázny

Pěticí jednoduchých her pro Google Glass chtějí vývojáři poukázat na další možný způsob jejich využití. Má to však jeden háček: vše, co se v nich odehrává, vidí pouze uživatel brýlí. Trhání hlavy zleva doprava při snaze odrazit zpět tenisový míček či máchání rukama ve vzduchu kvůli tříštění objektů patrně příliš pochopení v okolí nevzbudí.

Některé hry tak bude vhodnější hrát v soukromí domova, zejména pak titul Clay Shooter. Pokřikovat totiž na ulici povely ke střelbě na virtuální pohyblivý terč, by se nemuselo setkat s pochopením. Lidé okolo totiž jen stěží zachytí povel "OK Glass, hrajeme", kterým se brýle coby herní platforma uvedou do provozu.

Naopak velmi zábavnou by mohla být zejména při nějaké bujaré oslavě hra Balance, v níž uživatel nakláněním hlavy udržuje předměty v rovnováze. Rekord v ní ovšem netrhnou návštěvníci baru v americkém Seattlu, v němž je používání brýlí Google Glass zakázáno.

Ač mohou chytré brýle posloužit i k záchraně lidského života, ať již u hasičů, či formou aplikace, která sleduje únavu řidiče, mohou jejich nositele uvést i do nepříjemných situací. A nemusí jít přitom pouze o pracovní pohovor, kdy si personalista o uchazeči během chvíle na internetu zjistí všechny dostupné informace. Například i pouhá návštěva kina se může proměnit v několikahodinový policejní výslech (více čtěte zde).