Hry do kapsy 97

Novinky a aktualizace

Strange Adventures in Infinite Space

Firma Astraware vydala očekávanou vesmírnou strategicko-akční hru, kterou si můžete ihned vyzkoušet na Palm OS 5 a Pocket PC .

Program nabízí tři režimy hry včetně podrobné nápovědy, 21 typů vesmírných lodí, přes 60 zbraní, štítů a jiné výbavy, 17 rozličných planet a hvězd. K tomu samozřejmě skvělou grafiku, zvuky a hudbu. Hra stojí $19.95.

Flux Challenge v0.3

Třetí alfaverzi nové závodní "smažby" přináší na PocketPC zařízení firma PDAMill .

Flux Challenge je závodní hra ve stylu Wipeout vydaný pro Playstation, ve kterém budete pilotovat rychlá vznášedla. Lidé si postavili tunely s magnetickou levitací jako prostředky hromadné dopravy. Našli se ale hazardéři, kteří přišli na to, že tyto tunely jsou ideální pro pořádání šílených závodů....

Nová verze je vylepšena o několik nabídek v hlavním menu, přidáním funkce Full-screen na silnějších strojích atd. Doporučujeme si před instalací zálohovat PocketPC. Hru si můžete stáhnout ZDE .

Another Ball: The Time Killer edition

Paragon Technologies přidal do třetí verze jednoho z nejlepších arkanoidů dalších deset úrovní, takže si mohou fanoušci této hry vylepšit svá skóre. Pokud vlastníte Palm OS 5 a výše, můžete si vychutnat stereo zvuky a zvukové efekty.

Ke spuštění hry potřebujete Palm OS od verze 3.3, k dispozici je barevná i černobílá verze. Another Ball je za poplatek $14.95. Demo je ke stáhnutí ZDE .

Hyperspace Invasion

Firma Bite-Side vydává pro majitelé Nokií 3650/7650 novou akční hru, ve které máte za úkol zlikvidovat vše, co se hýbe. K výběru je z 16 stupňů obtížnosti. Hyperspace Invasion se může rovněž pochlubit svým originálním ovládacím prvkem, a to pomocí foťáku, zabudovaného ve vašem mobilním telefonu.

Hra stojí $5.99 a k dispozici je i demoverze .

Máte hluboko do kapsy?

Gringos

Firma ClickGamer si už udělala mezi hráči dobrou vizitku a nyní vydává Gringos, docela legrační hru na displeje PocketPC.

Vaším cílem je za pomoci stylusu co nejrychleji odstřelovat kovbojské bandity. Musíte ale dát pozor na nevinné civilisty, kteří vám ale z vděčnosti zanechají nějaký ten čtvrťák, pokud je nepošlete do věčných lovišť.

Nejdříve je třeba zdarma se zaregistrovat , a pak se už můžete pustit do hry.

Gringos spustíte na Pocket PC s MIPS, ARM a MIPS.

Na domovských stránkách výrobce si můžete s jinými hráči porovnávat vaše nejlepší výsledky .

Go81 v1.6

Novou verzi staré čínské stolní hry vydává autor Tapani Raiko . Vaším úkolem je získat větší počet kamenů než váš soupeř. Protivníkovy kameny eliminujete tak, že umístíte ty vaše tak, aby obklopovaly soupeřovy kameny ze všech čtyř stran.

V nastavení si lze zvolit obtížnost (dva stupně), multiplayer (dva hráči na jednom PDA) a rozvržení hracího pole (9x9, 13x13).

Go81 je zdarma a stáhnete jej na těchto stránkách .

Minirecenze na minitéma...

Tahové strategie (2)

Dnes pokračujeme ve druhém díle našeho seriálu o tahových strategiích. Představíme si hry Kingdom (Palm OS) a Kings Crown (Pocket PC).

K ingdom

Jestliže máte rádi Civilizaci (PSX, PC) a sháníte něco podobného pro svůj Palm, pak byste měli alespoň vyzkoušet hru Kingdom od autora Grega Babineau z firmy GrogSoft .

Cílem této hry je vybudovat své velké impérium a zneškodnit nepřátele, kteří se samozřejmě snaží o totéž. Nejdříve dostanete prostého vojáčka a snažíte se prozkoumávat okolí ke hledání potřebných surovin pro stavby. S každým ušlým jedním políčkem předáváte tah nepříteli.

Před začátkem nové hry je třeba si zvolit téma, resp. herní dobu. V samotné hře se nachází mapa v hexagonovém rozvržení. Bojové jednotky cvičíte ve městech. Nejdříve jsou ale k výběru pouze ty základní, k dalším budete potřebovat nové budovy. S jednotlivým vojákem se pohybujete po mapě a každá jednotka má svoji rychlost (můžet v jednom tahu postoupit o více jak jedno pole). Budovy a vojsko stavíte dvěma způsoby. Buď zaplatíte určitý počet surovin, anebo musíte počkat daný počet kol.

Grafika je sice jednodušší, ale zato přehlednější a hra rychleji šlape. Animace soubojů ujdou. Hru spustíte na Palm OS od verze 3.5. Cena Kingdomu je $14.95.

8/10 Výborná varianta staré hry Civilizace. Dá se u ní vydržet díky jednoduché obsluze, rychlému pochopení a skvělé hratelnosti.

Kings Crown

Kings Crown je velmi podobná hrám, které jsme recenzovali v minulém čísle . Čeká nás tedy putování mapou (dnes Velké Británie), boje o území, obchody, diplomatické vztahy s protivníky atd.

Před novou hrou je třeba nastavit jméno, jednu ze tří obtížností a barvu vašeho národa. Ve hře se nachází klasická mapa. V horní části obrazovky jsou uvedeny informace o datu, stavu vašich financí a počtu obyvatelstva. Nejvíce důležitá je ale dolní lišta, se kterou budete celou hru pracovat. První tlačítko je lupa. Ta vám zobrazí veškeré informace o části mapy, kterou máte označenou (lupu můžete vyvolat i dvojklikem na dané políčko). Další položka je praporek. Ten vás jen přemístí na část mapy, kde se nachází vaše družina. Pole se štítem je určeno ke kontaktu přátelských či nepřátelských kmenů, můžete jim darovat dary v podobě zlata, posílat na ně špióny, atd. Další tlačítko je pro grafický přehled obyvatelstva, zlata, vojska apod.

Options menu vyvoláte předposlední položkou. Zde máte možnost nastavit režim herní mapy, aktivovat/deaktivovat zvuky, funkci Scroll (táhnutím stylusu posouváte mapou), spustit nápovědu nebo ukončit aplikaci.

Všechny operace provádíte stylusem. Zklamu fanoušky akce, boje zde probíhají pouze textově. Ve hře se nachází šest typů jednotek.

Kings Crown je spustitelný na Pocket PC 2000, 2002 a 2003. Výrobcem je Brask Software a hra stojí $19.95.

7/10 Kings Crown nabízí spousty možností, které ani jiné tahové strategie nemají. Bohužel se na něm podepsaly naprosto nezáživné souboje.

Chystá se

Aeon of Discovery

Firma Trisystech chystá zcela novou tahovou strategii, která nás zavede do 16. století, kdy zuří boj o nadvládu nad novým kontinentem - Amerikou. Budeme moci hrát za Španěle, Francouze, Brity nebo Portugalce.

Hra má být vydána na začátku července letošního roku.

Space Treker

SundialSoft ohlásil velký update své hry Space Treker, ve kterém se můžeme těšit na úplně novou grafiku, která bude nyní ve 3D. Své osvědčené priority ale hra neztatí. Především půjde o obchod, boje a prozkoumávání chladného vesmíru, teď ale v lepším grafickém kabátu.

Jsem velmi zvědav, jak si s novou grafickou náročností poradí starší PocketPC stroje. Starší verzi si můžete stáhnout ZDE .

Klasika

HexCon

Jelikož si v našem minitématu představujeme tahové strategie, přidáme do dnešní rubriky Klasika jednu starší tahovku z roku 2001, HexCon, původně jmenovaný HexWars. Naši obsáhlou recenzi si můžete přečíst ZDE .

Vaším cílem je zlikvidovat nepřátelskou flotilu lodí. S každou jednotkou můžete v daném kole hýbat po hexagonové ploše či střílet celkem třikrát. Jednotlivá z nich má svou rychlost a sílu střelby. Počet bitevních lodí a obtížnost protivníka nastavíte na začátku hry.

Hra vyžaduje černobílý či barevný Palm od verze 3.0 včetně verze OS5.