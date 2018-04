Hry do kapsy 96

Novinky a aktualizace

Tantric

Po čase o sobě dala vědět firma Astraware, specialista na skvělé hry všeho druhu. Logická puzzle připomínající populární hru Abysma s výbornou grafikou i zvuky. Stojí 17,95 USD, k dispozici je samozřejmě demoverze.

Na spadnutí je i další nová hra - Strande Adentures In Infinite Space.

Invasion

Novinka ZeoNeo za 18 USD. Není k němu, bohužel, demo, jen video. V roce 2004 zachytí vědci nové silné signály pocházející odněkud zpoza Měsíce. Někteří se tomu smáli, někteří plakali, většina je ignorovala ... a na vás zase zbyla tvrdá práce a dřina se záchranou lidstva....

Máte hluboko do kapsy?

Donkey Bricks 2.0

Něco málo na přemýšlení i zábavu. Posunujete po displeji různobarevné kostičky a snažíte se je pospojovat podle barev. Kolo ukončíte, když spojíte všechny kostičky stejných barev.

Lépe se to ostatně hraje, než vysvětluje, hra má HiRes grafiku a mnoho úrovní, Je navíc úplně zdarma! Autorem je Paul Tate.

WaquaMiam 1.0

Další z "akvarijních" her, kde budete krmit rybičky, čistit akvárium, chránit ryby před zlými červy a další úkoly, které pro vás vymyslil autor aplikace.

Program je vyroben v prostředí SuperWaba, což mimi jiné přináší i kompatibilitu s PalmOS a PocketPC.

Minirecenze na minitéma...

Tahové strategie (1)

I v tomto a několika dalších číslech se budeme věnovat strategiím, tentokrát však tahovým. U těchto her se dočkáme více přemýšlení než akčních scén. To je pro někoho potěšující, pro někoho nikoliv. My se vám budeme snažit zpříjemnit výběr mezi všemožnými tituly, které jsou pro PalmOS a PocketPC k vidění.

Medieval Heroes

Začneme ne moc pohodovou dobou, jakou byl středověk ve 14. století. Souboj mezi Němci, Francouze a Slovany o každičkou část střední Evropy včetně Čech a Moravy vrcholí a je jen na vás, který národ si zvolíte. Recenze již u nás vyšla, takže se s touto hrou seznámíme v rychlosti.

Každý národ má své panovníky (Němci a Francouzi dva a Slované jednoho) a volbu obtížnosti. Nejtěžší je hrát za Slovany, s těmi se nikdo nechce přátelit a často bývá jejich porážka zapříčiněna spojením Němců a Francouzů. Ti se ale musejí stejně nakonec navzájem zničit, protože v této hře vyhrává jen jeden. U nejvyšší obtížnosti spojenectví nejsou a Slované s méně sousedy jsou zde naopak výhodou.

Medieval Heroes rozhodně potěší i fanoušky real-time strategií, protože se tu nacházejí výborné souboje s rytíři, lučištníky a kavalerií. K tomu skvělá grafika s parádními animacemi, tak co více si přát?

Hru spustíte na Palm OS 5 a Palm OS od verze 3.5 s LowRes i HiRes rozlišením.

Cena: $12.75.

Výrobce: Arcona Magi

Demoverze: ZDE

10/10 Naprosto perfektní strategie s boji v reálném čase.

Warring Nations

Warring Nations se v ničem podstatném od předchozí hry neliší. Rovněž i zde budeme bojovat o Evropu, a i zde se dočkáme soubojů v reálném čase. Ty ovšem nejsou zatím tak skvěle propracované jak u Medieval Heroes.

Před novou hrou je třeba nastavit pár možností. Hned první a zároveň potěšující volba je výběr Single playeru či Multiplayeru ve dvou . Další nabídka je výběr postavy ze slovanských, italských, severských, franckých či germánských kmenů. Každá z nich má své určité schopnosti. A mezi Slovany se skrývá náš kazatel mistr Jan Hus s brilantní momentkou mladého oholeného sportovce :-) Poslední položkou je výběr mapy (další mapy si můžete stáhnout z domovských stránek), klasická Evropa a Fantasy Land (smyšlená země). K tomu ještě stačí nastavit počet protivníků a můžete se pustit do hry.

Ve hře se nachází v polovině obrazovky mapa a pod ní lišta udávající informace o státě, ve kterém nyní stojíte, o počtu peněz, masa, vašem hrdinovi a vaší armádě. Horní lišta Trade vám poskytne obchodování s důležitými surovinami (pokud se o toto tlačítko nechcete starat, stačí stisknout Auto trade), Report jsou takové "noviny", které vás informují o průběhu hry, v Recruit si budujete vojsko (čtyři odlišné jednotky), Diplomacy - důležitá položka, pokud se s někým chcete spřátelit a nechcete s tímto národem mít žádné trable, Show Castle zobrazuje velice hezkou prohlídku vašeho hradu a poslední je Transfer, s jehož pomocí rozdělíte vaši armádu na obranou a útočnou. Pohyby jsou stejné jako u Medieval Heroes. Na jednotlivých políčkách můžete stavět i hrady a tím se zvyšuje obrana před nepřítelem. V dosud neprozkoumaných oblastech se mohou nacházet jiní banditi, se kterými budete muset podstoupit souboje. Ty jsou tu v reálném čase, ale bohužel, jednotky neovládáte. Pouze otáčíte s kamerou a pozorujete své vojsko, jak se dychtivě snaží přežít.

Hru spustíte na všech Pocket PC 2002 a 2003 s 15 MB programovací paměti. Warring Nations je za poplatek $12.75 a vyvíjí ho firma Inscenic Studios .

9/10 Bravurní, skvěle propracovaná tahová strategie se vším všudy. Vadí mi ale pasivní souboje.

Klasika

Leo´s Space Combat Simulator

V minulém čísle Her do kapsy jsme si v rubrice klasika připomněli skvělý letecký simulátor Leo´s Flight Simulator. U firmy Leo´s Software tedy ještě chvíli zůstaneme a tentokrát si zaválčíme v dalekém vesmíru.

K výběru je spousta vesmírných lodí. Těmi lze i zoomovat. Hru ovládáte stylusem s kombinací hardwarových tlačítek. Ve spodní části displeje se nachází palubní deska. Pomocí ní můžete nastavovat rychlost, vybírat zbraně, střílet atd.