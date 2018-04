Hry do kapsy 95

Novinky a aktualizace

Jack or 100 Ways to Barbecue

iNDUSTRY Entertainment předělal tuto svoji 2D hru i majitelům handheldů s PocketPC. V pěti velkých úrovních budete sbírat různé předměty k postupu do dalších. Cestou se budete samozřejmě utkávat s různými nepřáteli, lézt po žebřících, šplhat po tyčích, utíkat a podobně.

Hru si mimochodem spustíte i na Palm OS s malým rozlišením 160x160, jinak potřebujete Pocket PC od verze 3.0. Hra stojí $14.95.

Power Hit Baseball 2004 PLUS

Fanoušci sportovní hry baseball teď mohou na svých Pocket PC vyzkoušet novou hru od firmy Powerhit .

Grafika je docela dobrá, hru provázejí věrné zvuky i animace. Ke spuštění potřebujete Pocket PC 2000, 2002 a 2003 se StrongARM nebo XScale procesory.

Hra stojí $9.95.

Abracadabra

Pod magickým názvem se skrývá logická akční hra s maličkým kouzelníkem v hlavní roli. Vaším cílem je v dané úrovni posbírat klíče, abyste si odemkli dveře vedoucí do dalšího kola. Cestou vás budou blokovat různí nepřátelé a překážky, k jejichž zvládnutí bude zapotřebí zapojit i mozkové závity.

Abracadabra obsahuje rovných 115 levelů a v demoverzi si můžete zahrát prvních devět. Program vyžaduje pouze Windows Mobile 2003.

Cena hry je $9.95 a jejím výrobcem je Phelios Inchas .

Bubble Snooker v1.1

Majitelé Palm OS 5 mohou zkusit novou verzi stolní hry od firmy Absolutist. Nabízí čtyři stupně obtížnosti, dobrou grafiku, zvuky a hudbu.

Hru spustíte na Palm OS 5. Hra stojí $16.99.

Máte hluboko do kapsy?

Poker Game

Další karetní hru přináší na obrazovky PalmOS autor Ken Pan . Hra nabízí klasické sázení, soupeření s palmem a hezky prokreslené karetní listy.

Ke spuštění potřebujete Palm OS 4. Poker Game je zdarma.

C-Roid v2.0

Novou verzi klasické hry C-Roid si nyní můžete od autora Jude Nelsona stáhnout zcela zdarma. C-Roid 2.0 přináší lepší grafiku a 4x větší rychlost.

V C-Roidu ovládáte malou raketku a snažíte se odstřelovat asteroidy s nepřáteli. Nalevo se nachází ukazatel poškození. V nastavení si můžete předefinovat ovládání, aktivovat zvuky či zvolit z pěti stupňů rychlosti.

Minirecenze na minitéma...

Realtime strategie (5)

Poslední díl tématu real-time strategií, ke kterému si někdy samozřejmě vrátíme, završíme hrami PalmPulus a PalmWars pro Palm OS. Majitelé PocketPC nebuďte smutní, minirecenzi jedné skvělé gamesky si můžete přečíst v rubrice Klasika.

Palm Pulus

PalmPulus se od všech námi recenzovaných her nejvíc odlišuje. Budete samozřejmě těžit (zde manu), útočit, stavět atd. Jenže ne způsobem, na který jste byli zvyklí. Všechny úkony musíte provádět v dolní liště a všechno za vás udělá Palm.

Při vytváření nové hry vybíráte obtížnost protivníka, velikost mapy, počet počátečních dělníků a počet nepřátel a výběr svého vlastního týmu (tři barvy). V nastaveních si můžete zvolit například rychlost hry, soubojů nebo zoomovací funkce (zoomovat lze i při hře kliknutím na tlačítko ZOOM). Hra se ovládá pouze stylusem.

Jakmile ve hře ťuknete na Menu, můžete uložit, popřípadě nahrát své pozice. Rovněž máte možnost nakouknout do statistik (ty se vám podrobně zobrazí na konci hry). Grafika je jednoduchá, se slabými animacemi. Hru spustíte na Palm OS od verze 2.0. Demoverze vás každé kolo limituje deseti minutami a to na důkladné odzkoušení nestačí. Potěší ale velmi rozsáhlý manuál v PDF formátu, který vám důkladně popíše celý program.

Výrobcem hry je autor Laurent Duveau a stojí $15.

5/10 Na PalmPulus si musíte chvíli zvykat a odhalit všechny jeho funkce. Bohužel jednodušší grafika, chabé animace a určitá chaotičnost omezuje zábavu jen pro menší okruh hráčů tohoto žánru.

PalmWars

Následující hra je důkazem toho, že hratelnost hry je cennější než grafika (jsem zvědav na vaše názory v diskusi, jestli s tímto výrokem souhlasíte nebo polemizujete). Komerční gameska PalmWars se stala tak úspěšnou, že výrobce vydal druhou verzi této strategie a charakteristické herní jednoduchosti využívá autor i v ostatních produktech.

V hlavním menu si můžete zvolit z těchto nabídek: New Game, Resume Game (návrat k předchozí hře), Help/About (velmi rozsáhlá nápověda, kterou si ale musíte do svého Palmu doinstalovat), Save/Load Game (uložení nebo nahrání své pozice), Register, Options a Beam This Game.

Ve hře si hned povšimnete vojáků a rolníků v podobě šachových figur. Jednotky označujete naprosto standardně - táhnutím stylusu. Mapou scrolujete rovněž perem. Na spodní liště sledujete hlášky svých vojáků, což je skvělá náhrada za zvuk. Hlavní "surovinou" je zde jídlo (žluté klasy obilí) a kamení.

Grafika je vyhovující, i když ho nemůžeme srovnávat s takovým Warfarem nebo hrou Argentum. Animace nejsou vůbec špatné, ale hlavní je, že je hra velmi svižná a bez záseků. Hru spustíte na Palm OS od verze 3.0.

Autorem PalmWars je Frank Aalbers a stojí $12.



7/10 I přes svou jednodušší grafiku je hra svižná a dobře hratelná. Navíc si ji mohou zahrát i majitelé starších Palmů.

Klasika

Leo´s Flight Simulator

Poslední dobou jsme si zvykli recenzovat v této rubrice hry, které jsou zdarma a ani dnes neuděláme výjimku - dnes to bude program pro Pocket PC. Připomeňme si rok 2001, kdy vznikl tento úžasný 3D simulátor letadel.

Na výběr máte obrovskou paletu všemožných letounů, od maličkých hydroplánů až po Boeingy. Tapnutím stylusem na displej si zvolíte vlastní pohled na své letadlo. Ukazatel rychlosti, výšky atd. se nachází v dolní liště, která je ale trošku velká.

Grafika je na freeware hru naprosto skvělá. Hru spustíte na Pocket PC od verze 3.0, HPC, Palm Size PC 2.11 s SH3, MIPS a StrongARM procesory.