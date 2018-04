Hry do kapsy 94

Novinky a aktualizace

Kung Fu 72

Po skvělé gamesce Kung-Fu Fighting od Aim Productions tu máme další bojovou hru ve stylu Kung Fu pod názvem Kung Fu 72.

Po cestě budete nacházet různé bonusy, zbraně a na konci každého levelu na vás čeká boss. High Score tabulky jsou samozřejmostí.

Grafika je ve 2D, hra má vlastní soundtrack a dobré ozvučení. V demoverzi si můžete zkusit jen první úroveň.

Hra stojí $9.99 a jejím výrobcem je firma Concrete Udder .





Gamebox Solitare II

PDA Mill vydává pro PocketPC druhé pokračování svého veleúspěšného balíku karetních her, Gamebox Solitare.

Hra obsahuje deset karetních her: Australian, Bastion, Eagle Wings, Five Piles, Nestor, Penguin, Puss's Corner, Scorpion, Spider a Yukon. Dále High Scores tabulky, "nekonečné" množství Undo moves (vrácení tahu), hudbu, rady atd.

Gamebox Solitare II je za poplatek $9.99 a firma ohlásila brzké vydání hry i na Palm OS 5 stroje.

Máte hluboko do kapsy?

Paratrooper

Cíl této akční hry je se svým dělem sestřelovat nepřátelské invazní jednotky (vrtulníky, parašutisty), bomby, prostě všem co padá shora.

Hru ovládáte hardwarovými tlačítky. Vaše nejlepší výsledky se zapisují do High Scores tabulky.

Celá hra je naprosto plynulá a vyžaduje minimálně Palm OS 3.5. Je zdarma a jejím autorem je Wouter Dambrink .

Memory

Nová hra je určena pro všechny fanoušky pexesa a přináší ji autor Stefan Lahnor .

Počet obrázků je vždy v rozvržení 6x6, na vrchní části displeje je ukázán počet nesprávně hádaných karet. V preferencích můžete nastavit zvuky a hru pro dva hráče.

Memory je zdarma a stáhnete ji ZDE .

Word Maniac

Další hru se slovními hříčkami přináší na Palm OS 5 displeje firma Monkey Dreams .

Word Maniac je ve třech jazycích: anglicky, německy a španělsky. Čeština chybí, ale pokud si chcete prohloubit znalosti cizího jazyka, tak zde je to zábavnou formou.

Stahujte ZDE . Vše je zdarma.

Futile Fedual

Autor David Zimmerman připravil novou hru Futile Fedual. Ta možná zklame fanoušky akčních her, protože tu budete pracovat v zemědělství a všechny údaje se zadávají textově.

Hru spustíte na Palm OS od verze 3.0 a je zdarma.

BGLightCE v0.9.5b

Jednu z nejpopulárnějších stolních her Backgamon (vrhcáby) teď přináší pro Pocket PC firma BGLightCE .

Hra je velmi přehledná, spousta nástrojů se nachází v dolní liště.

Hru spustíte na Pocket PC s ARM, MIPS a SH3 procesory. BGLight je zdarma.

Minirecenze na minitéma...

Realtime strategie (4)

V tomto čísle si představíme dvě známé RTS: Galactic Realms pro obě platformy a Argentum: This is war pro Pocket PC. Obě tyto hry navíc obsahují mapový editor.

Galactic Realms

Přesuňme se do hlubokého Vesmíru, ve kterém probíhají zuřivé boje mezi třemi rody - U.N, Rebelové a Aliens.

Menu hry obsahuje tyto položky: New Game, Load Game a Chosose Level (výběr vytvořeného levelu, funkční pouze v plné verzi).

Po odkliknutí New Game máte na výběr ze tří jmenovaných rodů. Po zvolení se ukáže briefing, vedený vaším velitelem. Všechny jednotky jsou u každé rasy stejné, liší se pouze barvou.

Hru ovládáte stylusem, mapou rolujete hardwarovými tlačítky. Jednotky označujete stylově: táhnutím pera. Jestliže kliknete na jednotku dvojklikem, vyvolá se vám o ní informace. Dvojklikem na budovu můžete stavět. Peníze získáváte z koření těžené harvestery.

Prostředí není moc rozmanité, spíše jednotvárné, ale co byste ve fádním vesmíru čekali? Prostě sem tam nějaká ta planeta nebo černá díra atd.

Grafika je trochu jednodušší, ale zato aplikace zabírá pouze 470 Kb (Palm) a a 800 Kb (PocketPC). Na domovských stránkách Crimson Fire si můžete stáhnout editor map pro Windows 95 a výš.

GR spustíte na barevném nebo černobílém Palm OS 3.5 a Pocket PC 2000, 2002 s ARM, MIPS nebo SH3 procesory. Na Pocket PC 2003 jsem hru nezprovoznil. Cena hry je $15.

7/10 Velmi povedená hra schopná zbavit vás dlouhých chvil nudy. Doporučujeme zejména majitelům starších handheldů a těm, kteří nejsou příliš nároční na grafiku a chtějí ušetřit místo ve svém PDA.

Argentum: This is war

Hra roku 2002 na PDArcade. To je ohodnocení, které si hra Argentum určitě zaslouží. Její předností je především strhující grafika a zvuky s hudbou.

Po vynikajícím intru se ocitáte v hlavním menu hry, ve kterém máte na výběr z těchto možností: New Game, Load Game, Options, Custom Maps (hraní vlastních vytvořených map), Credits a Log Out (ukončení aplikace).

Jakmile kliknete na novou hru, budete v briefingu seznámeni s následující misi a pak už se můžete pustit do hry. Jednotky označujete jako vždy - táhnutím stylusu anebo je můžete začlenit do pěti různých skupin. Pokud je někam pošlete, uvidíte před nimi tenkou čáru, která vyznačuje jejich trajektorii. Peníze získáváte ze suroviny zvané Argentum. Těžíte je vozíky ITBA. ITBOU rovněž stavíte kasárny, elektrárny a další budovy.

Na spodní liště se zleva nachází mapa a další informace o vaší označené jednotce, či budově. Na vrchní části displeje je označen počet kreditů a vpravo stav energie získávané z elektráren. Mapou rolujete D-Padem nebo stylusem.

Hudba, grafika a zvuky jsou výborné, jen kdyby ty jednotky byly trochu větší. Každý voják, každý tank jinak mluví - prostě paráda. Chybí mi tu ale jedna položka, která má podle mě v PDA hrách budoucnost - Multiplayer přes Wi-Fi nebo Bluetooth. No, snad se dočkáme v příštím updatu (jestli vůbec nějaký bude).

Až dohrajete všech 14 misí, můžete zkusit editor map . Hru spustíte na Pocket PC 2000, 2002 a 2003 s ARM a MIPS procesorem. Hra stojí $9.95 a jejím výrobcem je firma Ionside Interactive .

9/10 Jedna z nejlepších real-time strategií pro Pocket PC. S multiplayerem by měla jasnou desítku.

Klasika

Yahdice

Mirek Wojtowicz z Polska vytvořil freewarovou variantu slavné a rozšířené kostkové hry Yahtzee pro handheldy s PalmOS. Grafické prostředí hry není sice tak skvostné, jako u některých placených variant, u tohoto typu hry vám to ale vůbec vadit nebude. Časem možná naopak uvítáte, že základní obrazovka je velmi přehledná a jednoduchá.

Vynikající možnosti ukrývá žebříček nejlepších výsledků Hall of Fame, který můžete po nějaké době hraní odeslat na webové stránky autora. A věřte tomu, že do toho stávajícího žebříčku není vůbec snadné se propracovat, šanci ale máte!