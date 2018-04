Hry do kapsy 93

Novinky a aktualizace

NesEm v1.5b

KalemSoft potěšil zaregistrované uživatele známého emulátoru staré konzole Nintendo Entertaiment System a přidal do něj podporu multiplayeru přes technologii Bluetooth. Vypadá to tedy, že nám firma umožnila návrat do staré školy, kdy jsme s kamarádem pařili Contra, Tank atd.

NesEm je za poplatek 11.99 USD (light verze), 19.99 USD (plná verze) a novou verzi si mohou stáhnout jen registrovaní uživatelé.

Interlopers

Mobile Game Lab teď nabízí fanouškům herní klasiky klon slavné hry Space Invaders v trošku modernější podobě. Proletíte se v 50 úrovních, budete bojovat proti 16 typům nepřátel, k dispozici budou i High Scores tabulky. Na výběr je ze čtyř obtížností a možnost upgradovat si zbraně.

Hru spustíte na Palm OS 3.5 (podporována je i černobílá verze). Stojí $9.95.

Quaturnium

Obrázek by mohl klidně připomínat hru Tetris, ale vězte, že Quaturnium je logická hra vyžadující soustředění i rychlé prsty. Tetrisu se podobá pouze v tom, že ze vzduchu padají kostky. Co je ale na ní jiného? Kromě jiných tvarů kostek máte za úkol utvořit vždy alespoň jeden pár stejnobarevných kostiček. Čím víc párů utvoříte najednou, tím samozřejmě získáte víc bodů.

Hru ovládáte D-Padem, šipkou nahoru rolujete kostkami a šipkou dolů zrychlujete pád.

Quaturnium vyžaduje Windows Mobile 2002, Macromedia Flash Player 6 + 1 M B volné paměti.

Hra stojí $6.95.

Atomix

Slavnou logickou předělávku z PC a Amigy, Atomix, teď na displeje Nokií 3650/7650 nabízí firma 1st EasySoft .

Výrobce slibuje 28 atraktivních levelů, bohatou High Score tabulku, kvalitní hudbu a výbornou hratelnost.

Hra stojí 6.50 EUR.

Máte hluboko do kapsy?

Freeware Solitario

"Stolní" logickou hru od firmy Monkey Dreams si teď můžete zcela bezplatně zahrát na svém Palm OS 5.

Stahujte ZDE .

High Scores

Zajímavý prográmek na evidenci vašich nejlepších výsledků pro nás připravil autor Marcus Desireau . Ke každému názvu hry můžete doplnit datum, kdy jste určitého rekordu dosáhli, dosažený level, slovní ohodnocení a samozřejmě počet bodů. Případné vlastní poznámky napíšete na spodní části displeje.

Program vyžaduje minimálně Palm OS 3.0 a stáhnout si jej můžete u nás.

Battleship

Autor Jake Poznanski vydává novou souřadnicovou námořní bitvu. Upravil ale trošku pravidla. V této hře budeme hrát sami a náš úkol je potopit všechny náhodně rozestavené loďky, a to než vám dojdou rakety (25 střel). Navíc se lodě mohou nacházet poněkud nelogicky rozdělené na opačných koncích obrazovky.

V nastavení lze aktivovat/deaktivovat zvuky. Hra zabírá pouze 229 K b a spustíte ji na všech Pocket PC od verze 3.0.

Minirecenze na minitéma...

Realtime strategie (3)

V minulém díle jsme dokončili přehled těch nejznámějších strategií v reálném čase pro PDA. Dnes a v příštích číslech se budeme postupně zaměřovat na jednotlivé tituly. Dnes to bude skvělý multiplatformní Bug Lord a Conquest!

Bug Lord

Pakliže byste na PDA hledali RTS podobnou hře Warcraft, Bug Lord by alespoň splňoval pár jeho atributů.

Samotná hra je naprostý standard všech strategií. Budeme v ní získávat dvě hlavní složky pro tvorbu brouků a stavbu budov (nebo spíše hnízd). Je to jídlo a kamení. To vám budou těžit pracovití dělníci, kteří jsou ale hodně plaší - pokud se k vám přiblíží nepřítel, tak utíkají.

Jednotek jsou tu spousty, přes obří tarantule až po maličké broučky. Někteří brouci umí i střílet, což je nesporná výhoda pro kteroukoli bitvu. Souboje probíhají zblízka jako u hry Warcraft. Pokud má nějaký brouk kritický počet energie, utíká k hlavní základně, kde si ji doplní.

Občas se vám stane, že se vám narodí hrdina, který má lepší schopnosti než ostatní. Každý typ brouka má svého hrdinu, více najdete v herní nápovědě. Je jen škoda, že "vojáci" nejdou vycvičit.

Prostředí hry je výborné a realistické. Párkrát jsem našel třeba obří knoflík zahrabaný v písku (nebo spíše pro brouky v poušti). Jinak různé rostlinky a voda jsou samozřejmostí.

Grafika Bug Lorda je výborná. Totéž platí i o zvucích a úvodní hudbě. Při velkém počtu brouků se hra občas kouše (na PocketPC). Ovládáte stylusem a hardwarovými tlačítky scrolujete mapou.

V hlavním menu si můžete zvolit z těchto nabídek: Single Player Game (zde si vyberete úroveň, kterou chcete hrát, musí být samozřejmě odemknutá), Multiplayer (zatím nefunkční položka, která by měla fungovat v příštích verzí), Instructions (docela obsáhlá nápověda doprovázena obrázky), Credits a Exit.

Bohužel, výrobci tuto hru dlouho neaktualizovali, takže ani nevím, jestli nějaký multiplayer nebo další kola vyjdou. 15 levelů je sice dost, ale velkým pařanům to dlouho stačit nebude.

Hru spustíte na Palm OS od verze 4 , Pocket PC od verze 2000 (s ARM a XScale procesory), Sony Ericssonech p800, t300, Nokiích 3650/7650 a dalších mobilech . U některých Symbian OS modelů je možná podpora multiplayeru (soudě podle obrázků).

Bug Lord produkují firmy BigBrain Games a Bearded Toad . Ceny jsou u každé platformy jiné. Palm OS: 7.99 USD, Pocket PC: 9.99 USD atd.

8/10 Velmi rozmanitá a rozsáhlá hra s výbornou grafikou a hratelností. Už se ale dlouho nevyvíjí. Bude těch 15 levelů tedy stačit?

Conquer!

Je dost pravděpodobné, že o této RTS strategii málokdo ví, hlavní ale na tom je, že si ji třeba při nudných chvílích rádi zahrajete a na chvíli se zabavíte. Ovšem opravdu jen na chvíli!

Hlavní menu není nijak obsáhlé, kliknutím stylusu do menu položky můžete zalovit v preferencích, kde můžete například nastavit tlačítka pro scrolování mapy, zvuky při různých zprávách a další.

Po výběru položky New Game si musíte zvolit velikost mapy (3 stupně, v demu pouze ten nejmenší), 3 stupně obtížnosti a množství vody (rovněž ve třech stupních). Po nastavení klikněte na OK.

Po krátkém loadingu se ocitáte ve hře. Všímáte si ne moc chytlavé grafiky, což trochu zamrzí, ale dá se to hrát. Jednotky označujete jak u většiny strategií - táhnutím stylusu. Pokyny jednotkám jsou rovněž pohodlné, kliknete na nepřítele - začnou útočit, kliknete na prázdné místo - přesunou se tam. Bohužel, zde si všímáme další slabiny hry a tou jsou animace. Vojáci a vozidla se "pohybují" po políčkách bez jakéhokoli náznaku pohybu, a ještě k tomu naprosto trhaně. Stejně jako u boje, suchá animace střelby ze samopalu prostě na dnešní dobu nestačí.

Co ale dělá tuto hru lepším, to je velká paleta jednotek. Není tu jich jak u Warfare, ale na tuto gamesku to stačí. Najdete tu zkrátka od každého něco: vojáci, tanky, letadla, vrtulníky a lodě.

Krajinka ve hře moc pestrá není, nachází se tu pár stromků, zelená pevnina a voda.

Hru spustíte na starších Palmech (barevných a černobílých) od verze 3.5.

Conquer! vyrobila firma DeLoach a stojí $9.99.

6/10 Zajímavá, ale nedotažená hra, která může zabavit menší počet hráčů nevlastnící výkonnější počítač než je PalmOS 4 a nižší

Chystá se

Aktuálně u eSoft Interactive

Firma eSoft Interactive oznámila brzkou portaci svých Pocket PC her pro Palm OS 5. Těšte se tedy zejména na výbornou obchodní strategii Tower Mogul nebo skvělou logickou gamesku Trafic Jam.

Klasika

Nibbles

Dnes tu máme něco pro skutečné klasiky, přesněji fanoušky klasického HADA.

Váš úkol je jednoduchý. Musíte v dané úrovni posbírat určité množství potravy. S postupujícím levelem roste počet překážek a potravy na přežití. Hra obsahuje 10 úrovní.

Hru ovládáte hardwarovými tlačítky, pokud podržíte stylus na displeji, had se zrychlí.