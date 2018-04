Hry do kapsy 92

Novinky a aktualizace

Cartoforge: Dugeons

Cartoforge vydal novinku pro počítače PalmOS. Je to prostředí pro vytváření RPG adventur pro PalmOS. Můžete v něm poskládat účastníky, scény i mapy. Jsme zvědavi, zda takovýto program fanoušky zaujme!

Hra stojí $19.95.

Antique Jigsaw

Klasických puzzle skládaček je na PDA spousta a Antique Jigsaw je novinkou právě tohoto žánru.

Máte-li rádi skládání puzzlů a vlastníte Palm OS5, pak tuto hru určitě vyzkoušejte . Puzzle vypadají skoro jako ty opravdické a můžete je nyní mít stále sebou v kapse.

Plná verze hry vám nabízí celkem 4 obrázky. Výrobcem je Chudigi a hra stojí $12.95.

Kung - Fu Fighting

Firma Aim Productions vydala novou bojovku stylu Kung - Fu pro všechny majitele PocketPC. Se svým hrdinou projdete celkem šesti úrovněmi, na jejichž konci vás čeká boss.

Nepřátel je tu celkem dost, své výsledky si můžete prohlédnout v High Score tabulkách.

Grafika je skvělá, ke spuštění hry potřebujete jakékoli Pocket PC s ARM nebo XScale procesorem. Zkušební verzi stahujte ZDE . Plná verze vyjde brzy a bude stát $14.99.

Mimochodem, firma slaví 10. výročí a do 17. května jako dárek pro palmisty a céčkaře nabízí snížení cen všeho softwaru o 50%.

Allure Sokoban

Pro fanoušky slavné japonské logické hry Socoban přináší firma Intorine novou verzi pro Pocket PC.

Vlastnosti hry: puzzle s různou obtížností, příjemná grafika, vrácení tahu, High Score tabulka, reset levelu...

Hra stojí $9.95.

Daedalus 3D - The Labyrinth

Příznivci First Person stříleček si teď mohou zahrát na svých Nokiích 3650/7650 a N-Gage novou akční 3D hru doposud známou pro platformu Palm OS .

Čeká na vás 23 levelů, spousty nepřátel, tři stupně obtížnosti, rozvržení hry na celou obrazovku atd. Hra stojí $14.99 a jejím výrobcem je firma Safoa .

Máte hluboko do kapsy?

Pilot Mines v0.8.1

Novou verzi hledače min Pilot Mines přináší autor Thomas Pundt .

Hra je velmi podobná gamesce MineSweeper, nabízí čtyři stupně obtížnosti, tři rozvržení hracího pole nebo dokonce i francouzskou verzi :-)

Hra je zdarma.

Simon Says

Freeware hra na Symbian OS, to tu bývá málokdy, Potěšila nás firma Game Zone Project (domovská stránka je ve výstavbě) se svou novou hrou Simon Says. Cíl je jasný. Musíte opakovaně vyťukávat tlačítka, která stiskl Simon. Na začátku je to úplně jednoduché, ale dostaňte se aspoň do 10 levelu :-)

Hru spustíte na Nokich 3650/7650 se 150 volné RAM paměti.

Minirecenze na minitéma...

Realtime strategie (přehled - 2. díl)

Minulý týden jsme začali s novým minitématem o realtime strategiích. Dnes budeme samozřejmě pokračovat v jejich dalším přehledu. V příštím čísle už ale budeme rozpitvávat jednotlivé tituly.

Bug Lord

Skvělou multiplatformní strategii s nechutnými a agresivními brouky od firmy Bearded Toad máme k recenzi naplánovanou na některou z příštích čísel. Bug Lord je strategie jak má být, čili budete těžit, stavět, bojovat atd.

Hra už nebyla dlouho aktualizovaná, vydavatelé nějak zaspali.

Galactic Realms

Zatím jsme bojovali pouze na pevnině, ale GR nás přenese do vzdáleného Vesmíru, ve kterém probíhají zuřivé boje vesmírných lodí, těžba vzácných surovin, budování vesmírných základen. To vše v brilantní "pařbě" Galactic Realms od Crimson Fire . Minirecenze této legendy určitě bude.

Age of Empires

Netřeba tuto gamesku od ZioInteractive představovat. Kdo zkusil, nelitovat. Excelentní strategie z dob starověku oceněná nejlepší hra pro Pocket PC za rok 2003 na PDArcade.

Čtěte velkou recenzi u nás na Palmare!

Invasion - The gray day

Postarší kousek z dílny KyouWan jsme vám nabídli v rubrice Klasika v Hrách do kapsy 77 . Kdysi veleúspěšná strategie, dnes je však bohužel překonána jinými produkty. Stále je to ale ještě výborná RTS se špičkovou hudbou, hratelností a skvělou grafikou, která se narozdíl od nejmenovaných strategií nekouše.

Shareware, $14.95.



Battlefield

Battlefield ctí principy žánru. Cílem je likvidace nepřátelské základny - ovládáte kosmickou loď, kterou můžete kliknutím změnit na válečnou loď. Můžete vyrábět/objednávat nové jednotky za peníze (kredity) - k zrychlení toku kreditů je třeba obsadit další pevnosti.

Recenzi si můžete přečíst ZDE . Hru produkuje firma Pocket-G .

Klasika

Sink the Ship

Dnes si zavzpomínáme na stařičkou hru z roku 1998, ve které se vrátíme k papírové klasice se souřadnicemi a hledáním lodí.

Grafika je monochromatická, lodě jsou na svou dobu pěkně nakresleny. Hra nabízí všechno, co má být. Stylusem hádáte souřadnice a protivník v podobě Palmu dělá to samé.

Hru spustíte na všech Palmech, i když nevím, jak to bude s verzí OS5.