Hry do kapsy 91

Novinky a aktualizace

Firestorm gbaZ

Tak už ani Palm OS 5 není platformou, pro kterou by neexistoval emulátor jednoho z nejlepších herních handheldů od giganta Nintendo. Vděčíme zato firmě Crimson Fire , která tento emulátor doposud šířila pouze pro Zodiacy.

Zahrajete si hry jak pro Gameboy Advance, tak i hry z Gameboy Color nebo Gameboy Pocket. K instalaci ROMek do Palmu budete potřebovat tento konverzní program .

Emulátor je za poplatek $19.99, vy jej můžete ale v omezeném období získat za $17.99. Jenže ta špatná zpráva nakonec, program je zatím bez demoverze.

Cell Crack

Handango ve spolupráci s japonskou firmou e - Team vydává novou science fiction adventuru pro všechny majitele Palm OS 5.

Děj se odehrává někdy v roce 2100, hlavní postavy jsou Aska, Lina, Amy a Kurts.

Grafika je výborná. Připravte si ale dost paměti!

Hra stojí $11.09 a demo stáhnete na e - Team .

MicroSquad

Nové 3D závody ve stylu Crazy Carts, známého z Pocket PC, pro nás připravila firma Viex Games .

Hra vám nabízí 20 závodních okruhů, 6 motokár a čtyři stupně obtížnosti.

Grafika vypadá úžasně. Ke spuštění hry budete potřebovat Palm OS 5.

MicroSquad stojí $14.95.

Fish Tycoon

Pro fanoušky obchodních strategií přibyla další gameska, ve které nepůjde o nic jiného než o obchod s e všemožnými druhy rybiček. Abyste uspokojili své zákazníky, musíte vynaložit veškeré své úsilí a peníze na rozvoj vašeho obchůdku. Budete se o ryby muset starat, kupovat jim to nejvýhodnější vybavení, dokonce platit za ošetření, kdyby nějaká onemocněla.

Některé ze svých akvárií můžete dokonce nastavit jako spořič obrazovky. Hra vyžaduje Palm OS 5 a 1300 Kb volné paměti.

Fish Tycoon vyvíjí firma LDW Software je za poplatek $14.95.



Swizzle

BapSoft vydal novou logickou hru Swizzle, ve které máte v každém levelu za úkol dosáhnout určitého počtu bodů. Na hrací plochu umisťujete skupinku žlutých kuliček různých tvarů a vaším cílem je z nich vytvořit čtverec s velikostí 3x3. Touto cestou získáváte body. Vše vám ztěžuje časový limit, takže musíte rychleji přemýšlet.

Hru spustíte i na černobílých palmech s rozlišením 160x160.

Swizzle stojí $12.95.



Avoid

Megasoft2000 vydává hru známou doposud z počítačů s Palm OS. Přes svou malou velikost je nesmírně zábavná. Vaším úkolem je za pomoci stylusu unikat zlým modrým obrazcům a nenarazit přitom do zdi. Výsledný čas se vám zapíše do tabulky High Scores.

V nastavení si můžete změnit barvy zdí, textu, vašeho čtverečku a nepřátel.

Hra stojí $4.95.

Máte hluboko do kapsy?

BF Mines v1.2.0

Další hledač min do sbírky můžete zadarmo stahovat ze serveru Binary Fish . K dispozici je 5 obtížností + vlastní. Dolní lišta vám označuje dobu hraní a počet označených políček s minou. Své výsledky můžete předat jiného PocketPC např. svého kamaráda.

Grafika je hezká, přehledná (je zde možnost využívat funkce zoomování). Hra vyžaduje . NET Compact Framework a Pocket PC od verze 2000.

Minirecenze na minitéma...

Realtime strategie (přehled - 1.díl)

S následujícími čísly Her do kapsy se budeme věnovat jednomu nejoblíbenějších žánrů her - Realtime strategiím (RTS) neboli strategiím v reálném čase. Zatímco na Pocket PC platformách je těchto her opravdu hodně, na Palmech jsou k vidění spíše tahové strategie. Protože je RTS opravdu mnoho, první a druhý díl bychom věnovali přehledu těch nejzajímavějších titulů, o kterých si příště povíme (nebo nepovíme) něco blíže.

Warfare Incoporated

Asi nemá cenu hru blíže popisovat. Jedna z nejnovějších RTS se stala velmi úspěšnou hrou. Vloni se stala na PDArcade 1. nejlepší strategií pro Palm OS a 2. nejlepší hrou vůbec. Dočkala se několika aktualizací, ve kterých si můžeme zahrát v multiplayeru (přes Bluetooth, Wifi či internet) nebo si vytvářet vlastní mapy. V příštích číslech recenzi nečekejte. Tu si můžete přečíst ZDE . Více informací na Handmarku .

PalmPulus

PalmPulus je komerční program autora Laurent DUVEAU ($15) a bojujete v něm proti jednomu až dvěma soupeřům (představuje je počítač) o kontrolu nad herním územím. Přes nezbytně jednodušší grafiku je hra poměrně rozsáhlá a úkoly se od nejjednodušších stávají složitějšími, neobejdete se bez těžby "koření" (v tomto programu "mana"), čas se stává dalším protivníkem - zkrátka, jak to v tomto žánru má být. Na recenzi se můžete těšit v příštích číslech.

Conquer!

Na válečnou strategii pro Palm OS 3.5 (barevná a černobílá verze) včetně podpory OS5 se můžete těšit v jednom z příštích čísel. Jen naznačíme, že si "zaválčíme" se spousty typů jednotek od tanků, vojáků, lodí i vzdušných sil a postavíme si velikou vojenskou základnu složenou z elektráren, letišť, kasáren, továren atd. Nedočkavci mohou stahovat ZDE . Shareware, 9.99 USD.

Argentum: This is war

Brilantní strategie od firmy Ionside Interactive si určitě zaslouží naši pozornost. Rovněž si můžete přečíst rozsáhlejší preview u nás - na Palmare. Hra je opravdu rozmanitá, obsahuje velké množství jednotek i budov. Také se těšte na klasickou těžbu koření, ze kterého získáváte peníze.

Strategic Assault

Strategic Assault od Xen Games je velmi podobná legendární hře Command & Conquer, takže se tu nacházejí realistické jednotky, prostředí atd. Recenzi si můžete přečíst ZDE , a proto se o téhle hře dále zmiňovat nebudeme.

Klasika

JumpMan Zero

Přesuňme se do roku 2001, ve kterém vydal autor Dave Campbell arkádu JumpMan Zero.

Podle názvu hry se stanete skákacím hrdinou a vaším úkolem je využít své schopnosti k sebrání všech červených křížků, které se v daném levelu nacházejí. Budete šplhat po žebříku, liánách, přeskakovat překážky atd. Ve hře se nacházejí dva režimy: Time Trials (hra na čas) a Start Game (klasická hra, rovněž nutná k odemknutí dalších levelů v režimu Time Trials).