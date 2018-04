Hry do kapsy 90

Novinky a aktualizace

Hellfire: Apache vs. Hind

Po příslibu Astraware jsme se dočkali nového leteckého simulátoru s vrtulníky plného akce, výbuchů a střílení. Na výběr máte ze dvou typů bojových helikoptér - Apache AH64A/D Longbow a MiL Mi-24 D s realistickými zbraněmi.

Hra přináší hodně rozmanitých a od sebe odlišných úrovní, nepřátel, strhující grafiku a zvuky. Jestli vám nebude vyhovovat nastavené ovládání, můžete si jej kdykoliv změnit.

Hra stojí $19.99. Spustíte ji na Palm OS5, Pocket PC s verzí 2000 a výše a připravuje se zvláštní verze pro Zodiacy od Tapwave .

Sea War Multiplayer v2.1

TB Labs vydal novou verzi populární "stolní" hry Sea War ve verzi 2.1.

Kromě počítače si zahrajete i v multiplayeru přes infraport nebo Bluetooth a jsou nabízeny i tabulky nejvyššího uhraného skóre. Navíc hra podporuje rozlišení HiRes 320x320 nebo HiRes+ 320x480, takže se dočkáte i některých obrázků, které se ve hře nacházejí.

Hra stojí $14.95 a demo stáhnete ZDE .

RailRoad Beta

Frank Aalbers , tvůrce výborné realtime strategie Palm Wars, vydává zcela zdarma (zatím) novou hru, která potěší velké množství příznivců budovatelských strategií, ale nejen je.

RailRoad funguje na principu slavné hry pro PSX (nebo PC), RailRoad Tycoon. Takže vás čeká spousta přemýšlení o stavbách železničních kolejí, zastávek, obchodu s vlaky, prostě dopravní problematika se vším všudy.

Grafika je jednodušší, ale zato zabírá hra pouze do 50 Kb a můžete ji spustit i na starších Palm OS strojích. Stahujte ZDE .

Sprint RG v1.2

Concrete Udder vydává geniální závodní hru z klasické ptačí perspektivy.

Hra obsahuje 8 závodních okruhů, 5 kvalitních soundtracků, solidní inteligenci protivníků řízených počítačem atd.

Grafika je excelentní. Hru spustíte na Pocket PC 2002 a 2003 s ARM a XScale procesory.

Sprint RG stojí $7.95 a demoverzi stáhnete ZDE .

Boxing Kings v1.1

The GreekTeam vydává novou verzi hry Boxing Kings pro všechny fanoušky boxu.

Výrobce slibuje skvělou grafiku a zvuky, režim Championship a další lahůdky.

Hru spustíte na systémech N-Gage a měla by fungovat i na Nokiích 3650/7650 (netestováno). Také budete potřebovat 450 Kb volné paměti.

Boxing Kings stojí $14.95 a je bez demonstrační verze.

Máte hluboko do kapsy?

Fifo

Další frustrující gamesku na procvičení paměti pro nás připravil japonský programátor Atsushi Iizuka. Úkolem hry je opakovat zadaný úkol (třeba přehrát melodii, zvolit správné znaky atd.). S narůstajícími správnými odpověďmi roste i obtížnost a tím i nutnost nejen rychlejší ruky pro co nejrychlejšího vyťukávání znaků, ale hlavně napínání mozkových závitů do nejvyšších otáček...

Fifo je zdarma.

PhotoPair Lite, Pro v1.02

Firma eITcenter nyní nabízí profesionálně zpracované pexeso pro všechny majitele WindowsCE. V nové verzi se dočkáváme toho nejpříjemnějšího - hra, která byla dřív šířena jako shareware, je nyní zcela zdarma.

PhotoPair je ve dvou verzích a liší se pouze v počtu obrázků na kartách, pozadí a v počtu kategorií obrázků. Z toho vyplývá i rozdíl velikosti jednotlivých verzí, takže Lite má přibližně o 800 Kb menší nároky na paměť.

Stažení: Lite , Pro .

Minirecenze na minitéma...

Freeware hry (10)

Abychom nebyli nespravedliví vůči shareware hrám, rozhodli jsme od příštího minitématu udělat menší pauzičku (přece jen ani her zdarma není nekonečné množství), a tak v příštím čísle čekejte nová témata na různé žánry her pro PDA.

Bucky

Bucky potěší hráče klasických 2D plošinovek typu Mario, Wario aj.

Po krátkém loadingu (nahrání hry), kde si můžete prohlédnout pěkný obrázek, je vám v textu vysvětlen příběh a pak se už pustíte do hry. V příběhu se dozvídáte, že se jmenujete Bucky (to je překvapení!) a vaším prvním úkolem je najít domek (nebo spíše chatrč z rákosu) a tam si vzít meč (nebo spíše házecí dřevěné nožíky) a vrhnout se s plným odhodláním do svého dobrodružství. Postupem doby se dozvídáte další questy (úkoly - označováno hlavně v RPG hrách), které se snažíte splnit. Utkáte se s různými nepřáteli od hadů, netopýrů až ke skákajícím dýňovým hlavám :-)

V nastavení si můžete předefinovat hardwarová tlačítka a aktivovat/deaktivovat zvuky. Ve staženém balíčku je v JPG formátu dokonce přiložena mapa.

Grafika hry je dobrá, i když někdy z ní budou bolet oči a na pomalejších procesorech je trošku trhaná. Hru spustíte na Palm OS od verze 3.1 a výše.

Tvůrcem hry je Christopher J. Smith (odkaz na e-mail). Bucky je bez jakéhokoli poplatku a plnou hru stáhnete ZDE .



Stoned

Jste-li velice trpěliví a nároční hráči a přímo se těšíte na supertěžké hry, pak pro vás bude Stoned přesně tou pravou gameskou. Pro ostatní ale nedoporučujeme. Pokud by se někomu povedlo dohrát celou hru, měl by získat nejspíš Nobelovu cenu.

Vaším cíle je posbírat v dané úrovni plný počet červených gemů. Překážkami jsou balvany, které na vás nesmí spadnout. S trochou neštěstí se okamžitě zablokujete, a tak nezbývá nic jiného než restart levelu.

Nemyslete si ale, že hra nejde vyhrát! Dané kolo musíte pečlivě prostudovat (někteří "šílenci" si kreslí i plánky s přesným označením své cesty) a vymyslet co nejlepší strategii.

Grafika je jednodušší, ale v této hře nepodstatná. Hru spustíte na všech WindowsCE od verze 3.0.

Výrobcem je autor Allekai . Hra je zdarma a stáhnete ji ZDE .

Chystá se

Firestorm gbaZ

Crimson Fire chystá pro majitele Palm OS 5 nový emulátor Gameboye Advance od herního giganta Nintendo. Znamená to tedy, že si zahrajeme stovky dalších skvělých her. Jen se obáváme, že starší procesory nebudou na emulaci stačit.

Zatím je Firestorm gbaZ ve verzi pro Zodiacy ke stažení TADY . Další podrobnosti si můžete přečíst $1#post33112"> ZDE .

Klasika

FUN2: Scrolliez

Máte-li rádi brilantní SFCave , pak se vám bude jistě líbit její varianta v graficky lepším kabátě od firmy PLBM Games .

Pilotujete malou stíhačku a prolétáte jakýmsi tunelem s nepříjemnými překážkami. Jak u SFcave, i zde ovládáte jedním hardwarovým tlačítkem (budete si celkem muset zvykat, protože je stisknutí tlačítka citlivější). Váš cíl je jasný: VYDRŽET co nejdéle, protože vám při letu neustále naskakují bodíky. Při druhém režimu je dokonce dobré po cestě sbírat zlaté mince, za které je více bodů.

V menu hry připomínající krásné doby ZX Spectra, si můžete zvolit ze tří položek: Scores (zobrazí vaše nejlepší výsledky), Help (nápověda) a konečně tlačítko Play. Po jeho odkliknutí se vás program zeptá na jeden ze dvou režimů: Old - School Simple a Give Me Coins Too!