Hry do kapsy 89

Warfare Incorporated - Multiplayer v1.2b

Perfektní strategie Warfare od firmy Handmark se dočkala betaverze 1.2, která podporuje očekávaný multiplayer.

Na těchto stránkách si stáhněte patch, kterým přeinstalujete vaši starší verzi. Hra vám bude fungovat, pokud jste si Warfare zakoupili. Ke hraní s více hráči budete potřebovat technologii Bluetooth, WiFi či připojení k internetu.

Recenzi si můžete přečíst ZDE .

Gizmo

Nový emulátor populární konzole GameGear od firmy Kalem Soft , můžete ihned zkusit na svých palmech s OS5.

Emulátor obsahuje tři zvukové kanály, automatický regulátor rychlosti, vlastní konfiguraci tlačítek a podporu her na paměťových kartách.

Aplikace je za poplatek $14.99.

MoneyPoly v1.2

Firma Disen Soft vydala zajímavou variantu hry Monopoly.

Propracovanost hry vypadá výtečně, nemovitosti jsou v hezké 3D kreslené grafice.

Hra vyžaduje WebSphere Micro Environment, který naleznete ZDE .

Hra stojí 9.99 USD a je, bohužel, bez demoverze.

Word US v1.5

Michael Bricout vydal novou verzi slovních hříček pod názvem Word US. Podle nastavení počtu písmen vám palm napíše počáteční písmeno a vy musíte napsat nějaké libovolné spisovné anglické slovo, jehož počet písmen je podle vašeho nastavení. Další zadávaná slova jsou ztížena dalšími podmíněnými písmeny ve slově.

V nové verzi přibyl nový režim Championship, ve které se snažíte zadat co nejvíc slov v daném časovém limitu. Na konci se zapíší vaše výsledky do tabulky High Scores.

Hra stojí $7.95.



Gladiators of Delphi

Přesuňme se do starověkého Říma a připravme se na boje. Po spuštění hry se objevíte na šachovnici, na které stojí dvě "armádky" složené z různých typů jednotek (v demu pouze základní - pěšáci). To, čím se tato hra odlišuje od klasických šachů, je pohyb figurek. Každá jednotka má svoji rychlost a může se účastnit soubojů. Vstoupíte-li se svojí jednotkou na pole nepřítele, hra se přesune do arény, kde musíte podstoupit duel nad protivníkem. Grafika je potom plně ve 3D, bohužel je nesmírně trhaná, což činí hru naprosto nehratelnou.

Cíl hry je jasný: se svoji družinou se pokoušíte porazit tu nepřátelskou.

Hra stojí $19.99 a jejím výrobcem je firma Distributed Engineering (domovská stránka není k dispozici).

Soccer Maniac for UIQ

Pro fanoušky kopané připravila firma BITWEEN S.R.L novou gamesku, kterou můžete ihned vyzkoušet na svých Sony Ericssonech P800 nebo P900.

Propracovanost a grafika hry vypadá úžasně. Nejlepší je ale na hře použití technologie bluetooth ke hraní proti vašemu kamarádovi.

Hra stojí $12.50.

Máte hluboko do kapsy?

Beats of Rage v002

Codejedi nás potěšil novou freeware hrou, která je určena pro všechny fanoušky mlátiček ve stylu Fighting Force, Mutant Ninja Turtles či Streets of Rage.

Na začátku si zvolíte svého hrdinu a pak už jen procházíte a bijete se v nabízených levelech a ukazujete nepřátelům své bojové umění.

Grafika vypadá velmi dobře. Hra je spustitelná pouze na OS5, a to ještě potřebujete pořádnou paměťovou kartu, protože Beats of Rage vyžaduje až 5-60 MB!

Stahujte ZDE .

The Tower of Babel

Majitelé PocketPC mohou zkusit novou logickou strategii od autora Piotra Dobrowolskiho s názvem The Tower of Babel.

Vaším úkolem bude postavit co největší věž na světě. Každé políčko, každý pixel, musíte k tomuto úspěchu dobře zvážit a navrhnout.

Ve funkci Simulate si v dolní liště vybíráte rychlost hry, pokynem Undo vracíte předchozí tah. Nabídka stavby se objeví, podržíte-li stylus na políčku, na kterém chcete stavět.

Hru spustíte na Pocket PC s ARM/XScale procesory.

Program je zdarma.

Minirecenze na minitéma...

Freeware hry (9)

V předposledním díle minitématu o hrách zdarma si můžete přečíst minirecenze o gameskách jak pro Palm, tak i pro Pocket PC. A opět se dnes objeví hry od autora Naokiho Ita .

LR std

V nedávném čísle Her do kapsy jste si mohli přečíst minirecenzi na konverzi legendárního Lode Runnera pro Pocket PC. Pokud tuto hru zbožňujete a vlastníte palm, neváhejte a stahujte ZDE . Ale ještě chvíli si tuto hru trochu popíšeme.

Cílem hry je se svým panáčkem posbírat všechny kousky zlata, nacházející se v daném levelu. Překážkou vám budou nesnesitelní nepřátelé, kteří jsou vám neustále v patách. Vy jim můžete buď pořád utíkat (či šplhat po žebřících, ručkovat), anebo na ně nachystáte past a tím se jich na moment zbavíte. Hru ovládáte hardwarovými tlačítky.

V hlavním menu si 1ze zvolit ze dvou nabídek. Game Start odstartuje novou hru a v položce Edit Mode vám umožní si vytvořit vlastní úroveň. V nastavení si můžete v položce Wait zvolit z pěti stupňů rychlost hry.

LR std spustíte na Palmech (barevných i černobílých) od verze 3.0. Hra je samozřejmě zdarma.

Formula Board

Možná vám název této hry nedává smysl, ale někteří jedinci ji už určitě hráli ve škole o přestávkách na klasickém papíře. Už první překvapení je, že autor hry je Čech Petr Hubáček .

O úspěchu hry rozhoduje kombinace správných zvolených trajektorií. V každém tahu volíte stylusem dráhu do nabízené kružnice o poloměru cca 1 cm, a tak v dalším kole začínáte od místa, které jste si předtím zvolili. Následující střed křivky se bude nacházet vodorovným směrem A + 1 cm, kde A je vzdálenost poloměru s předchozím zadaným bodem předchozí kružnice. Pokud vyjedete mimo trať, začínáte o předchozího místa. Možná si ťukáte na čelo, jak můžete vyjet z dráhy, když si asi těžko určíte směr jízdy mimo trať, ale občas se vám nabízená kružnice objeví až za dráhou, protože jste do některé zatáčky sjeli moc rychle.

Je jasné, že po tomto stručném vysvětlení hry moc moudřejší nebudete, ale jak si hru zahrajete, brzy jasně pochopíte pravidla. V nápovědě si můžete přečíst v češtině, kde se nacházejí informace o spodní lište, jak hru instalovat apod.

Hra obsahuje multiplayer, ve kterém můžete hrát až v osmi hráčích na jednom PocketPC. Hráči ovládaní počítačem se tu bohužel neobjeví, a tak se lze zabavit pouze v Single Playeru.

ZDE je ke stáhnutí editor map a balíček vytvořených tratí.

Formula Board je prošpikována špičkovou grafikou. Hru spustíte na všech Pocket PC od verze 2000 s ARM, SH3 a MIPS procesory. Hra je zdarma a mimochodem, autor chystá druhé pokračování této skvělé gamesky. Více v rubrice Chystá se.

Chystá se

My Hero

Na serveru Games Art se objevily zprávy o portaci hry Heroes of Might and Magic III pro Pocket PC, kterou chystá údajně stejná firma informující o své budoucí hře X-Com . My Hero by měl podporovat multiplayer přes IrDA a Bluetooth. Necháme se tedy překvapit.

Formula Board II

Jak jste se mohli dočíst výše, autor Petr Hubáček chystá druhé pokračování stolní hry Formula Board. Dočkáme se už soupeřů ovládaných počítačem, lepší grafiky, obrázků skutečných formulí, reálnějších okruhů, režimu Career, kde si vytváříte svoji řidičskou kariéru a dalších novinek. Zatím nebylo oznámeno přibližné vydání hry.

Aktuálně

Emulátory hezky pohromadě

PDArcade zveřejnil seznam takřka všech dostupných emulátorů, tentokrát pro počítače Palm . Vesměs je většina programů pro Palm OS 5 a najdete tu třeba emulátory na staré počítače Commodore 64, Atari 2600, GameBoye (GB, GBC i GBA), SNESy, NESy, ZX Spectra atd.

Server rovněž aktualizoval seznam emulátorů pro Pocket PC .

Klasika

Igzo the dolphin

Dnes si zavzpomínáme na tuto roztomilou hru z roku 2001 od autora Naokiho Ita .

Po spuštění 42Kb aplikace stačí stisknout libovolné tlačítko a můžete začít hrát. Váš úkol je následující. Dostali jste se do role malého delfína a pomocí hardwarového tlačítka skáčete přes různé překážky, chytáte balóny atd. Oním tlačítkem určujete sílu skoku a za každou správně přeskočenou překážku, chycení balónku apod. dostáváte bodové ohodnocení. Někdy ale můžete přímo skočit na balvan a přicházíte o 50 bodů.

Všech 10 levelů máte projito sice za chvíli, ale v této hře jde hlavně o získání co největšího počtu bodů. Na konci všech kol se sečtou výsledky a umístíte se do tabulky. Hru spustíte na všech barevných i černobílých Palmech od verze 3.0.