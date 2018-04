Hry do kapsy 88

Novinky a aktualizace

Busca Frutas

Novou variantu hledače min v netradičním provedení od Davida Temese si nyní můžete vyzkoušet na svém PalmOS (minimální rozlišení je 320x320). Celá hra je zpracovaná v ovocné tématice. Každé číslo na hracím poli ukazuje, kolik plodů se nachází kolem tohoto čísla. Netradiční na této gamesce je, že ji nehrajete sami, ale s protivníkem ovládaným palmem snažícím se o stejný cíl jako vy: posbírat co nejvíce ovoce.

Pusťte se do hry, protože ovoce je zdravé! Cena je $6.00.

Bars 3.00

WebVisia vydává pro palmisty novou verzi své populární hry Bars. Cílem Bars je pomocí stylusu eliminovat všechny tyče z povrchu displeje. Překážkou vám bude samozřejmě neustále narůstající počet těchto tyčí.

Grafika je velmi dobrá a je v nové verzi vylepšená. Ke spuštění hry je třeba Palm OS od verze 3.5.

Bars stojí $4.95.

Poker Puzzle

Další poker s prvky klasické skládačky pro nás připravila firma L3Solutions . Karty budete skládat tak, abyste získali různé "pokerové" kombinace karet (flash, jeden, dva páry, royal flash...). Na každou hru máte 45 sekund, abyste vše zvládli, jinak ztratíte své body.

Hra stojí $9.95 a demo můžete stáhnout ZDE .

Klanoid

Firma Snobile připravila pro majitele Nokií řad 3650/7650 nový arkanoid .

Hra nabízí spousty bonusů, velké množství úrovní (99) a čtyřkanálový vlastní soundtrack.

Grafika vypadá skvěle. Hra vyžaduje volných 200 Kb paměti v mobilu nebo v MMC kartě.

Cena hry je nízká ($3.95) a můžete si stáhnout i demoverzi.



Máte hluboko do kapsy?

Pocket Worm

Aleksey Cherkasskiy nabízí zcela zdarma nov ého hada přímo na displeje PocketPC. Všichni princip této hry určitě znáte: ovládáte nenasytného hada, se kterým požíráte potravu. Tím může had narůst do nemalých velikostí a zvýší se tak riziko, že narazíte do zdi, překážky nebo sami do sebe. Na spodní části displeje vidíte přehledné informace o aktuální úrovni (čím je vyšší, tím musíte vzdorovat více překážkám), počtu životů a bodů.

Pocket Worm oplývá jak skvělou grafikou, tak i hratelností, takže stahujte .

Magnets

Jean-François Mainguet vydal novou stolní hru, ve které bude vaším cílem správně rozmístit magnety.

Ty rozmisťujete pomocí stylusu a musejí být v takové pozici, aby se nedotýkaly stejnými póly. Čísla po stranách ukazují, kolik magnetů musíte do dané řady umístit. Až za těchto podmínek umístíte všechny magnety, vyhráváte.

Hra je zdarma.

Minirecenze na minitéma...

Freeware hry (8)

Pokračování minitématu o freeware hrách přináší recenze opravdu skvělých her. Pro palmisty tu dnes máme gamesku SP a pro céčkaře RPG Strange World.

SP

Pro osmý díl našeho minitématu jsme pro vás vybrali akční hru, ve které je ale potřeba i trocha logiky.

Úkolem této hry je sbírat s vaším hrdinou po jeskyni různé předměty, které pak používáte k postupu dále (např. klíče, bomby...). Rozmanitost možností je opravdu velká. Můžete skákat, střílet, házet bomby, šplhat, dokonce jezdit s vozíkem. Na spodní části displeje jsou informace o počtu vámi nasbíraných předmětů, bodů a životů. Ano, i zde vám na cestě k dobrodružství budou stát nepřátelé a překážky. Bude záležet pouze na vás, jak se s nimi vypořádáte.

V hlavním menu si můžete vybrat z položek New Game (nová hra) a Resume (pokračování rozehrané hry). V preferencích si lze nastavit ovládání hry (hardwarová tlačítka) a aktivovat či deaktivovat zvuky. V nabídce Color zvolíte barevnou hloubku programu.

Grafika je poněkud jednodušší. Hru spustíte na barevném i černobílém Palmu od verze 3.0.

Hru stáhnete zdarma a jejím autorem je Naoki Ito .



Strange World

Strange World je poměrně nové RPG (vydaná je v lednu tohoto roku), a i když není nějakým grafickým zázrakem, má přesto své kouzlo. A fanoušci tohoto žánru nemusejí aspoň litovat vydaných peněz.

Po spuštění hry se objeví ozvučené intro a po něm můžete hrát. Pohybujete se za pomoci hardwarových tlačítek nebo stylusu. Cestou na vás budou útočit nepřátelé, se kterými budete provádět textové ozvučené souboje. Na spodní části displeje se nachází informační okno neustále vás informující o vašich činnostech. Ve hře používáte různé předměty - např. klíče ke dveřím atd.

Grafika připomíná osmibitová osmdesátá léta. Ke hře potřebujete jakékoli Pocket PC s procesory ARM/XScale. Pokud lépe zvládáte němčinu, můžete si stáhnout německou verzi

Hra je zdarma a jejím výrobcem je známá německá firma Highsoft .

Chystá se

Hellfire: Apache vs. Hind

Fanoušci leteckých akčních simulátorů se mohou těšit na chystaný produkt od firmy Astraware . Hellfire bude obsahovat spousty misí, výbornou grafiku, skvělé zvuky, k výběru budou dva typy helikoptér, konkrétně AH64A/D Longbow nebo MiL Mi-24 D Hind. Můžeme se tedy těšit na kvalitní akční hru se spoustou výbuchů a střílení. Hra má prý vyjít velmi brzy pro PalmOS i PocketPC.

Fish Tycoon

Firma LDW Software chystá nepříliš originální, leč zajímavý produkt: Fish Tycoon. Z názvu vyplývá, že se budeme starat o akvarijní rybičky: krmit je, hrát si s nimi, starat se o jejich zdraví, zábavu atd. Vše samozřejmě za peníze. Dle obrázku vypadá grafika naprosto skvostně. Jak asi čekáte, hra bude vyžadovat verzi Palm OS5.

Klasika

Sting

Dnes si zavzpomínáme na morbidní hru s názvem Sting od autora Naoki Ito .

Po spuštění aplikace můžete ihned zahájit hru klepnutím stylusu na obrazovku. Cílem této hry je za pomoci vašeho pera sestřelovat pochodující panáčky, ovšem do cesty se vám budou plést pejsci a vy je nesmíte v žádném případě zastřelit, jinak hra končí. Každý panák je rozdílně bodově ohodnocen, vše záleží na jeho rychlosti pohybu. Občas se objeví nějaký ten bonus, za který získáte více bodů.

Grafika je jen základní (zpracovaná pouze černobíle), ale samotná hra chytne. Program vyžaduje minimálně Palm OS 3.0.