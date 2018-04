Hry do kapsy 87

Novinky a updaty

Gamebox Asia

PDAMill vydává svůj populární balík tří her, tentokrát pro displeje vašich palmů s PalmOS 5.

Můžete si zahrát velice profesionálně propracované hry Mahjong, Shisen-Sho a Nagori. Hra má svůj soundtrack (hudba vám ale na starších Sony Clié nepoběží), režim Tournament (turnaj, ve kterém musíte úspěšně zvládnout 28 režimů obtížnosti), Multiplayer a ještě mnohem víc.

Cena hry je $9.95.

Backgammon for Palm OS

Hru pro PalmOS, které se u nás taky říká vrhcáby, teď můžete ihned vyzkoušet díky firmě L3Solutions, LLC .

Na pravé části obrazovce můžete při hře vrátit tah tlačítkem Undo, zalovit do nastavení (Options) nebo začít novou hru. Níže vidíte aktuální bodový stav.

Hra má docela hezkou grafiku. Spustíte ji i na starších palmech od verze 3.5.

Backgammon for Palm OS stojí $9.95.

Daedalus 3D

3D akční doomovka je určená pro PalmOS 5 a opravdu vynikne na HiResPlus. Autoři slibují polygonální 3D grafiku, 3D engine optimalizovaný na ARM procesory, digitální 16-bit stereo audio a podporu dalších úrovní.

Zahrajete si celkem 23 úrovní ve třech stupních obtížnosti. Hra stojí 29,95 USD.

Pool Challenge

Aim Productions vydal nový zajímavý billiard, který si můžete ihned zahrát na vašem PocketPC. Pool Challenge nabízí již tradiční Practice režim pro jednoho hráče, volby zvuků, hudby či obtížnosti a originální metodu ovládání, kde se váš stylus stává skutečným tágem. Můžete si zahrát hry jako 8-Ball a 9-Ball proti počítači nebo vašemu kamarádovi.

Hra oplývá výbornou grafikou a zvuky. Ke spuštění vám postačí jakékoli PPC od verze WinCE 3.0 s ARM, MIPS nebo XScale procesory. Demo vás omezí pětiminutovým otestováním.

Hra stojí sympatických 5.99 USD.



Animal Farm

Tentokrát se nejedná o textovou adventuru, ale o čistě akční žánr pro všechny majitele Nokií 3650 a 7650. Animal Farm je hra velmi podobná Atomicu Bombermanovi z PC.

V náhodné aréně proti sobě bojují zvířata, která se navzájem nekompromisně odstřelují bombami. Vždycky naleznete nějaký ten bonus, např. lepší dosah výbuchu dynamitu atd. Bojovat můžete až proti čtyřem protivníkům.

Výrobcem hry je firma Kustomize Limited , stojí $9.99 a je bohužel bez demoverze.

Máte hluboko do kapsy?

Columbo

Columbo je nový vydaný emulátor méně známé platformy Colecovision. Program produkuje firma Codejedi jako freeware. Hra vyžaduje Palm OS 5. Uvedený screenshot ukazuje představu o hrách na tomto systému...

Simon

Každá hra má účel pouze pobavit, ale často si neuvědomujeme, že i hraním získáváme něco pozitivního. A hra Simon je toho hezkým příkladem. Velmi si s ním procvičíte paměť. Úkol hry je prostý: Počítač vám zahraje na čtyřech tlačítkách melodii a vy ji musíte celou zopakovat bez jediné chybičky. Na začátku je vše jednoduché. Začínáte od jednoho, dvou, následně tří tónů atd. A když už musíte bez chyby vyťukat stylusem třeba všech deset tlačítek, věřte, že i když se to zdá primitivní, není to žádná legrace.

Hra obsahuje i High Score tabulky nebo volbu ze tří začínajících levelů hry.

Simon je zdarma a jeho výrobcem je autor Jon Kent .

Roller PPC v1.1

Guglielmo Calligaro vydal novou verzi Rolleru. Cílem této hry je za pomoci rolování utvořit a následně eliminovat alespoň trojici kamenů stejné barvy. Postupem času odemykáte další úrovně, které jsou mnohem těžší, protože mají rozsáhlejší rozvržení hracího pole. Nad spodní lištou vidíte počet nespárovaných kuliček a počet bodů. Hra se ovládá stylusem.

Grafika hry je velmi pěkná. Hru spustíte na všech Pocket PC s ARM, SH3, MIPS nebo XScale procesory.

Program je zdarma.

Minirecenze na minitéma...

Freeware hry (7)

V tomto čísle pokračujeme oblíbeným minitématem o hrách zdarma. Majitelé Palm OS si dnes mohou přečíst o logické adventuře Tower of the Sorcerer a naopak pro Pocket PC věnujeme pozornost známé hře Lode.

Tower of the Sorcerer

Na první pohled se zdá, že se jedná o RPG hru, ale potěšíme ale i fanoušky logických žánrů. Tower of the Sorcerer je takový mix puzzle hry, ve které se nachází větší špetka adventury.

V každém patře nacházíte různé předměty, které musíte někde použít, abyste se dostali dál, a různé druhy nepřátel. Po kliknutí stylusu na určitý objekt vám o něm palm zobrazí informace. Jinak se pohybujete hardwarovými tlačítky (v menu si můžete nastavit i speciální ovládání pro Zire). Souboje ani nevidíte. Jakmile vkročíte na nepřítele, objeví se malým číslem počet životů, které jste ztratili.

Grafika není nijak oslnivá. Hra svůj účel ale plní a fanoušky žánru potěší. Tower of the Sorcerer spustíte na Palm OS od verze 3.5 (barevný i černobílý). Výrobcem hry je autor Jerramy Gipson .

Lode

S touto hrou jste se už určitě setkali, pokud jste vlastnili NESy - pamatuje ty videohry, do kterých jste strkali ty žluté kazetky, které jste sehnali na každém tržišti? Díky firmě N.I. si můžete tuto hru zahrát i na vašem PocketPC.

Vaším úkolem je posbírat v určitém kole daný počet zlata. Cestou vám budou překážet nepřátelé a po kolizi s nimi dojte ke ztrátě vašich životů. Až dohrajete všech 30 levelů, můžete zkusit i editor vlastních úrovní.

Grafika byla na osmdesátá léta dobrá, dnes je možná někomu k posměchu, klasiky žánru však ale neodradí. Hru spustíte na Pocket PC s ARM a MIPS procesory.

Hra je zdarma.

Chystá se

X-COM: UFO Denfense

Ruská firma SMK Software chystá konverzi VYNIKAJÍCÍ TAHOVÉ STRATEGIE z první poloviny 90. let minulého století vydanou na Playstationu a PC, X-COM. Už v dubnu můžeme být očitými svědky této legendární hry, protože firma slibuje brzké vydání demoverze. Jen doufáme, že nebudou nějaké problémy s autorskými právy. Pokud nemáte tušení oč se jedná, ZDE nebo TADY si můžete podrobně přečíst recenzi počítačové verze této hry.

Novinka od PDAMill

PDAMill chystá pro majitele PocketPC a PalmOS zajímavé RPG. Hra bude obsahovat prvky legendární série Final Fantasy (PSX, GBA, SNES), to je kvalitní epický příběh, taktické souboje a jiné. Pro více screenshotů a pro krátké preview hry, klikněte SEM .

Klasika

Bomber

Dnes tu máme pro vás skutečnou klasiku. Hru, která prošla velkou historií herního světa, hru, která okusila velký počet herních systémů, včetně Pocket PC. A to znamená, že si ji určitě připomeneme i my.

Úkol hry je zřejmý. Se svým hrdinou zvaný Bomberman, máte za úkol probojovat se určitou úrovní. Vaší zbraní jsou logicky bomby. Těch máte sice nekonečné množství, ale je třeba s nimi zacházet velmi opatrně. Pokud vás při výbuchu zasáhne oheň, ztrácíte život. Nepřátelé vám budou připadat sice tupí, mohou vás ale brzy zahnat do rohu, ve kterém jste právě položili bombu...

Grafika a zvuky jsou skvělé. Hra vyžaduje verzi WinCE 2.0 nebo vyšší Pocket PC.