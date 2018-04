Hry do kapsy 84

Novinky a updaty

Smite & Smash

Firma Grog Soft vydala novou "šestiúhelníkovou" tahovou strategii, ve které budete muset zmobilizovat všechny své mozkové buňky.

Každý tah má čtyři základní fáze a k pochopení hry je přiložen přehledný manuál. Grafika je pěkná a i na starších palmech s nízkým rozlišením je přehledná. Velikost programu je pouze necelých 215 Kb. Hra nabízí spousty možností včetně přehledných statistik, obtížností protivníků nebo nastavení herní mapy.

Hra stojí $14.95.

The Dragon´s Castle

Tato nová hra je vyrobena firmou Kitcom a je určena všem fanouškům středověkých dobrodružství a soubojů.

Během hry se utkáte se spoustou monster, jejichž podrobnější popis najdete na stránkách výrobce Grafika je opravdu výborná. Hru spustíte na Pocket PC 2000, 2002 a 2003 s 9 MB volného prostoru. Cena gamesky je $9.99.

EuroTris

Firma Euroinformatica vydala novou hru, která je založena na principu Tic Tac Toe. Hrát můžete i s kamarádem v multiplayeru.

Nastavit si můžete i pozadí, a to ze svého libovolného obrázku.

Hra stojí 4 USD.

Máte hluboko do kapsy?

Where Is The Second v1.0.8

Pro zábavu a menší relaxaci vydal pro majitele PalmOS autor Pierre-Yves Tavernier novou verzi svého pexesa. Vaším úkolem je vyhledat postupně všechny páry stejných obrázků, jak už to u těchto her bývá...

Grafika docela ujde. Program spustíte na všech palmech s barevným displejem.

Hra je zdarma.



Cli Frotz v1.4

Fanoušci textových adventur mohou zkusit (pokud již nezkusili) novou verzi interpreteru textových adventur Cli Frotz. Podmínkou ale je, že vlastníte nejméně verzi PalmOS 4.0 s rozlišením 320x320. Texty jsou pro přehlednost doplněny obrázky. Neználci anglického jazyka se v této hře se moc v této hře ale nevyžijí.

Výrobcem hry je Fangorn a program je zdarma. Na stránkách autorů jsou pak k nalezení další odkazy na stažení her pro tento systém.

Pocket Irked v2.1

Máte-li rádi hru Vexed pro Palmy, návykovou logickou pecku, pak můžete zkusit její naprosto shodnou variantu od autora Nicka Stefaniska s názvem Pocket Irked. Vaším cílem hry je odstranit všechny kostičky z povrchu displeje. K odstranění jednotlivých kostek stačí utvořit pár kostek se stejným obrázkem a zajistit, aby se alespoň jednou stranou dotkly.

Počet levelů je zcela shodný s Vexedem. Nechybí ani možnost si do vašeho PocketPC přihrát další balíčky levelů stejně jako na PalmOS.

Program je zdarma. Podrobnosti o hře Vexed najdete zde, či zde.

Minirecenze na minitéma...

Doomovky (2)

V minulém čísle jsme začali se seriálem velice oblíbeného žánru her pro akční pařany. Dnes se podíváme na špičkový 3D Master Thief určený pro PalmOS a X-Ranger pro PocketPC.

Master Thief

Master Thief určitě potěší nejen hráče, pro které zbraně znamenají úplně všechno a jsou to jejich jediné nástroje k dohrání hry. Nabízí tak rozmanité možnosti, že se v nich vyžijí snad všichni, co měli kdy s hrami něco společného.

Grafika je excelentní a naprosto detailní. Hru spustíte od PalmOS 3.3, nejlépe si ji samozřejmě vychutnáte na rychlých PalmOS 5 strojích.

Po dohrání misí si můžete přikoupit další balíčky levelů na stránkách výrobce.

Tvůrcem hry je firma Cascata Games .

X-Ranger: The Gladiator Battle Arena

V dnešním čísle si představíme tuto naprosto úžasnou FPS z dílny Jimmy Software .

Po velmi kvalitním intru se ocitnete v hlavním menu, kde si můžete vybrat z nabídek jako jsou New Game, Load Game (nahrání dříve již rozehrané hry), Option (nastavení hlasitosti hudby a zvuky či jejich aktivace a deaktivace) a Exit (ukončení aplikace).

Po zvolení New Game jste povinni vybrat si jednu z nabízených postav, za kterou budete hrát. Každá se liší svými vlastnostmi například v síle, zručnosti, nebo rychlosti atd.

Hru samozřejmě ovládáte stylusem s kombinací hardwarových tlačítek.

Grafika, zvuky a hudba jsou výborné. Hra má ale trošku problémy s operačním systémem

Pocket PC 2003. Stojí $24.99.

Klasika

Wumpus

Dnes se vydáme do nebezpečného dobrodružství s našim hrdinou do bájné jeskyně a pokusíme se zneškodnit legendární bestii s názvem Wumpus.

Svoji postavičku ovládáme stylusem a bloudíme v jeskyni, která představuje náhodně vygenerované bludiště.

V nastavení lze zvolit jeden ze tří stupňů obtížností.

Grafika je pouze v černobílém provedení, ale to dokazuje, že hru spustíte i na starších Palmech.