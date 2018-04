Hry do kapsy 83

Editor misí do Warfare je venku!

Dnes začínáme výbornou zprávou pro všechny fanoušky skvělé RTS firmy Handmark/Spiffcode s názvem Warfare Incorporated. Autoři vydali slibovaný editor misí pro Windows, ten je navíc pro registrované uživatele programu zcela zdarma a můžete si jej stáhnout zde. To neznamená nic menšího, než se záhy dočkáme nových misí do jedné z nejlepších her loňského roku a pár prvních si už můžete nyní stáhnout zde!

Autoři vydali zároveň updatovanou verzi programu 1.1, která umožňuje přihrávat další mise a používá ARM native kódování, což by mělo přinést podstatné vylepšení výkonu na PalmOS 5 strojích! Na PDA s rozlišením 320x480 pixelů je tu navíc landscape zobrazení.

Novinky a updaty

PDA Mine 3D

Firma ManCoder přidal ke klasickému hledači min třetí rozměr, a tak vzniká zcela originální hra v 3D. Chvíli vám ale potrvá, než si na hraní zvyknete, ale zanedlouho budete PDA Mine hrát stejně jako klasický hledač min.

Klepnutím stylusu se na políčko nejdříve objeví praporek, se kterým signalizujete minu a až po druhém ťuknutím odkryjete toto pole. V nastavení si lze zvolit pouze počet min ve hře (od 3-18).

Hra stojí $10.00.

Mine Sweep

A další hra tohoto typu.

FeeJo Soft vydal nový hledač min, který by se dal srovnat s desktopovou verzí. Hra nenabízí ale nic nového pod sluncem, takže by se mohl program hodit jako další sběratelský kousek pro zarputilé příznivce her těchto žánrů.

Ke spuštění hry je třeba souboru AppForge ve verzi 5.0 nebo vyšší.

Hra stojí $3.99.

City Cops

Pro fanoušky závodních akčních her připravila herní firma JSmart Technologies .

Se svým policejním autem budete honit samé lupiče a desperáty. Ve městě vám bude ztěžovat jízdu i projíždějící veřejná doprava. Nastavit si můžete jednu ze dvou obtížností.

Grafika vypadá ve svém 3D zpracování skvěle.

Demoverze není bohužel k dispozici, ale cena City Cops je celkem nízká - $3.95.

Máte hluboko do kapsy?

Desert Hunter

Firma Deluxeware zařadila svoji původně komerční hru s názvem Desert Hunter do freeware kategorie. Některé akční pařany ale zklamu, jedná se pouze o vylepšený hledač min, který spustíte pouze na PalmOS 5.

Na vrchní části displeje máte informace o čase stráveném nad hrou, počet označených praporků a můžete také stopnout hru.

Grafika je výborná, ale, což je bohužel u těchto žánrů her důležité, je díky ní hra trošku nepřehledná. Její recenzi najdete u nás. Aplikace je nyní zdarma.

Plumber Pete

Potěšíme fanoušky PipeManií, protože i firma PalmStorm nabízí svoji dříve sharewarovou hru jako freeware. Za úkol máte opravit vodovod a tím dát vodě volný průplav do kanálu. Klikáním stylusu na trubky měníte jejich směr. Musíte si ale pospíšit, protože vás tíží časový limit v podobě tekoucí vody. Jestliže se voda vylije z kanalizace, ztrácíte životy.

Grafika je dobrá, ale na 33 MHz přístrojích se někdy trhá. Plumber Pete vám nabídne zábavu v padesáti úrovních.

Foot v1.0.2

Fanoušci kopané mohou zkusit Foot od firmy Aliance Info, ve kterém se budete snažit vyhrát penalty nad soupeřem. Svého a protivníkova hráče si můžete pojmenovat. V preferencích si lze zvolit jeden ze tří stupňů rychlostí animace a nastavit počet gólů.

Grafika je triviální, hru ale spustíte na PalmOS od verze 3.1.

Foot je zdarma.

Kai - Bang v0.7b

Naprosto špičkovou zábavu připravil autor Kaiton Buitendijk . Vaším úkolem je za pomocí stylusu ovládat palcát, se kterým musíte strefovat ostnaté koule. Není to ale nic lehkého...

Grafika, zvuky a hudba jsou na hru zdarma výborné. Díky vašim .jpg obrázkům si můžete nastavit vlastní pozadí hry. V nastaveních lze zapnout/vypnout zvuky a hudbu.

Minirecenze na minitéma...

Doomovky (1)

V dnešním čísle začínáme s novým seriálem o akčních hrách z pohledu první osoby, nazývané jako First Person Shot (FPS) nebo lidově - doomovky. Na PalmOS a Pocket PC existuje menší množství skvělých titulů, o kterých si budeme v tomto a následujících číslech povídat.

Serious Sam

Serious Sam je první FPS pro Palmy, která si dnes zasluhuje naši pozornost díky svému profesionálnímu zpracování.

Hru ovládáte hardwarovými tlačítky. Úkroky provádíte kombincí 4. tlačítka s 1. nebo 2. tlačítkem. V plné verzi se probojujete celkem osmnácti rozsáhlými úrovněmi.

V menu hry jsou ke zvolení tyto položky: New Game, Continue Game (pokračování rozehrané hry), Custom Level (zde si můžete zahrát libovlný level, který jste už dříve dohráli), Highscores (tabulka nejlepších výsledků), Sound on/off (aktivace/deaktivace zvuků), About a Quit. Položky vybíráte tlačítky.

Před startem nové hry je nutné nastavit jednu ze tří obtížností. Poté se vám objeví tzv. Briefing, což je seznámení s úkoly v následujícím levelu. Dozvíte se také informace o vašich zbraní a nepřátel.

Grafika je špičková a i na starších PalmOS strojích neuvěřitelně plynulá. Zvuky vůbec neruší.

Hru spustíte na PalmOS v barevném a černobílém provedení.

Výrobcem hry je Global Star Software , stojí $19.99 .

Infectious Ground

Jako první Pocket PC FPS si dnes na Palmare představíme Infectious Ground od firmy LudiGames .

Po textovém intru se ocitnete v hlavním menu, kde si můžete vybrat z pěti položek. Campaing Mission (příběhové hlavní mise), Extra Mission, Options (preference), Help (celkem srozumitelná nápověda), About a Exit.

Po odstartování mise se v době nahrávání dozvíte úkoly v tomto levelu. Hru ovládáte tlačítky s kombinací stylusu. Až se přiblížíte k nepříteli, váš hrdina po něm začne automaticky střílet. Na vás je uhýbat pomocí úkroků zase jeho střelám.

Hra obsahuje celkem 21 misí, osm nepřátel a čtyři zbraně. V nastavení se nacházejí volby ovládání a hlasitosti hudby a zvuků.

Grafika, zvuky a hudba jsou dobré. Pokud budete ale spouštět tuto hru z paměťové karty, budou se vám zvuky nejspíš trhat. Hru spustíte na Pocket PC s MIPS, ARM a XScale procesory.

Cena Infectious Ground je $15.95.

Chystá se

Street Duel: Undeground Racing

Firma Pixelogic, výrobce hry The Italian Job pro Playstationy, chystá nadějnou závodní pařbu. Můžete se těšit na 32 různorodých závodů a projedete se v devíti různých autech. Grafika vypadá špičkově!