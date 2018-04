Hry do kapsy 82

Novinky a updaty

Knights & Peasants 1.0

Novou tahovou strategii pro nás připravil autor Frank Aalbers, hra nemá své webové stránky a najdete ji na PalmGearu. Budete zkoumat mapu, stavět farmy a hrady, rekrutovat vojsko. Samozřejmě se budete nejen bránit nájezdům cizích vojsk na své území, nýbrž i sami nepřátelská teritoria dobývat.

Na začátku si můžete zvolit dva herní režimy: Simple Game a Advance Game (dostupný jen v plné verzi). Program se vás ještě optá na obtížnost a pak můžete začít hrát. Schéma bitevní mapy se podobá hře Medieval. V SimpleGame bojují proti sobě klany Žlutých a Červených, v Advanced Game pak bojuje až šest klanů současně! Hra má výborně zpracovaný manuál v palmu, takže jí velmi rychle porozumíte.

V nastavení se dá pouze zvolit rychlost hry, podle autora bude brzy k mání i černobílá verze. Cena hry je 12 USD .

ScorchedPalm 2.0

Máte-li rádi populární akční strategii Scorch (hra s tanky, ve které o vašem úspěchu rozhoduje správný úhel a síla střely), zkuste tuto vylepšenou verzi od autora Tima Kostky .

Grafika se oproti první verzi velmi zlepšila. Přibylo více zbraní. Nastavit můžete šest tanků a až na sto kol.

Scorched Palm je shareware a je za cenu 12,95 USD .

Amazing World, The Game 1.0

Nástupce TIM, bezkonkurenčně skvělá akčně logická puzzle v multiplatformním provedení (PalmOS5, PocketPC, SymbianOS) - co si víc přát? Autorem je Amazing World a my delší text psát nebudeme prostě proto, abychom vás nezdržovali od stažení demoverze, která umožní projít si první tři úrovně hry! S touto hrou se na Palmare určitě nesetkáváte naposled!

Máte hluboko do kapsy?

Space Trader

Majitelé PocketPC se dočkali portace jedné z nejúspěšnějších obchodních strategií pro PalmOS - Space Trader.

V začátku hry si nastavíte profil vašeho hrdiny, pojmenujete ho a zvolíte jeho vlastnosti. Pak si už stačí vybrat jednu ze tří obtížností a můžete hrát. Začínáte na jedné z planet a je jen na vás, jakým způsobem chcete hru hrát, buď cestou obchodu všech možných surovin a zbraní, anebo vesmírných soubojů (probíhají textově za pomoci obrázků) atd.

Nastavení je tak obsáhlé, že jej autor musel musel rozdělit do dvou sekcí. Space Trader spustíte na všech PocketPC s SH3, ARM, MIPS a XScale procesorem. Hra je zdarma a recenzi s odkazy na stažení najdete zde.

Quads and Quazars v2.0

Druhý díl této logické gamesky pro nás připravil autor Greg Babineau (GrogSoft). Cílem hry je utvořit z vašich kamenů vrcholy čtverce v libovolné vzdálenosti (viz. obrázek u červených kamenů). Položí-li soupeř na nějaké políčko hvězdičku, kterých má každý hráč sedm, znemožní vám váš kámen na toto políčko položit.

Grafika je dobrá a celá hra vás hned tak nepustí.

Program je zdarma.

Pionmor

Novou logickou hru s herními prvky piškvorek si ihned můžete zdarma stáhnout a vyzkoušet. Po zvolení hráčů se pustíte do hry. Vaším úkolem je utvořit řadu minimálně pěti vašich "mincí" (po její utvoření ale hra nekončí, pouze vám přibudou body), ale v každém tahu můžete umístit i část bariéry, která by měla uzavřít soupeřovu minci.

Hra je velmi přehledná a graficky dobře provedená. Výrobcem Pionmoru je autor Denys Sequet.



Minirecenze na minitéma...

Obchodní strategie

V posledním dílu našeho seriálu si představíme nejlepší obchodní strategii vyhlášenou serverem PDArcade - Plant Tyccoon. PocketPC hráči si dnes mohou přečíst minirecenzi na vynikající Tower Mogul.

Plant Tycoon

Nejlepší obchodní strategií roku 2003 v hodnocení PDArcade se stala hra Plant Tycoon od firmy LDW Software . V jejím umístění hrála jistě velkou roli špičková grafika a profesionální propracování hry, ve které je hlavní podstatou výzkum a obchod s všemožnými rostlinami.

Objevily se pověsti o tajemném ostrově Isola se čtyřmi zvláštními rostlinami, které dávají jeho obyvatelům velkou moc. Vám se podařilo získat pár semínek, ale zbytek je na vás - musíte zkoušet a experimentovat, prodávat svoje meziprodukty a tím získávat zdroje na další výzkum. Zdánlivě složitými pravidly vás provede tutorial, takže se můžete hned pustit do hry! Hra má i zajímavý nápad - probíhá totiž i při vypnutém palmu, takže na vás čekají vždy po zapnutí nová překvapení!

Hra stojí 14,95 USD a vyžaduje PalmOS 5 s HiRes zobrazením.





Tower Mogul

Znáte-li legendární PS2 či PC hru The Sims, vězte, že je alespoň trochu podobná obchodní strategii Tower Mogul od firmy eSoft Interactive . Zde se budeme starat o lidi, kteří žijí ve vašem mrakodrapu, kde stavíte různé pokoje, garáže, jídelny atd.

V hlavním menu jsou ke zvolení čtyři nabídky - New Game, Load Game (nahraje rozehranou hru), Options a Quit.

Po odkliknutí na New Game musíte zadat jméno vašeho mrakodrapu a vybrat ze dvou druhů obtížnosti. Hrajete-li hru poprvé, doporučuji projít režim Tutorial, kde se naučíte hru ovládat.

Ve hře se nacházejí na spodní části displeje malé ikonky. První ikona v podobě domečku slouží na uložení, nahrání nebo návratu do hlavní nabídky. Pomocí druhé ikonky můžete stavět pokoje, kanceláře atd. Dalšími třetími tlačítky ovládáte rychlost hry. Mapu aktivujete následující ikonou. Poslední ikona s lupou vám poslouží k detailnímu náhledu každého pokoje.

Grafika je výborná. Totéž platí i o zvucích a hudbě. ̈Hra stojí $11.95.

Náš malý tip

Chcete si udělat pořádek ve svých hrách?

Zkuste freewarový program The Gamers Vault, možná je to to pravé pro vás!

Chystá se??

Chystá se chystá - Editor misí pro skvělý Warfare Insorporated! Spolu s ním nové báječné mise!

Prý už dnes budou ke stažení na Handmarku!

Klasika

Space Invaders

O této skutečné klasice jsme vás informovali v pondělním freewarovém shrnutí. Tato verze ve skutečnosti ale žádnou klasikou není, protože je to nové zpracování, přesto hra jako taková spadá až do roku 1978, což už je stáří úctyhodné!

Na začátku hry budete seznámeni se všemi nepřáteli, které musíte s vaší raketkou "sejmout" z povrchu vesmíru. Po krátké nečinnosti se objeví ukázka ze hry. Stisknutím D-Padu můžete začít hrát. Vaším cílem je sestřelit všechny nemilosrdně se blížící marťany.

Grafika je naprosto triviální, ale autentická - je vidět, že už uběhlo dvacet let. Hráčům to ale vadit nemusí, pamětníci si mohou zavzpomínat na staré herní časy a mladí pařani se podívají, co bavilo jejich tatínky.. Zvuky běží naprosto bezvadně.

Space Invaders je zdarma a výrobcem její předělávky je Jean-François Mainguet.