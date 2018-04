Hry do kapsy 81

Novinky a updaty

Ultima II

Druhé pokračování legendární RPG série Ultima zamířilo i na displeje našich PDA díky autorovi pod značkou SoftwareByPaul .

Čeká vás spousty soubojů, kouzlení, dialogů, puzzlů a logických prvků, které nepochybně do RPG žánrů patří. Funkce Save/Load je samozřejmostí.

Grafika vypadá trošku zastarale, ale když bereme v úvahu vznik originální verze této hry, nemůžeme se divit. A navíc není grafika u RPG žánru to nejpodstatnější. Je třeba ji brát pouze jako třešničku na dortu.

Ultima II je za poplatek $9.95.

Wabatrix

Johannes Wallroth vydal nový tetris pro všechny šťastné majitele PalmOS 5.

Hru ovládáte hardwarovými tlačítky. V pravé části obrazovky se nacházejí informace o aktuální úrovni, počtu bodů a dosavadním rekordu.

Grafika hry je vyhovující. Wabatrix je vytvořen v prostředí SuperWaba.

Hra stojí $10.

SuperBall

Pro fanoušky arkanoidů nabízí firma Total Wireless Solutions novou hru s názvem SuperBall.

Levelů je tu pouze devět. Pálku řídíte hardwarovými tlačítky a z cihliček na vás může spadnout pár bonusových obrázků.

Grafika ale nevypadá nijak extra. Hra je spustitelná na PalmOS od verze 3.5.

SuperBall stojí 5 USD, ale je bohužel bez dema.



Geopod XE

U nové verze závodní pecky Geopodu se dočkáme nových tratí, vznášedel a vyšší rychlosti a plynulosti hry.

Geopod je závodní hra ve stylu Wipeout známý z Playstationů. Její silnou zbraní je špičková 3D grafika, dobré zvuky, i když někdy trhané, a hlavně multiplayer , ve kterém si zaletíte s kamarádem přes bezdrátové Bluetooth nebo WLAN.

Cena Geopodu XE je 12.50 USD, kterou můžete zakoupit na serveru Clickgamer . Spolutvůrcem hry je firma Fathammer .



LoginGlass

Jestli si chcete od hraní odpočinout a trochu se pobavit, vyzkoušejte alespoň nový zábavný prográmek, který vám z vašeho obrázku (JPG, BMP a PNG formát) vytvoří až dvacet různých karikatur.

Aplikaci spustíte na všech Pocket PC 2002 a 2003 s ARM a XScale procesory. Dále potřebujete aspoň 1 MB volného prostoru.

Výrobcem LoginGlassu je firma mareS a stojí $11.99.

Joko Cave

Pro majitele Nokií 3650 a 7650 vydala firma Zindell Technologies, Ltd novou akční gamesku plnou různých soubojů a kouzel.

Grafika nevypadá sice nějak oslnivě, ale ty, co mají hluboko do kapsy, potěší příznivá cena - $3.95.

Bohužel neexistuje demoverze k vyzkoušení.



Minirecenze na minitéma...

Budovatelské strategie (1)

Po leteckých střílečkách necháme odpočinout naše palce od mačkání hardwarových tlačítek při střelbách a napneme své mozkové závity při promýšlení taktiky obchodu a strategie u následujících čtyř hrách rozdělené do dvou dílů.

Lemonade Tycoon

Se slovem Tycoon, neboli do češtiny přeloženo "magnát", se u těchto žánrů her budeme setkávat vícekrát. Však už i u PSX či PC her známe budovatelské strategie Railroad Tycoon, Zoo Tycoon či například Transport Tycoon. Podle prvního slova z názvu této hry se dá jasně usoudit, že se tu bude děj točit okolo malého stánku s limonádou, o který se budete co nejlépe starat.

V hlavním menu hry se nacházejí tyto položky: Play! To je hlavní položka v celé hře. Můžete si vybrat ze dvou režimů her, o kterých se zmíníme později, anebo nahrát rozehranou hru. Dále následují položky Highlights (tabulka vašich výsledků), Options (zde si můžete aktivovat/deaktivovat zvuky a nastavit jednotku teploty), Help (nápověda), Credits, Lemonade Stock Exchange (zavede vás na stránky všech úspěšných podnikatelů, kteří si tuto hru zakoupili).

Hra má dva režimy: New Career a New Challenge. V prvním z těchto režimů máte za úkol vybudovat co největší impérium limonádového stánku. Za vydělané peníze si totiž můžete dokupovat různé technické vymoženosti, např. lepší ledničku, pokladnu či stánek. V druhém režimu je vaším cílem vydělat co nejvíce peněz v třiceti limonádových dnech.

Před zahájením kola je třeba nakoupit suroviny, nastavit ingredience vaší limonády, ulici, ve které budete prodávat (ve všech ulicích, kromě jedné, musíte platit určitý nájem), spotřebu financí na reklamu atd. Pak stačí kliknout na tlačítko Start Day. V tu chvíli vidíte výsledek své strategie. Pozorujete lidičky, kteří procházejí okolo vašeho stánku a nakupují limonádu. Někteří lidé jsou ale hákliví na chuť, jiní na čekání ve frontě, jiní zase na cenu. K tomu všemu vám prodej kazí počasí. Tento okamžik hry vůbec není nudný, naopak. Docela doporučujeme sledovat, jak tam všichni pochodují, a přemýšlet nad každým nespokojeným zákazníkem. Po skončení dne se vám ukáží statistiky, jak jste si se vším počínali, a můžete se vrhnout na promýšlení strategie na další den.

Grafika je špičková. Hru spustíte na PocketPC od verze 3.0 a na barevném či černobílém PalmOS. Ještě dodáme link na naši recenzi, kterou naleznete ZDE . Výrobcem je firma Jamdat Mobile (původním názvem firmy je Hexacto) a hra stojí $14.95.

Sim City 2000

Existují dvě verze této hry. Jedna od firmy Zio Interactive , o které si budeme dnes povídat, a druhá verze je určena pro majitele PalmOS. Sim City 2000 vyšlo snad na všech platformách, dokonce i na šestnáctibitových systémech Super Nintendo Entertaiment System nebo Segy Megadrive. Jelikož neexistuje demonstrační verze, budeme vás o této hře informovat pouze letmo.

Cílem této hry je postavit co největší a nejvíce prosperující velkoměsto. Hlavní stavební složkou jsou komerční, průmyslové a obytné budovy. Dále budete stavět policejní, hasičské stanice, nemocnice, stadióny, vodárny, elektrárny, letiště, přístavy atd.

Grafika vypadá už celkem zastarale, ale u tohoto žánru her není bombastická 3D grafika nutná. Hra je spustitelná na všech PocketPC s SH3, MIPS, StrongARM a XScale procesorem.

Cena hry je poměrně vysoká - 29.95 USD. Naše recenze je zde.

Těšíme se

Velké plány pro Windows Mobile

PDA Corps ve spolupráci s Microsoft Game Studios a In-Fusio s velkou pravděpodobností vydá trio tří herních pecek známých z desktopových počítačů. Dočkáme se druhého pokračování Age of Empires II Gold Edition, legendárního Zoo Tycoonu a Midtown Madnessu 3.

Aliance Handmarku a Bearded Toad Entertainement

Oznámená spolupráce největšího prodejce PDA software Handmark a výrobce her Bearded Toad Entertainment by měla výrazně urychlit příchod nových herních pecek na naše displeje. Necháme se rádi překvapit!

Klasika

Agent Z

V naší rubrice klasika si dnes zavzpomínáme na akční 2D hru Agent Z od firmy Ellams Software .

Před rozehraní mise se objeví krátké intro, cíl následující mise a poté můžete začít. Se svým panáčkem budete provádět různé akce (skákání, střílení, ježdění výtahem atd.). Vše ovládáte hardwarovými tlačítky. Plná verze hry vás zavede do dvaceti levelů. Své výsledky si můžete prohlédnout v Highscores tabulce.