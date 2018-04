Hry do kapsy 79

Novinky a updaty

PalmSoccer

Nový fotbálek pro nás připravila firma Deplastic .

Jde spíše o arkádový fotbalový simulátor, hráčů je pouze 4 + brankář a celé hřiště je na jediné obrazovce. Na vrchní části displeje je počet vstřelených branek vámi a protivníkem. Dole je zase celkový čas.

Program vyžaduje Palm OS 5. Cena hry je $6.

Bubble Thiller 2

Druhý díl populární hry Bubble Thiller vydává firma Absolutist . Cíl je jednoduchý: pomocí stylusu odstraňovat sousední bubliny stejných barev. Tímto způsobem získáváte body.

Grafika je výborná. Autor slibuje dlouhé hodiny zábavy .

Cena hry je $16.99.

GameBox Asia

PDAMill "jede" a vyvinul pro nás balíček tří her Mahjong, Shisen-Sho a Nagori.

Aplikace obsahuje režimy, jako jsou Tournament (program si vyzkouší vaše schopnosti z této hry), Free Mode (zde je to pravé místo na praktické cvičení a nácvik) nebo Multiplayer (hra s kamarádem).

GameBox Asia vyžaduje jakékoli Pocket PC s ARM a XScale procesorem a stojí $9.95

Hottism

Soenke Dirksen vydal novou logickou hru založenou tak trošku na principu slavných tetrisů. Tady ale nebudete tvořit z kostek různých tvarů svislou řadu, ale budete se snažit vytvořit skupinku nejméně tří stejnobarevných kostek. Tímto se vám budou sypat bodíky. Napravo jsou informace o barvě následující kostky, počet bodů a čas.

Grafika je skvělá. Ke spuštění hry potřebujete alespoň Pocket PC 2002.

Hra stojí $9.95.

Sky Force

Klasickou leteckou akční hru, o kterých dnes mimochodem píšeme v našem minitématu, vydala firma Infinite Dreams . Probojujete se celkem pěti rozsáhlými úrovněmi, ve kterých se nachází spousta bonusů a nepřátel a tři bossové. Na výběr je ze tří obtížností.

Hru spustíte na těchto Nokiích: 3650, 7650, 6600, 3660, N-gage.

Aplikace stojí $9.99.

Máte hluboko do kapsy?

Rick Dangerous

Benny East nás potěšil novou propracovanou freeware hrou Rick Dangerous. Se svým hrdinou projdete šesti epizodami, ve kterých vás bude čekat spousta nástrah a nebezpečí. Podíváte se do Severní Ameriky, Egypta, Evropy nebo přímo do Londýna.

Grafika je výtečná. Zvuky ale běží jen palmech s vylepšenými zvukovými obvody. Jinak ke spuštění hry potřebujete minimálně OS4.

Minirecenze na minitéma...

Letecké střílečky 2D, 3D (2)

Pro druhý díl leteckých stříleček tu pro vás máme připraveno páreček opravdu dobrých titulů: Irak Air Space pro Pocket PC a 3D Star Fighter Pilot pro PalmOS a rovněž pro Windows CE platformu.

3D Star Fighter Pilot

I když jsme minulý týden slibovali leteckou střílečku ve 2D grafice, rozhodli jsem se trochu zpestřit naše minitéma, a tak tu máme gamesku ve 3D od firmy 3DAGames .

Na hlavní obrazovce si můžete zvolit z těchto pěti položek: New Game, Continue Game (pokračování rozehrané hry), Config (nastavení obtížnosti z pěti stupňů (obzvláště se nám líbí ta obtížnost s názvem ARGHHH! :-), hlasitosti zvuků a volby ovládání). Dále tu nal ezneme tabulky High Scores a About.

Hru ovládáte hardwarovými tlačítky. Ve velkém vesmíru budete nacházet spousty bonusů v podobě zbraní či lékárniček. Záludní nepřátelé jsou samozřejmostí.

Hra je ve skvělé 3D grafice a i zvuky se dají chvíli poslouchat.

Program stojí $14.99.

Irak Air Space

V tomto čísle si představíme poměrně novou leteckou střílečku s názvem Irak Air Space od firmy EppurSiMuove Soft .

V hlavním menu se nacházejí klasické položky. New Game vás pustí do hry, Load Game, Options, Credits a Quit.

Po odkliknutí na New Game se dostanete do podmenu, kde si můžete nakoupit/prodat ze širokého arsenálu zbraní (Buy a Sell Items), popřípadě uložit hru (Save Game). Nabídkou Flight Next Mision definitivně odstartujete hru. Ovládáte pouze hardwarovými tlačítky, což je velká škoda. Operace jednotlivých tlačítek si můžete nastavit v Options menu. Kromě toho se dá upravit hlasitost hudby a zvuků.

Nepřátel a zbraní je tu spousty. Na spodku displeje se nacházejí informace o vašem skóre, počtu speciálních zbraní a štíty. A úrovní? Dalo by se říct, že nekonečno, protože se každý level náhodně vygeneruje.

Grafika je výborná, to samé se ale, bohužel, nedá říct o zvucích a hudbě.

Hra stojí 9.95 USD.

Těšíme se

Legacy

Dnes by měli všichni fanoušci RPG a zároveň majitelé Pocket PC dočkat nedávno vyšlé hry pro Palmy - Legacy od maďarské firmy RedShift . Naši recenzi této skvělé gamesky si můžete přečíst ZDE .

Klasika

Patience

Dnes tu máme něco pro fanoušky karetních her. Přesněji pro solitairové karbaníky.

Celý program obsahuje 15 solitarových her: Aces High, Calculation, Golf, Klondike, Montana, Seahaven Towers, Spider, Spiderette, Tabby Cat, Vegas, Canfield, Wish, Eigh Off, Freecell a konečně Yukon. Pokud používáte v PDA lokalizaci, nezapomeňte si ji před hraním vypnout. Karetní znaky by pak nebyly správné.

Hru ovládáte samozřejmě stylusem. Je škoda, že kartami nemůžete táhnout, takže s nimi pohnete pouze dvojklikem perem na kartu. Nachází se tu rovněž další funkce jako Hint (rada) nebo Undo (vrácení tahu).

Hra je prý spustitelná na všech palmech.