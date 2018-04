Hry do kapsy 77

Novinky a updaty

Nubb´s Revenge

Nubb´s Revenge je hra s prvky tahového RPG a stolní hry. Jako hrdina se budete pohybovat po políčkách pomocí hracích kostek. Cílem této hry je najít zlého Emitria, cestou k němu na vás ovšem bude čekat spousta dalších nepřátel. Postupem času, jak už u RPG bývá zvykem, se vaše zkušenosti a vlastnosti vylepšují.

Hra má jednoduchou grafiku a postačí vám jakýkoli barevný Palm.

Autorem hry je Daniel Derr a stojí $5.00.

Vyper

Vyper nás vrací do dob počítačů Atari, Amiga a MAMe systémů, ve kterých se nacházelo nemalé množství her tohoto žánru. Vlastníte-li PalmOS 5 a chcete si tu atmosféru vyzkoušet na vlastní kůži, zkuste alespoň Vypera od firmy Mean Hamster Software . Je to klasická vesmírná 2D střílečka, ve které nechybí spousta zbraní, nepřátel a velkých bossů. Hra obsahuje deset úrovní.

Grafika je na velmi dobré úrovni, při hře vám poběží i zvuky s hudbou.

Shareware, $19.95.

Fire Power

Manaisoft vydal novou 2D pařbu s názvem Fire Power. Se svojí bitevní helikoptérou projdete 32 levely ve čtyřech různých úrovní.

Grafika je perfektní (ve 2D) s detailními animacemi, které podtrhují skvělou atmosféru.

Hra vyžaduje Pocket PC 2002 a vyšší.

Program je zatím v demoverzi, na plnou verzi si budeme muset chvíli počkat.

Storm Line

Firma RelLab vydala slibovanou vojenskou tahovou strategii Storm Line. Hra vám nabídne 36 úrovní s 19 odlišnými jednotkami a budovami.

Grafika vypadá celkem dobře s bohatými detaily (hory, mosty, skály, moře, silnice atd.).

K rozjetí hry potřebujete Pocket PC (ARM/XScale) s verzí od 3.0. Zkušební verze obsahuje pouze osmi či pěti megabajtové video (dle kvality), jinak si můžete koupit plnou verzi za $14.95.

Crow Needs Fish

Píše se rok 2020 a Zemi postihla katastrofa, kterou by nikdo z nás asi nečekal. Žádné vyčerpané neobnovitelné zdroje, žádný deficit pitné vody nebo přelidnění planety. Náš jediný domov ve Vesmíru ovládly přemnožené vrány a ničí vše, co jim přijde do cesty. Vy jste zatím ubytovaný na klidném hornatém ostrůvku, kde jsou vaším hlavním zdrojem potravy ryby v krásném rybníčku. Naneštěstí (a co jste čekali jiného?) k vám brzy dolétnou vrány a chtějí vám váš milovaný rybník s rybami nelítostně zlikvidovat. Je na čase oprášit starou poctivou brokovnici a vypořádat se jednou provždy s vetřelci, i když oni také z něčeho musí žít...

Vašimi nepřáteli nebudou pouze vrány, ale také draci a marťani. Nechybí různé bonusy, které vám poskytnou vaše rybičky, hra má tři stupně obtížností, výtečnou grafiku s 3D animovanou vodou s dobrou hratelností a zábavou (ale na jak dlouho?).

Výrobcem hry je Cronotech a stojí $5.

3D MotoRacer

Víte, jaká je jedna z nejstahovanějších her pro Symbian? Je to tento realistický závod motorek ve fantastické 3D grafice s názvem 3D MotoRacer od firmy DIGITAL RED MOBILE SOFTWARE CO.,LTD (odkaz směřuje na Handango ). Bohužel jsem nějak opomněl v předchozích číslech o této výborné gamesce informovat, takže se omlouvám.

Hra vás zavede do několika tratí, na výběr máte ze šesti typů motocyklů, přičemž každý má jiné vlastnosti - akceleraci, rychlosti a přilnavosti.

Hra stojí $12.95 a obsahuje i demoverzi.

Minirecenze na minitéma...

Arkanoidy (3)

Závěr minitématu o arkanoidech ukončíme dvěma hrami - Air Ball pro palmy a známým Ricochetem od firmy Astraware (PalmOS a Pocket PC). Na závěr přidáme jako bonus freewarový tip pro majitele PalmOS handheldů!

Air Ball

Bylo by nespravedlivé, kdybychom nerecenzovali i ostatní produkty, než jen ty nejúspěšnější. I ta méně stahovaná hra a nejen hra, může mít něco do sebe. Pojďme se tedy podívat na arkanoid, jehož cena je docela nízká a hlavně si jej zahrajete i na starších palmech.

Ve staženém balíčku se nachází program a další level packy, které si můžete do PDA hned nainstalovat a zahrát. Ve hře se nachází spousty druhů cihliček, ale jen pár powerupů, což ovšem nemusí být velké mínus - třeba pro ne příliš akční hráče.

Grafika není nějak oslnivá. Chybí možnost ovládání stylusem (pouze hardwarovými tlačítky). V nastavení si je můžete předefinovat. Také jsou k výběru režimy obtížnosti (3 stupně). Hra je spustitelná na všech PalmOS přístrojích s verzí od 3.1 včetně verze černobílé.

Výrobcem je TB Labs a hra stojí $9.95.

Ricochet

Od Astraware se předpokládá multiplatformní hra, a ani Ricochet není výjimkou.

V hlavním menu stačí pro novou hru kliknout na jednu ze tří obtížností (po nečinnosti v tomto menu se dostanete do High Score tabulek). Pálka je tu v jakési podobě vesmírné stíhačky. Cihliček a powerupů je tu nespočetné množství. Úrovní je ve hře přes 150.

Hra oplývá výtečnou detailní grafikou a zvuky. V nastavení je spousty položek, například ovládání střelby, vypnutí herního pozadí atd. Ricochet vyžaduje nejméně PalmOS 3.1 a Pocket PC 2002.

Cena hry je 14.95 USD.

Bonus: Prison 1.6

Hru si můžete spustit na palmech s OS 3-5 a kromě toho, že nepodporuje vyšší rozlišení (což ale vlastní hře na těchto zařízeních nevadí) vám v něm nebude chybět nic oproti placeným programům tohoto typu. Najdete v něm několik bonusů (přesně osm) a třináct typů cihliček skrývajících v sobě některá další překvapení pro vaši pálku. Komfortní jsou možnosti nastavení ovládání, včetně Graffiti, vypnutí obrázku pozadí a čtyř stupňů obtížnosti. Hra je hraje opravdu skvěle a lahůdkou je přiložený editor dalších úrovní pro Windows, se kterým se velmi snadno pracuje.

Stahujte zde

Klasika

KyouWan Invasion - The Gray Day

Jak jsme slíbili v minulém čísle Her do kapsy, dnes se v dnešní klasice objeví hra, konkrétně real time strategie, určená pro majitele Pocket PC. Konečně máte skvělou možnost se po zuby vyzbrojit a ukázat nevítaným ufounům, že tu nejsou zrovna milými hosty, anebo vzít moc mimozemšťanům a ovládnout celou planetu a hlavně její životně důležitý prvek - H2O :-)

V hlavním menu si můžete vybrat z těchto položek: New Game (odstartování nové hry), Load Game (nahrání uložené pozice), Introduction (přehrání herního intra, ve kterém pochopíte podstatu příběhu), Free Game (už vás Campaign nebaví? zkuste si zahrát herní packy), High Scores (tabulka nejlepších výsledků), Options (nastavení), Credits a Quit. V případě, že nejste zaregistrovaní, demoverze vás nechá zahrát pouze začáteční levely.

Před rozehráním nové hry si musíte zvolit alianci - pozemštané a mimozemšťané, přičemž každá rasa má odlišné vlastnosti. Dále si zvolte jméno a obtížnost (až pět stupňů). Ještě je třeba přečíst si instrukce k následujícímu levelu (těch se ve hře nachází celkem 22).

V Options menu se dá pouze nastavit aktivace či deaktivace zvuků a hudby a jejich hlasitost.

Při hře si všimnete kvalitní grafiky připomínající Warcraft z PSX a PC. Co je ale na této hře opravdu špičkové, je výborná hudba. Postavičky kromě střelby a výbuchů samozřejmě mluví, takže o zvukové efekty nemějte obavy.

Jak už bylo řečeno, každá rasa má jiné vlastnosti. Ufoni mají lepší vozidla, ale naopak horší vojáky. Jejich střelbám se v pohodě vyhnete, pokud se budete se svou pěchotou neustále rozptylovat. Takže je dokonce určitá šance na vítězství, jestli jdete s jedním vojáčkem na deset marťanů. Pozemšťané získávají peníze z těžby tzv. bluminia - podobné suroviny jako koření u hry Dune II. Ufonům "tečou" peníze z vody.

Tuto strategii doporučuji všem, co se strategiemi měli cokoli společného, protože třeba narozdíl od Age Of Empires , je tato hra jednoduchá a přehledná, což může někomu vyhovovat. Bohužel se mi ji ale nepodařilo rozjet na mém Aceru (PPC 2003), tak jsem ji úspěšně otestoval na iPAQu 3630.