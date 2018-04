Hry do kapsy 76

Novinky a updaty

Acedior demo

Fanoušci adventur se konečně dočkali dlouho očekávané hry (zatím pouze dema) od firmy The Fade Team (ta doposud vydávala programy jen pro Pocket PC). Zatím si můžete stáhnout její demoverzi pro PalmOS 4.1 až po OS 5.

Čeká vás spousta puzzlů, rozhovorů, lokací a ještě mnohem víc. Majitelé Tungstenů T3 si budou muset ke hře stáhnout speciální patch.

Na PDArcade se mohou céčkaři zapojit do di skusí a podpořit vydání této adventury i na Pocket PC.

Dots

Další logickou hru pro displeje PDA s PalmOS připravila firma Ligature Technologies, LLC . Vaším úkolem je pomocí čar vytvořit více čtverců než soupeř ( počítač).

Hru ovládáte stylusem. V nastavení hráčů si můžete zvolit jméno a barvu svých čtverců. Totéž se dá nastavit i u protivníka.

Program vyžaduje verzi PalmOS 3.5.

Shareware, stojí $12.95.

Rocket Mania

Astraware nás opět potěšila další logickou gameskou s názvem Rocket Mania. Vaším úkolem je spojit plamínky s raketou pomocí trubek, kterým měníte směr. V režimu Classic jste omezeni počtem raket a v režimu Strategy počtem pochodní. Za odpálené raketky získáváte body.

V Options menu lze nastavit kvalitu animací a zvuky. Na PalmOS5 si můžete doinstalovat hudbu. Grafika je perfektní.

Cena hry stojí $17.95.

Blackout

Herní firma Ballshooter , výrobce převážně logických her, přidal do své sbírky produktů další gamesku.

Cílem této hry je spojovat segmenty s červenými či bílými kuličkami. Musíte si ale pospíšit. Každou chvíli se počet trubek zvyšuje. Napravo pod červenými číslicemi je vidět váš bodový stav a pod ním je rekord. Celou hru snadno pochopíte, až ji budete hrát.

V menu se dají aktivovat zvuky a hudba. Grafika je výborná.

Program stojí $14.95.

PowerBall

Pro všechny majitele Nokií 7650, 3650 a N-Gage vydala firma Symbianware novou hru kombinující prvky arkanoidu a pinballu

Cílem hry je odstranit všechny cihličky.

Grafika vypadá pěkně. Autor slibuje dobrou atmosféru a hratelnost. No uvidíme.

Cena programu je $9.95 a je dokonce s demoverzí .

Gaya

Máte-li rádi akční střílečky typu Raptor či ZAP2000, můžete na svých Nokiích (7650, 3650) alespoň zkusit Gayu od firmy ChengDe HuaDe Business&Trade Co.,Ltd . V misích budete střílet po všem, co se pohybuje. Na zničení nepřátel vám poslouží i speciální zbraně. Štíty a zbraně se v průběhu hry vylepšují.

Hra stojí 11.95 USD.

Máte hluboko do kapsy?

GGs Blocks

Variantu známé logické hry Cascade z Psionů vydal autor Eric Cheung . Vaším cílem je nasbírat určitý počet bodů, abyste se dostali do dalšího levelu. Body získáváte za odstřelování sousedních kostiček stejných barev. Na spodku displeje jsou vidět informace o bodech, které musíte získat k postupu dalšího levelu. Hru ovládáte stylusem.

Program je zdarma.

Minirecenze na minitéma...

Arkanoidy (2)

V minulém čísle jsme se začali bavit o arkanoidech, konkrétně o hrách Ababall pro Palmy a Spb Arkaball určený pro PocketPC. Dnes tu máme hry Atom Smash (PalmOS) a BallBall (PalmOS a PocketPC).

Atom Smash

Atom Smash se řadí mezi nejstahovanější hry. Není se čemu divit. Vždyť je to velice propracovaný arkanoid, který si svou minirecenzi zaslouží.

Při spuštění aplikace začne hrát krátká znělka a po chvilce se ocitnete v animovaném menu hry. Po chvíli nečinnosti se vám objeví tabulky High Score. K odstartování hry klikněte na New Game, vyberte si herní balíček, zvolte počet hráčů (až dva hráči) a můžete hrát.

Grafika je výborná. Ve hře se nachází spousty druhů cihliček a bonusů (6 druhů). Nahoře na displeji vidíte počet bodů, stav baterie a čas. Napravo jsou informace o vašich životech. Celá hra obsahuje 64 levelů a až ji dohrajete, můžete si stáhnout další herní packy nebo si vytvořit vlastní kola v editoru.

V nastavení jsou volby zvuku a ukazatele stavu baterie a času. K výběru je ze tří obtížností. Program ovládáte stylusem nebo hardwarovými tlačítky. Hru spustíte na barevném a černobílém Palmu včetně verze OS5.

Výrobcem je Red Mercury a hra stojí $14.95.

BallBall

Pro handheldy s PalmOS a PocketPC bychom tu měli ještě arkanoid BallBall od firmy Gold Relic Limited .

V menu hry si můžete vybrat z těchto položek: New Game spustí novou hru, Resume je pokračování rozehrané hry, v Settings se nachází volby zvuku a startovního levelu. Funkce Help vám spustí nápovědu o programu, About a Quit.

Ve hře si všimnete pěkné grafiky a dobrých zvukových efektů. Už od začátku na vás začne padat velké množství bonusů (je jich víc než tucet a některé z nich mají omezené trvání). Nachází se tu i monstra, která vám budou sypat další body. Jejich počet naleznete nahoře na displeji. Vlevo je zobrazen počet životů v podobě míčků.

Hru ovládáte tlačítky, nebo stylusem. Hra je spustitelná na všech PocketPC ARM/XScale procesory. U palmů vám bude stačit verze 3.5.

Aplikace stojí $9.99 ve verzi pro PocketPC a $14.99 pro PalmOS, což já považuji za menší diskriminaci PalmPilotů.

Těšíme se

Warfare - nová verze

Handmark pracuje na nové verzi své real-time strategii Warfare, která by měla přinést očekávaný editor vlastních levelů a podporu multiplayeru. Na tomto odkazu se můžete zapojit do diskusí o nové verzi této hry.



Klasika

Top Race

Dnes si připomeneme skutečnou klasiku z roku 1998, která nezabírá ani 10 kB.

Vaším úkolem je ujet s maličkou formulkou v co nejrychlejším čase pětkrát určitý okruh. Po spuštění prográmku se ocitnete hned ve hře.

Hra má šest závodních okruhů. Formuli pilotujete hardwarovými tlačítky. V menu si můžete nastavit zvuky a rychlost hry.

Aplikaci spustíte od verze Palm OS 2.0 na PalmPilotech Personal a výše.

V příštím čísle se céčkaři dočkají také jedné klasiky. Jaké? Bude se jednat o realtime strategii. Více v příštím čísle.