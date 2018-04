Hry do kapsy 75

Novinky a updaty

Interstellar Flames

Náruživí pařani akčních her a zároveň majitelé handheldů s PalmOS 5 se konečně dočkali. XenGames vydal předělávku své vynikající akční vesmírné střílečky Interstellar Flames i na displeje PalmOS. Pilotujete vesmírnou stíhačku, se kterou ničíte vše, co vám přijde do cesty.

Plná verze hry obsahuje 12 úrovní, demoverze vás pustí pouze do jedné. I tak není rozhodně na škodu si hru stáhnout a vyzkoušet.

Grafika ve 3D je výborná. Hudba zvuky jsou výtečné, nechc se ani věřit, že je to MIDI. Jak už ale bývá zvykem, po chvíli vás z toho všeho začnou trošku bolet oči, a z těch výbuchů a střelby i uši. Proto je tato hra výhradně určena fanouškům žánru.

Cena verze pro palmy je o $2 dražší než pro céčkaře, takže za ni zaplatíte 8.99 USD.



Frulit Frolic

Astraware vydala pro obě hlavní platformy novou logicko-akční hru s názvem Frulit Frolic. Gameska je založena na odstraňování ovoce. Odbourá se tehdy, když utvoříte skupinu tří stejných druhů. Tedy něco jako ve hře Bejeweled. Na výběr jsou tří herní režimy: Fruit Falls (odbourávejte tak dlouho, dokud na vás po určitém čase nespadne poslední řada), Harvest Time (zde máte za úkol odstranit určitý počet řad v co nejrychlejším čase) a Citrus Twist (stejné, jak v Harves Time, akorát místo času se snažte omezit počet tahů). Je vidět, že právě v posledním režimu budete muset použít co nejlepší strategii.

Hru ovládáte stylusem nebo hardwarovými tlačítky. Z časových důvodu je výhodnější používat pero. V nastavení je možno předefinovat si tlačítka, nastavit hlasitost zvuků, deaktivovat nápovědu atd.

Cena hry je $14.95.

Policeman

A nyní vás volá policie , je totiž potřeba postřílet nebezpečné lupiče, které nesmíte za žádnou cenu pustit do budovy! K usnadnění práce vám poslouží výtah, odkud se dá celkem dobře zasahovat. Párkrát můžete posbírat nějaký ten bonus, například větší razanci vaší střely, záchranou vestu či 5000 bodů k vašemu skóre. Hra obsahuje celkem 56 levelů.

Grafika vypadá pěkně. Ke spuštění aplikace potřebujete jakýkoliv Palm od řady III.

Výrobcem je firma EZBIT Studio , program stojí 4.95 USD, ale je bohužel bez dema.



PalmSlay

Na PalmOS se už dlouho neobjevila nějaká nová strategie a dnešek bude tímto výjimečný. Sean O'Connor's Windows Games vydal pro všechny majitele ať už Palm Pilot Profesionálů, Palm III nebo PalmOS 5 novou strategickou hru typu Medieval, kde je vaším cílem zajmout všechny nepřátele se svou postupně budovanou vojenskou jednotkou.

Grafika není příliš oslnivá, je také pouze v monochromatickém provedení. To ale strategům nemusí vadit.

Jenom ta cena, kdyby byla trochu nižší - 20 USD.



Irak Air Space

EppurSiMuove Soft vyrobil akční střílečku Irak Air Space. Úkol je jednoduchý - musíte vystřílet všechno, co vám přijde, či přiletí, do cesty. Nechybějí speciální zbraně, které můžete najít nebo zaplatit za kredity.

Grafika a zvuky jsou perfektní . Gamesku spustíte na jakémkoli Pocket PC s ARM procesory.

Cena hry je $9.95.



The Deviled Egg Bowl

Už nemusíte na bowling. Stačí si do svého Sony Ericssonu P800 nebo P900 za poplatek $7.95 pořídit bowlingovou hru The Deviled Egg Bowl. Netradiční však bude, že místo klasických kuželek budete svrhávat vajíčka. Systém vrhů je takový, že tlačítkem stopnete "mihající" kuličku, která vám znázorňuje směr hodu koulí. Mušku vám může pokazit akorát někdy objevující se malý ďáblík (jestli schválně najdete na tomto screenshotu jeho stopu?) .

Grafika vypadá uspokojivě. Aplikaci spustíte z paměťové karty (podle výrobce).

Program vyrobili u Virtual Views a je, jak jsme si už zvykli, bez dema.





Minirecenze na minitéma...

Arkanoidy (1)

Po delším freewarovém seriálu (ke kterému se ale časem zase vrátíme) se dnes vrhneme na velmi oblíbený žánr, kde ovládáte pálku v různých podobách a neposedným míčkem sestřelujete všechny cihličky. Pokud vám ale míček spadne dolů, ztrácíte život (pálku). Ve spoustě arkanoidů vypadávají různé bonusy, které vám zlepší anebo zhorší vlastnosti pálky či balónku. V prvním díle tohoto seriálu se podíváme na Ababall pro PalmOS a Spb Arkaball pro PocketPC. Připomínám jen náš článek o arkanoidech pro počítače Palm.

Ababall

Ababall se může pyšnit výtečnou grafikou, atmosférou a hratelností. Proto není divu, že bude recenzovaný jako první. V příštím čísle samozřejmě nezapomeneme na vynikající Atom Smash.

V menu hry se nacházejí tyto položky: Star a New Game (start nové hry), Resume Current Game (hraní předchozí rozehrané hry), Hall of Fame (tabulka nejlepších výsledků), Options (nastavení) a Exit Program.

Ve hře se kromě cihliček a powerupů, kterých tu není poskrovnu, nacházejí i pohybující se monstra, za jejichž sestřelení balónkem získáte body, ale kulička se rychle vrací k vám. Nahoře na displeji se nacházejí informace o bodech, počtu životů atd.

V Options menu si lze nastavit ovládání, zvuky a počet hráčů. Aplikaci spustíte na PalmOS 3.5 a výše v barevné a černobílé verzi.

Hra stojí $14.95 a výrobcem je iambic .

Spb Arkaball

Prvním arkanoidem pro Pocket PC v minirecenzi bude Spb Arkaball od firmy Software House .

V hlavním menu máte na výběr položky New Game (nová hra), Continue (pokračování rozehrané hry), Settings (preference), Scores (tabulky Hi-Score) a Exit.

Po zvolení New Game se ocitáte ve hře. Nahoře na displeji jsou informace o počtu bodů, životů a aktuální level. Pálku ovládáte stylusem nebo hardwarovými tlačítky (D-padem). Ve hře se nachází spousty druhů cihliček a powerupů (až 18 typů) - nechybí zvětšování pálky, míčku, rozdvojení míčku, můj oblíbený - střelba, ale také i zmenšování pálky a míčku, rozbití... Celkem má hra 50 levelů.

V nastavení lze pouze vypnout/zapnout zvuky. Grafika je velice pěkná. Program spustíte na všech Pocket PC s ARM a XScale procesory.

Hra stojí $9.95.

Těšíme se

Warlords III - Reign of Heroes

Toto léto by se měli všichni fanoušci tahových strategií dočkat třetího pokračování populární hry Warlords od firmy Pocket PC Studios . Tentokráte nebudou potěšeni pouze majitelé Pocket PC, ale i PalmOS 5. Do gamesky bude vložena velká kupa vylepšení a hratelnosti. Zatím nejsou podrobnější informace, ale podáme je ihned, jak vyjdou.



XenGames pracuje na velice nadějné akční first person střílečky, kterých zrovna není na PDA mnoho, hlavně těch kvalitních. Grafika bude brilantní s krásnými detaily (stíny, světla a mnoho dalších grafických vymožeností). Protivníci budou mít vysokou inteligenci, k dispozici ale na ně budete mít spousty zbraní. Hra bude podporována na Pocket PC 2003 s ARM/XScale procesory a později by mohli následovat jiné mobilní platformy. Podle screenshotů to bude revoluce akčních 1st person stříleček na PDA!

Klasika

Biplane Ace

Podruhé se dostáváme k retru známé herní firmy Astraware s její leteckou akční hrou Biplane Ace.

V této hře se ujímáte v roce 1917 (ne, nebojte se, vznik této hry se datuje na rok 2000) pilotování dvojplošníku na západní frontě první světové války.. Váš úkol je jednoduchý. Vydržet co nejdéle na obloze a přitom sestřelovat nepřátelské letouny. Čím víc jich sestřelíte, tím více bodů obdržíte. S narůstajícím počtu protivníkových letadel roste přirozeně obtížnost. Na obrazovce je vidět aktuální počet sestřelených nepřátel a počet životů. Jestliže vás hra omrzí, vyzkoušejte multiplayer s kamarádem přes IrDA.

V nastavení můžete zvolit hlasitost zvuků, aktivovat či deaktivovat mračna a pozadí, nastavit rychlost hry nebo předefinovat tlačítka.

Grafika byla na svou dobu výborná, dnes je však překonána jinými produkty. Hru spustíte na barevných a černobílých PalmOS od verze 3.0.