Hry do kapsy 73

Novinky a updaty

Magic World

UPL Soft po dlouhém (a marném) napínání fanoušků s tahovou strategií Heroes of War vydává novou nadějnou adventuru. Hra nabízí excelentní grafiku ve 256 barvách v rozlišení 320x320, 40 úrovní, přes 50 monster a objektů, tři obtížnostní režimy, pokročilé zvukové efekty atd. atd.

Ke spuštění hry budete potřebovat až 4,5 MB volné paměti a PalmOS 5 a výše. Dragonballové palmy s malou pamětí začínají jako herní zařízení za špičkovými herními novinkami posledních měsíců (Warfare, Legacy, DreamWorld apod.) jasně pokulhávat a za vodou nejsou ani majitelé novějších typů s OS5 (třeba Sony Clié s 11MB dostupné RAM apod.) Náruživí hráči s PDA s PalmOS 4.1 a staršími by asi měli začít uvažovat o upgrade, na trhu jsou naštěstí handheldy s obstojným výkonem i solidní cenou.

Cena hry Magic World je $23.95.

Weave

Tame Game vydala novou logickou hru pod názvem Weave. Vaší trnitou cestou k získávání bodů je spojovat čáry umisťováním křížů různých barevných kombinací. K výběru máte až z pěti herních režimů: Count (klasická hra s běžnými pravidly), časově limitované Hurry Up, Blitz a Five Minutes a posledním typem je Remove It.

Grafika hry je skvělá. V Options se skrývá nastavení barevných schémat, hlasitosti zvuků, zobrazení hodin, stavu baterií apod. a jasu displeje. V demoverzi je 12 her.

Hra stojí $14.40.

emDouble Puzzle

Další slovní hříčky vydává firma Emcon Emsys Technologies . V této hře se snažíte správně určit slovo, jehož písmena jsou přeházená. Počet slov a délku slov podle písmen určíte na začátku hry (4, 5 a 6 písmen). Když vyřešíte všechna slova, musíte ještě napsat tajenku z červeně označených písmen slov, které jste hádali. Vše je tíženo časovým limitem. K zadávání písmenek vám poslouží klavesnička na spodku displeje.

Hra stojí 5.50 USD a demonstrační verzi si můžete stáhnout ZDE .

emWord Search

Pro fanoušky osmisměrek připravila firma Emcon Emsys Technologies jejich obdobu také na displeje PocketPC. Hra obsahuje tři režimy her - hledáte slova na tři, čtyři a pět písmen. Demoverze vás pustí pouze k hledání slov na tři písmena. K hraní je samozřejmě velice důležitá znalost angličtiny. Na obrazovce vidíte aktuální skóre, zbývající čas a slova. Kliknutím na položku Give Up hru vzdáváte.

Grafické zpracování hry je na dobré úrovni. Program zabírá pouze necelých 200 Kb.

Cena aplikace je přijatelných $5.95 a demo si můžete stáhnout ZDE .

Traffic Mania

Pocket Napalm vydal novou logickou pecku s auty. Vaším cílem je vyjet se svým autem z garáže. Překážkou vám budou různě zaparkovaná auta, která musíte pomocí stylusu přesouvat (ve dvou směrech), aby váš automobil měl volnou cestu. S narůstajícím počtem levelů obtížnost hry samozřejmě stoupá. Ve hře si můžete v informacích přečíst o vašem aktuálním počtu tahů a kolik tahů má daná úloha minimálně.

V preferencích jsou možnosti nastavit kvalitu audia a hlasitost hudby a zvuků.

Grafika a zvuky jsou perfektní.

Cena hry je $9.99.

Pocket Hexagem

Pocket Hexagem je nová puzzle hra, kde vaším úkolem je odstranit všechny kuličky z displeje.

Program vám nabídne výbornou grafiku, hratelnost a skvělou zábavu. K pochopení hry vám poslouží Tutorial mód. Své výsledky můžete poslat na stránky autora a zároveň se poměříte s ostatními hráči.

Výrobcem hry je Cellosoft , stojí $9.45 a demoverze se ke stažení nachází ZDE .

3D Basketball 2004

Pro majitele Nokií 7650, 3650 a N-Gage vydala firma GamaGame simulátor košíkové.

Basketbal je na poměry malého displeje poměrně realisticky zpracovaný. Autor slibuje excelentní grafiku, zvuky, reálná pravidla, úžasnou atmosféru i hratelnost a dobrou inteligenci protivníků. Ke spuštění hry je třeba mít 1 MB volné paměti.

Hra stojí $14.95 a je tradičně bez demoverze.

Klasika

Space War

V roce 2001 vydal autor Michael Read skvělou strategickou hru s názvem Space War.

Dříve, než začnete hrát, zvolte v menu hry položku Player Setup, kde si navolíte svůj profil. Jméno pilota, lodě a její typ. Během her vám budou přibývat zkušenosti a hodnocení, kterými můžete postupně vylepšovat vaši loď. Po všech nastaveních stačí kliknout na New Game a vložit počet nepřátel (čtyři protivníci), jejich obratnost (až 12 stupňů obtížnosti) a typ lodě. Popřípadě, pokud chcete, je zde možnost hraní v týmu s palmem.

Na hexagonové hrací ploše označíte svoji loď. Nejdříve zadáte směr pohybu tlačítkem Select. Délka pohybu je omezená. Vše záleží na vlastnostech lodi. Spodním tlačítkem Select určíte směr střely. Můžete si vybrat ze dvou zbraní, laser a torpédo + sebezničení. Torpédo vyžaduje větší objem energie, ale (na rozdíl od laseru) hůře se s ním trefuje. Až budete mít vše nastaveno pro tah, ťukněte stylusem na tlačítko Beam. Po chvíli se objeví animace všech lodí, které se začnou pohybovat a střílet. Nahoře na displeji můžete zjistit stav energie pod položkou Shld.

Grafika je pro tento typ hry vyhovující. Tato hra existuje v barevném i černobílém provedení.