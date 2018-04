Hry do kapsy 72

Novinky a updaty

Plumber Pete

Na první pohled se může zdát, že se jedná o další gamesku podobnou Pipe Manii. Není tomu tak zcela, nicméně trubky zde také hrají velice důležitou roli. Za úkol máte opravit vodovod a tím poskytnout vodě volnou cestu do kanálu. Klikáním stylusu na trubky měníte jejich směr. Musíte si ale pospíšit, protože vás tíží časový limit v podobě tekoucí vody. Jestliže se vylije z kanalizace, ztrácíte životy.

Grafika je dobrá, ale na starších zařízeních se někdy trhá, např. když dokončíte level. Celá hra zabírá do 160 Kb. Nabídne vám rozsáhlou zábavu v padesáti úrovních ( demo nabízí 12 levelů).

Výrobcem je PalmStorm a hra stojí $9.95.

3X Sapper v1.0b2

Patříte-li mezi fanoušky hledačů min, pak určitě vyzkoušejte tuto skvělou hru od 3GX Software . Při zvolení nové hry si zvolíte rozvržení hracího pole (Square je "čtvercová" klasika, Hexagon a Triangle - viz obrázek), obtížnost (tři úrovně) a popřípadě vlastní nastavení počtu min. Hru ovládáte stylusem. K označení pole s minou vám poslouží šipka nahoru nebo tah perem nahoru. Na hrací ploše vidíte uplynulý čas a počet zbývajících min.

V nastavení barev si můžete zvolit libovolné barvy: například pozadí, symbolů, políček atd.

Grafika je výborná. Program zabírá necelých 30 Kb a je funkční od PalmOS verze 3.5 v černobílém a barevném zpracováním.

Cena hry je $9.95.

Palm - Minesweeper

A u hledání min ještě zůstaneme, tentokrát u programu firmy Umpire . Rozvržení hracího pole je tu opět v hexagonech. Její grafické zpracování vypadá hezky. Hru spustíte i na starých PalmPilotech, nechybí podpora PalmOS 5.

Hra stojí 5 USD. Hra je komerční a nemá demoverzi.

Cubis 1.0

Novinka od Astraware je další ze série jejich puzzlů, tentokrát v hezkém 3D izometrickém zpracování. Cílem hry je odstraňovat z hracího pole kostičky - těch je však mnoho typů, mají i "třetí" rozměr a při řešení některých úrovní se pořádně zapotíte. Naštěstí je tu skvělý tutorial, kde se v jednodušších úrovních naučíte jednotlivým typům kostiček i ovládání hry. A co bychom čekali jiného od Astraware než výborné zvuky, hudbu i grafiku?

Hra je dostupná pro PalmOS i PocketPC a stojí 14,95 USD.

MahJong

Hrajete-li rádi Mahjongy, původně deskovou hru určenou pro jednoho hráče, ve které máte za úkol označovat karty dvou stejných znaků a touto cestou je všechny odstranit ze stolu, vyzkoušejte tuto verzi od firmy SummitView . Na herní ploše vidíte uplynulý čas, počet tahů a nabídku funkce Hint (nápověda).

Grafika je pěkná, program má i užitečné zvuky. Ovládá se stylusem. Pro přehled výsledků poslouží tabulka Hi-Score.

Hra stojí $8.99.

LodeRunner X-MAS edition

F rma BallShooter Games připravila novou verzi populárního LodeRunneru s vánočním prostředím. Se svým lovcem pokladů budete nyní sbírat kromě pokladů také dárečky a cukroví. Čeká na vá s celkem 40 rozmanitých úrovní. Na obrazovce se dozvíte informace o aktuálním levelu, score a počtu životů.

Grafika a zvuky jsou nádherné.

Cena hry je nyní $11.99, jinak ji pořídíte za 14.99 USD.



A Turbulent Chrismas

Štědrý den je sice za námi, ale nic nás neodradí, abychom pomohli Santovi posbírat jeho vánoční dárky zpátky do jeho saní a zvládnout celý úkol v určeném čase. Musíte si dát ale pozor na silnici, řidiči jsou zde velmi bezohlední...

Na obrazovce vidíte své aktuální skóre, zbývající čas a počet dárků. Grafika je jednoduchá, pro tento typ hry ale vyhovující.

Výrobcem je Avalondreams a hru pořídíte zadarmo.

PalmWars Territory

Tvůrce populární strategie PalmWars Frank Aalbers je tu se svojí novinkou PalmWars Territory. Hra je zatím zdarma, je stále ještě ve stavu betastování, vypadá ale už teď velmi slibně.

Pokud už jste si dlouho nezaválčili a rádi u her přemýšlíte, stahujte, mohla by to být hra zrovna pro vás.

