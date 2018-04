Hry do kapsy 71

Novinky a updaty

Legacy

Herní událost nejtěžšího kalibru k nám přichází z Maďarska od firmy Redshift. Je jí RPG dungeon Legacy, který byl u nás již posledně oznámen v rubrice Těšíme se na...

Firma zatím vydala hru pro PalmOS5, verze pro Windows Mobile a SymbianOS jsou zatím v přípravě. PalmOS verze má 3,8 MB a po prvním seznámení můžeme s čistým srdcem říct, že je to bezkonkurenčně nejlepší RPG dungeon, jaký kdy pro palmy vznikl.

Doufáme, že brzy přineseme větší preview, či recenzi skvělé hry. Demoverze je ostatně k dispozici a čeká na stažení, které by mělo být pro fanoušky tohoto žánru samozřejmostí. Plná verze stojí 19,99 USD.

Ship H unt Professional

Známý simulátor bitevní ponorky od JC Solutions se dočkal nové verze 2.0 s podtitulem Professional. Vylepšila se grafika (zbarvená voda, prokreslenější nepřátelé, barevné exploze), vylepšila se inteligence nepřátel (jsou chytřejší a rychlejší), autoři přidali pár ovládacích prvků (například periskop) a mnoho dalších vymožeností.

Hra existuje v barevné a černobílé verzi. Pokud jste ji ještě nezkusili, určitě to udělejte. Hra stojí $16.95.

Eric Snider's Video Poker

Fanoušci karetní hry Poker mohou vyzkoušet nový produkt od firmy S niderware . Grafika je dobrá a karty jsou skvěle propracovány. Hra obsahuje klasická pravidla sázek, jak jste zvyklí u ostatních videopokerů.

V preferencích si můžete nastavit dle vašeho vkusu např. grafické pozadí apod. Spustit hru můžete od PalmOS verze 3.5. Demoverze obsahuje 30denní lhůtu na odzkoušení. Cena Eric Snider's Video Pokeru je $12.95.

Dig Puzzler

Dig Puzzler je klasickou číselnou skládačkou, ve které máte za úkol poskládat čísla od nejnižší po nejvyšší hodnoty. Na výběr je rozvržení hracích ploch 3x3, 4x4 a 5x5. Hru ovládáte stylusem.

V demoverzi ale můžete táhnout pouze třikrát.

Grafika je jednoduchá, ale to u této hry vůbec nevadí. Hra je spustitelná od verze PalmOS 3.0.

Program stojí $4.95 a jeho výrobcem je ESolution .

Pocket Pourix

Softrect vydal novou stolní hru s názvem Pocket Pourix. Vaším cílem je pohybem kamenů dosáhnout stejné trojice. Za to jsou samozřejmě body, které se vám zapisují do tabulky. Vše je ale ztíženo časovým limitem, takže nespouštějte oči z obrazovky! Při hraní vám hraje do pozadí hudba a uslyšíte i zvukové efekty.

Grafika a hratelnost je výborná. Ke spuštění programu je stačí mít pouze 2 MB paměti.

Gameska stojí $19.95 a demoverzi si můžete stáhnout ZDE .





Slyder

Kdo znáte hru z telefonu Sony Ericsson T68i Q, víte, o čem bude tato hra. Slyder je logická pecka, ve které se snažíte dostat svého hrdiny do díry. Cestou vám budou překážet různé příkopy, jámy, místa bez zdí, monstra, žvýkačky (nebo co to může být) atd.

Grafika je vynikající, při hře zní hudba a o zvukové skvělé efekty je tu také postaráno. Jen se mi při zapnutém zvuku začaly vyklepávat nesrozumitelné rytmy, což považuji za velkou chybu. Hra obsahuje i Hi-score tabulky, které jsou však pouze v plné verzi.

V nastavení můžete jen vypínat či zapínat hudební doprovod, nebo zvuky.

A plikace stojí $19.95 a jejím výrobcem je Pocketmind .

Real Mania

Pokud se vám líbilo dílko od Astraware Candy Train, pak určitě vyzkoušejte rovněž skvělou Real Manii. Princip hry je stejný. Stavět správné tvary kolejí, aby vláček nevykolejil. Čím déle se vám podaří udržet mašinku na kolejích, tím více bodů získáváte. V položce High Scores si pak můžete poměřit své skóre s Philem od levelu 1-10. V každém kole musíte získat určitý počet bodů. Ke zrychlení hry stačí kliknout na červené tlačítko s dvěma červenými šipkami. Pokud vykolejíte, máte ještě několik pokusů.

Grafika a technické zvuky jsou bezvadné. Hudba je také skvělá a naprosto se do hry hodí. K ovládání vám poslouží stylus.

Hra stojí $5.95, ale PocketPC Studios ji nabízí v limitované sérii za $5.05.



Minirecenze na minitéma...

Freeware hry (4)

Protože se blíží svátky vánoční, nemůžeme vynechat poohlédnutí po nějakých vánočních hrách, které jsou zdarma. Nepůjde sice o žádné novinky, ale jejich zrecenzování vůbec nebude na škodu. Dnes se podíváme na hry, o kterých jste se mohli v krátkosti dočíst v Druhém předvánočním zastaveníčku .

Snow Baller

Tuto dobře známou koulovačku od autora Paul Ellamse si dnes představíme trošku blíže.

V hlavním menu, ve kterém hrají spousty vánočních koled, například Dvanáct dní do Vánoc, Rolničky a další, stačí nastavit jednu ze tří obtížností a můžete začít. Pomocí stylusu pohybujete zaměřováčkem po okolí a libovolným hardwarovým tlačítkem házíte sněhové koule. Snažíte se v časovém limitu trefit koulí co nejvíce lidí. Touto cestou získáváte body a ty se pak zapisují do Hi-score tabulek. Po uplynutí limitu postupujete do dalšího roku - levelu, který je těžší.

V nastavení je možnost resetu tabulek. Nejlepší ale jsou hudební preference. Pokud třeba máte v DateBooku nějaký vánoční alarm, můžete ho nastavit, aby vám hrál v této hře.

Grafika je na skvělé úrovni. Zvuky, i když jsou monotóní, jsou příjemné a dokáží podpořit předvánoční atmosféru celé hry.

Program je zdarma.

Chrismas Rush

Tuto výbornou pecku pro Pocket PC asi nezná velké množství pařanu na PDA. Asi není divu, protože Santa Claus se nejspíš nechlubil svým obrovským problémem - jelikož s geometrickým zvyšováním počtu populace na zeměkouli nestíhá rozdávat dárky pro chtivé dětičky, je jen na vás, abyste mu pomohli.

Už jste nejspíš snili o tom se proletět na Santových saních. Ovšem pokud nemusíte každou tisícinu sekundy vystupovat u domu nebo ještě hůř, v nějakém mrakodrapu, probojovat se úzkým komínem do krbu, najít stromek, položit pod něj dárek a upalovat stejnou cestou zpátky a pak stále dokola provádět to samé. Nemůžeme se tedy divit Santovi, že už toho má zkrátka plné zuby. V naší hře to s těmi dárky budeme mít ulehčené. Žádné uzoučké komíny, žádné hledání stromků, POUZE JEDEN ŠIKOVNÝ HOD (pro nás stisknutí hardwarového tlačítka) a je to! A v limitu, který nás bude tížit, to sice nebude procházka růžovým sadem, ale vy se můžete i povznést nad rozdávání dárečků a jen tak se proletět okouzlujícím vánočně vyzdobeným 3D městečkem s krásnou rozmanitou grafikou a poslouchat příjemné ozvučení hry. Tedy až na ten zvuk, který se ozve, když se s dárkem netrefíte do komína. To pak totiž ten důležitý bodík nedostanete a ztratíte šanci se umístit do rubriky Naše žebříčky.

Chrismas Rush, který rozhodně musíte alespoň vyzkoušet , pořídíte zdarma od Numerical Design Ltd .

Naše žebříčky

Přes Vánoce pověřujeme pařany na PDA úkolem získat co nejvyšší bodové ohodnocení. Palmisti se mohou vrhnout na Snow Baller a majitelé PocketPC na Chrismas Rush. Zajímá nás položka SCORE. Své rekordy mi posílejte jako vždy na tento e-mail a po Vánocích vaše výsledky zveřejníme.

Klasika

Dartz

Jsme v první polovině roku 2001 a připomínáme si hru Dartz od firmy TheWay, Ltd.

V hlavním menu si zvolíte z pěti známých módů her: Cricket, Points 250, Points 500, Points 1000, Limit 301 a Limit 501. Dále nastavíte obtížnost (dva stupně) a počet hráčů (1-2 hráči). Pak už jen stačí kliknout na položku Resume a můžete hrát.

Pomocí stylusu určujete tahem sílu a směr hodu šipky na terč. Není to žádné peříčko se strefit do správného políčka terče , ostatně jako v reálu.

Grafika je dobrá, hra podporuje i zvuky. Hru spustíte v PalmOS verzi od 3.0 včetně OS 5.