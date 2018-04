Hry do kapsy 70

Novinky a updaty

Shattered Worlds: Space Combat

Další skvělou vesmírnou akci připravila firma Astraware . Hra obsahuje 15 misí, tři obtížnosti, čtyři různé zbraně a velkou paletu nepřátel.

Grafika (zpracovaná ve 3D) a zvuky jsou perfektní. Ovládání si můžete sami vybrat - buď stylusem, hardwarovými tlačítky, anebo jejich kombinací. Ve hře vidíte informace o vaší výzbroji, zaměřenému cíli, stavu energie apod. Po dokončení každé mise jste ohodnoceni a získáváte příslušnou medaili.

Podporovýny jsou handheldy PalmOS 5 a PocketPC 2002/2003. Cena hry je 17.95.

Solskia 2

Crimsonfire vydal novou verzi své populární RPG hry Solskia. Zvětšil se počet nepřátel (šest nových monster navíc), rozsah map (zvětšeny 4x), větší úroveň kouzel atd. Zatím je hra podporována na PalmOS 5 a PocketPC. Grafika u palmů se zlepšila na Hi-Res.

Cena hry je $10.



Fallen

Novou logickou hru s názvem Fallen připravila firma hiratte Software Solution . Vaším úkolem je odstřelovat tři a více kamenů stejné barvy, které musí být u sebe. Je přirozené, že čím více kamenů u sebe bude naskládáno, tím více bodů.

Na výběr jsou ze dva herní režimy: Normal a Timed (hra na čas). Při delší nečinnosti v hlavním menu se vám zobrazí Hi-scores tabulka. V nastavení si můžete aktivovat zvukové efekty a animace.

Grafika je skvělá. Zvuky jsou v nižších PalmOS verzích spíše otravné. Hra je podporována od verze 3.5 i v černobílém zpracování.

Hra stojí 12.95.

*220* Solitaire Mania Pro

Vypadá to, že se výrobci her začínají předbíhat v počtu her v jednom karetním produktu. Důkazem je další balíček nebo pořádný balík více než 220 her, který předstihl hru One for all solitare s počtem 200 her. Zpět ale k Solitaire Manii. Na hraní je pořádný výběr her - nechybí populární varianty jako FreeCell, Klondike, Spider, Canfield, Forty Thieves, Pyramid nebo Yukon. Grafika je dobrá a hra je díky ní velmi přehledná. Nechybějí ani důležité funkce Hint, Undo (až 100 návratů), výběr pozadí atd.

Produkt stojí $19.98 a jeho výrobcem je firma PDArt .

Word Challenge

Pokud máte rádi slovní hry, můžete rovnou zkusit balíček čtyř populárních gamesek od herní firmy eSoft Interactive . V tomto programu si zahrajete Word Jumble, HungMan, Word Whiz a Hunt a Word.

Ve hře vám naskakuje i měřič baterie, takže máte vždy přehled o tom, dokdy můžete ještě hrát.

Grafika je dobrá. Autor slibuje i skvělou hratelnost.

Hra stojí $9.95, ale pokud při nákupu hry použijete vánoční kód 0C7AFE, ušetříte celé 2 dolary!

Elfy Chi

Novou logickou hru s názvem Elfy Chi připravila firma 2DLab . Hra funguje na Nokiích 3650/7650 a N-Gage. Vaším úkolem je pomocí rotace vytvořit správnou kombinaci kuliček. Za to získáváte body.

Ke hře je potřeba mít 310 Kb volné paměti.

Cena programu je $3.99, a protože je domovská stránka hry ve výstavbě, náš odkaz směřuje na Handango , kde si můžete stáhnout dokonce i DEMO.

Máte hluboko do kapsy?

Drive - Thru Poker

Pro fanoušky hazardních her připravila firma Portable-Games novou karetní hru s obstojnou grafikou. U této aplikace nemá cenu nic vysvětlovat. Začínáte se $100 a pomocí sázek se snažíte o vylepšení vaší finanční situace. Nechybí nastavení obtížnosti a sázek. Taky si můžete všimnout (i podle obrázku) skvělých figurových karet (kluk, dáma, král a dokonce i žolík), které mají docela legrační zpracování.

Hra je zdarma.

Minirecenze na minitéma... Freeware (3)

Nike Street Rock

Dnes vám představíme další skvělou freewarovou hrou určenou pro majitele PalmOS od verze 3.0 je od firmy Eruptor Entertaiment .

Na začátku hry si zvolíte hráče (kluk, anebo holka) a boty (každá má své vlastnosti v síle, rychlosti a pohodlí). Vaším úkolem je trefit míčem co nejvíce věcí, které se nacházejí na hřišti. To vám samozřejmě přináší body. Jste ale limitováni časem, takže sebou opravdu musíte hodit. Stylusem zadáte směr a sílu kopu, hardwarovými tlačítky zase posouváte mapou. V průběhu a po stopnutí hry si můžete vybrat položku High scores (nejlepší výsledky), Instructions (s výbornou nápovědou) a Beam App.

Grafika je úžasná. Screenshoty z této hry se mi bohužel takhle podařilo sejmout přímo z obrazovky, proto vypadají takhle špatně. Program je zdarma.

Egoman

Určitě znáte Pacmana s žlutou požíravou hlavičkou. Tato hra je její variantou nejen ve 3D grafice, ale přináší i problémy k řešení (například musíte najít zbraň, aby vás nepřítel nesežral).

Vaším úkolem je posbírat po celé mapě všechny ocelové kuličky a nenechat se zničit. Na obrazovce vidíte počet dosažených bodů (ty sbíráte střílením nestvůrek), počet životů (ve formě pacmaní hlavičky) a mapku. Program obsahuje celkem deset úrovní.

Hru ovládáte hardwarovými tlačítky, bohatě stačí D-Pad. Grafika je celkem pěkná, ale trošku pomalá. Roztomilé zvuky potěší. Bohužel, co této hře ale nejvíc vytýkám, je způsob ukončování aplikace. Možná jsem si něčeho nevšiml, ale šlo mi to pouze tak, že jsem resetoval přístroj.

Hru spustíte na všech PocketPC zařízení s ARM procesory. Výrobcem programu je opět německá firma Highsoft a hra nic nestojí.

Těšíme se

...

Maďarská firma Redshift připravuje na vánoční svátky velmi nadějný RPG dungeon a podle obrázků se dá soudit, že to bude velice profesionálně graficky zpracována hra. Čeká na nás spousta questů, kouzel, úžasných animací a zvuků na všech platformách, freeware editor map a mnoho dalších věcí. Vaše družina se bude skládat ze čtyř bojovníků, mágů a spousty jiných povolání.





Naše žebříčky

GemSwap byla hra, kde jste se snažili porazit rekord redakce 10970 bodů. No, moc soutěživých účastníků jsme neměli, takže děkuji za účast alespoň Staňovi, který nahrál 18840 bodů. Doufám, že se to do týdne zlepší.

(Možná byl problém i v tom, že v redakci jsme zapomněli v minulých Hrách do kapsy připojit diskusi - omluva šéfredaktora - itr)

Klasika

Fish

Pokud si chcete zarybařit s PDA, můžete zkusit tuto 5 Kb hru, která možná zaujme některé hráče.

Ovládáte rybářskou lodičku na čtverečkované mapě a snažíte se najít místo, kde dobře berou ryby. Každý pohyb a lovení ryb zabere určitý čas. Na vhodném místě kliknete stylusem na tlačítko FISH HERE. Pak se vám ukáže informace, kolik ryb jste chytili. V této činnosti pokračuje až do večera, kde se vám sečte počet chycených rybiček a zapíše se do Hi-score tabulky. Na obrazovce vidíte celkový počet úlovků a čas.