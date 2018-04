Hry do kapsy 69

Anketa

Jak se vám líbí Zodiac? To byla naše anketa z minulého týdne:

Koupili byste si herní handheld Zodiac? (23 hlasy) ANO, šetřím si na něj (0 %)

ANO, ale je moc drahý (21 %)

NE, jsem spokojen(a) se stávajícím PDA (73 %)

NE, nelíbí se mi (4 %)

Nevím (0%)



Novinky a updaty

Dreamway

Handy Entertainment vydal svoji novou závodní hru, jejíž screenshoty vypadají velmi slibně. Obsahuje celkem šest tratí, pět stupňů obtížnosti, sedm originálních aut, nastavitelné ovládání a jednoduché ovládání stylusem.

K výběru je ze tří herních módů, Single Race (pro procvičení řidičských schopností), The Cup (turnaj závodníků) a neúprosný Knockout.

Grafika vypadá výborně, autor slibuje i skvělé zvuky. Bohužel není k dispozici trial ani demo, což je na této platformě velmi neobvyklé.

Bohužel zklameme majitele starších palmů, jelikož je hra spustitelná pouze na PalmOS 5. Hra stojí $19.95 a je komerční bez demoverze.

Trivial Pursuit

Handmark vydává novou zábavní hru, u které se jistě pobaví nemalé množství hráčů. Znalost angličtiny je nutná k tomu, abyste správně odpovídali na kvizové otázky, kterých je přes 1600. Program obsahuje dva herní módy (klasickou hru a flash hru) a multiplayer pro 2-6 hráčů buď přes IrDA, anebo Bluetooth. V tomto případě se hra stává pochopitelně mnohem zábavnější.

Aplikace stojí $29.99, což je pro našince poněkud dost. Demo pro PalmOS se nachází ZDE a pro PocketPC ZDE .



One for all solitaire

Největší kolekce solitairových her míří na vaše PocketPC. Více než 200 karetních her! Pokud jste milovníci těchto her, neváhejte a alespoň je vyzkoušejte. Nechybí populární hry jako FreeCell, Klondike, Black Hole, Calculation, Carpet, Yukon, Joker solitaires a mnohem více.

Hra nabízí skvělou grafiku (hlavně karty) a zvuky. Pozadí a ruby karet jsou samozřejmě volitelné. Nahlédnout můžete i do statistik.

Výrobcem je Paragon Software , hra stojí $17.95 (méně než 0.1 USD za každou hru) a demoverze je ke stáhnutí ZDE .

3D Motor Racing Game Pack

OmniG Software nachystala další cenově výhodný balíček dvou závodních her. Obě hry se vyznačují nádhernou 3D grafikou a zvuky. První s názvem Mini - TransCanada je velice propracovaná gameska s auty. A Mini - Sportbike , jak se dá z názvu usoudit, je pro všechny motorkáře skvělý dárek. Navíc obsahuje i herní mód Motocross a to je skutečně nářez.

Balíček těchto dvou her stojí $29.95, takže ušetříte $10, pokud byste si normálně kupovali dvě hry zároveň.

Recenzi MiniSportBike i Mini TransCanada najdete u nás.

Yachtzee

Alert Technologies vydal pro majitele PocketPC novou hru s kostkami, jejíž principy jsme vám popsali v našem článku o hrách Yacht. Obsahuje multiplayer (až osm hráčů), funkci undo (vrácení tahu), tabulku Hi-scores. V nastavení si můžete volit animace nebo zvuky.

Grafika i zvuky jsou bezvadné.

Cena hry je $12.99.

Tri Peaks Solitare

Pro majitele Palmů, Nokií 3650/7650, 9210 a Sony Ericssonů P800 i P900 připravila známá firma JSmart Technologies solitarovou karetní hru Tri Peaks. Autoři slibují skvělou hratelnost a dobré grafické zpracování pro milovníky těchto druhů her. Hra obsahuje i Hi-score tabulky.

Cena hry je $3.95, ale demo není tradičně ke stažení.

Máte hluboko do kapsy?

Numbers

Spíše menší zábavička než hra. Tento program vám dokáže, že palm umí číst vaše myšlenky. Na začátku si zvolíte číslo od 1 - 31. Pak označíte tabulky, ve které se číslo nachází. Pak už jen stačí kliknout na tlačítko Your number is a přečíst si výsledek.

Bezplatný program napsal autor Blake Baley .

Minirecenze na minitéma...

Freeware hry (2)

Dnes pokračujeme v dlouhém seriálu o freeware herních aplikacích pro PDA. V tomto čísle se podíváme na zoubek PSG-1 Sinper Game pro PalmOS a Dove Hunting určenému pro PocketPC. Vypadá to tedy, že si v tomto týdnu pěkně zastřílíme.

PSG-1 Sinper Game

Teror v Hongkongu! Speciální úkol pro vás: zneškodnit se svojí "odstřelovačkou" všechny teroristy a zastavit útok.

Cíl hry je jasný. A k němu potřebujete skvělý zrak. Na obrázku města musíte najít téměř neviditelného teroristu v černém. Kliknutím stylusem na něj zacílíte a podle hledáčku vlevo v horním rohu ho zaměříte a zmáčknete tlačítko FIRE. Za odstřeleného teroristu dostáváte bodové hodnocení.

Grafika je výtečná a ovládání hry je skvěle jednoduché. Nastavení tu není. Funkce REOLAD vám nabíjí pušku.

Autorem gamesky je Sam Choi a (to nejlepší nakonec) - hra je zdarma.

Dove Hunting

Milovníci těchto známých akčních žánrů, kde střílíte klikáním stylusu po displeji na různé padouchy, zvířata, nebo věci, si v této hře přijdou na své. Zde budeme střílet právě na chudinky slepice.

V průběhu hry musíte do stanoveného časového limitu vystřílet co nejvíce slepic. Platí pravidlo, že když jsou slepice dál, je za ně více bodů. Na konci hry se vám zapíší body do tabulky. Hra se ovládá perem pomocí hardwarových tlačítek, kterými určujete pohyb po mapě. Po každém vystřelení dvou nábojů musíte pušku nab í t tím, že na ni ťuknete stylusem.

Grafika je výborná. Zvuky jsou také skvělé, po čase ale budete mít z toho neustálého střílení dost. Výrobcem hry je německá firma Highsoft a je také zdarma.

Aktuálně

Gametrac za 100 dolarů?

Po vydání Zodiacu a N-Gage útočí na trh další herní handheld Gametrac s operačním systémem Windows CE. Nabídne vám funkce mobilního telefonu, přehrávání MP3 a MPEG 4 a nejspíše rozlišení 320*200 (zdroj PDAarcade soudí podle obrázku). A nejlepší je cena, která prý bude někde okolo 100 USD.

Dnešní tip k hraní

Při hraní na PDA v divadle, koncertě, na nudných přednáškách apod. si vypněte samozřejmě všechny zvuky, snižte podsvícení na minimum, zapněte si bundu zipem na polovinu, vložte do ní PDA a skloňte co nejvíce hlavu. Světlo nebude tak pronikavé.

Naše žebříčky

GemSwap

V dnešním čísle dáme přednost céčkařům, aby měli také možnost ukázat své hráčské schopnosti. Vaším úkolem tedy je, nahrát co nejvíce bodů ve hře GemSwap , ke které potřebujete ještě .NET Compact Framework knihovnu, kterou stáhnete ZDE . Překonejte rekord redakce - 10970 bodů. Výsledky posílejte na tento e-mail .

Klasika

Fire Escape

Přesouváme se do roku 1999 a zavzpomínáme si na tuto šílenou hru (tento výraz ji vystihuje nejvíc), kde by se z názvu dalo usoudit, že půjde o záchranou akci.

Ovládáte dva hasiče a vaší snahou je zachránit z hořícího domu zoufalá skákající mimina. Hardwarovými tlačítky určujete směr plachty, do které batolata padají. Pomocí této trampolíny mohou doskákat ke své matce a tím máte bod navrch. Po chvilce ale začnou děti skákat například po třech a to už musíte mít pevné nervy. Pokud se mimina rozplácnou na zemi celkem třikrát (říkal jsem vám, že hra je šílená!), kolo končí a sečtou se vám body, které se zapisují do tabulky.

Grafika je primitivní v monochromatickém zpracování (pozdější verze už mají i barevnou grafiku). Nastavení tu moc nehledejte.