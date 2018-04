Hry do kapsy 68

Anketa

Poslední anketa v Hrách do kapsy 66 se ptala na termín, kdy byste si rádi četli Hry do kapsy. Většina z vás je spokojena s pátkem:

Hry do kapsy by měly vycházet: v pátek (91%)

v sobotu (0%)

v neděli (4%)

jiný den (4%)



Novinky a updaty

Word Mojo

Máte-li rádi stolní hru Scrablle, určitě vyzkoušejte tuto novou hru od Astraware . Ke hře bude ale potřeba znalosti anglického jazyka, jelikož databáze slov jsou samozřejmě jen anglické. Hra nabízí dva herní režimy, hru na čas a hru bez časového omezení. Každé písmeno má svoji bodovou hodnotu .

Grafika je výborná, na PalmOS s "vylepšenou zvukovkou" je možno si aktivovat hudbu. Ale ani na starších palmech nejsou zvuky vůbec špatné. K výběru jsou dvě obtížnosti hry.

Cena programu je $14.95.

Snowboard X

Zimní sezóna se nezadržitelně blíží a před vytáhnutím snowboardu se můžete procvičit přímo na svém PDA! Na výběr máte ze dvou režimů hry: Trick mode a Time mode.

Grafika je excelentní (3D), jen je díky své náročnosti na starších 33 MHz procesorech trošku pomalá (zkuste urychlovač). V nastaveních jdou pouze aktivovat zvuky. V Trick mode budete provádět po svahu různé triky, za které dostáváte bodové hodnocení. V Time módu zase naopak musíte bezchybně projet trať za co nejkratší dobu. Každý režim obsahuje čtyři tratě. Program ovládáte stylusem nebo hardwarovými tlačítky.

Hra stojí $14.99 a jejím výrobcem je Distinctive Developments .

Harry Potter Trivia v2.0

Jste připraveni na otázky z knih Harryho Pottera? Firma Pocket Mobility vás prozkouší z knih Kámen mudrců, Tajemná komnata, Vězeň z Azkabanu a Ohnivého poháru. Řád Fénixe vyjde brzy a bude to prý přídavek k vašemu programu zcela zdarma.

Ve statistikách se můžete dozvědět vaši procentuální úspěšnost. V demu budete tázáni na Harryho bratrance a členy jeho skvělé rodinky.

Program stojí 9.95 USD.

Whomp A Boss!

Docela zábavnou hru připravila firma Sword And Spirit Software , ve které se snažíte v dusné kanceláři trefit palicí (stylusem) svého šéfa. Na začátky hry dostanete informace, po kom máte jít a jakou kdo má bodovou hodnotu (pozor - i zápornou!)

Grafika vypadá hezky, na obrazovce máte informace o vašem skóre, počet úderů palicí, můžete aktivovat či deaktivovat zvuky.

Cena hry je $6.00, demo není ale bohužel ke stáhnutí.

3D Air Combat Game Pack

OmniG Software připravila vánoční balíček svých dvou excelentních her 3D Mini-Dogfight 1.5 a 3D Mini-Jetfight 1.2 .

Obě hry jsou letecké simulátory, první z druhé světové války, druhý ze současnosti. Vynikají svou výtečnou 3D grafikou. Nejlepší je ale na nich multiplayer.

Cena balíčku je $29.95, takže ušetříte 10 USD, kdybyste si kupovali normálně obě hry odděleně. Pro fanoušky tohoto typu her je to opravdu skvělý dárek.

Podrobnosti v naší recenzi.

Boxing Maniac

Pro příznivce drsných sportů připravila firma Bitween novou hru s názvem Boxing Maniac.

Grafika je pěkná. Aplikace je určena pro majitele Nokií N-GAGE, 7650, 3650, 3660 a 6600.

Program stojí $14.95 a má svoji demoverzi .

Máte hluboko do kapsy?

Pocket Trommy

Další druh populární hry vydává JTL - Software jako freewarový produkt. Vaším cílem je přebarvit více kamenů než soupeř. Pravidla hry už byla vysvětlována mnohokrát.

Grafika je velice hezká a ovládání hry je příjemné. Můžete hrát buď proti počítači, anebo si zahrát proti kamarádovi. Na obrazovce už vidíte aktuální stav počtu kamenů vašich a protivníka. Přímo ve hře je možné vypnout zvuky.

Minirecenze na minitéma...

Freeware hry (1)

Freeware programů je na PDA nepřeberné množství (vyjma Symbianu). Objevují se mezi nimi samozřejmě i hry. V dnešním a v dalších minitématech se budeme zajímat právě o tyto gamesky. V tomto čísle můžete nalézt dvě hry, které přes své zpracování (ať už grafické či zvukové) dosahují kvalit komerčních her.

Space Trader

Nejznámější a nejstahovanější vesmírnou obchodní strategií je Space Trader od autora Pietera Sproncka .

V této hře jde především o obchod. Se svou lodí budete cestovat velkým Vesmírem, nakupovat suroviny, které je můžete zase výhodněji prodat na jiné planetě. Nevyhnete se ani bojům. Postupem času si budete vylepšovat své zbraně, lodi, výbavu apod.

Nastavení je opravdu rozsáhlé, takže nemá cenu vypisovat jednotlivé položky. Grafiky se tu moc neobjevuje, větší část hry je pouze textová. Podrobnější informace najdete u nás v recenzi - a ještě v jedné, pro začátečníky!

Space Trader má své barevné zpracování (395 Kb). Pro majitele černobílých Palmů je určena verze se stupni šedé (338 Kb), pokud ale chcete s pamětí šetřit a nevadí vám horší grafika, můžete zkusit monochromatickou verzi (283 Kb).

Nutcracker

První hra pro PocketPC, která si zaslouží minirecenzi, je jednoznačně Nutracker od autora Jacco Bikkera . Děj se odehrává mezi rokem 2020 až 2027. Vaší misí je odstranit lidstvu nebezpečnou zbraň. Ovládat budete průzkumný vozík v ruské základně. Všechny akční prvky jsou podobné jako u Metal Gear Solid z PSX - tedy ukrývání se mezi nepřáteli, otevírání dveří, střílení i komunikace s velitelstvím.

Hra nabízí excelentní grafiku, šest špičkových hudebních soundtracků, vynikající zvuky, výtečnou hratelnost a velmi dobré ovládací prvky (skvělá kombinace stylusu s hardwarovými tlačítky). Na obrazovce vidíte informace o vašich životech, mapu, používaný předmět z vašeho inventáře, popřípadě časový limit.

Tuto hru velice doporučuji nejen přívržencům akčních her. Navíc je zdarma, takže neváhejte a stahujte! Stojí to opravdu za to.

Těšíme se

Hockey Mogul

Na PocketPC se KONEČNĚ dočkáme hokejového simulátoru od herní firmy PocketPC Studios . Podle názvu by se tato hra dala přirovnat ke hře Tower Mogul, ale opak je pravdou. Čeká na vás 82 her + playoff, vysoká obtížnost protivníka, špičková grafika, editace hráčů včetně jejich statistik, obchody a mnohem více. Obrázky zatím nejsou k dispozici, ale o dalším vývoji vás budeme neprodleně informovat, protože na tuto hru se moc těšíme. Přece jen na WinCE žádný lední hokej nebyl. (Na PalmOS to ale taky není zatím příliš slavné)

Dnešní tip k hraní

Pokud jedete na dlouhou cestu, nemáte paměťovou kartu, a snažíte si předtím nacpat do PDA všechny možné hry, určitě si vezměte sebou taky komprimační program. Díky zkomprimovaným aplikacím si můžete dovolit přidat další gamesky.

Komprimační programy pro PalmOS se jmenují FlyZip, HandZipper, LightNzip a další. U PocketPC platformy zkuste Resco File Explorer, Total Commander a mnoho dalších.

Naše žebříčky

SFCave

V minulém díle jsme začali tuto novou rubriku, ve které se snažíte vytvořit v dané hře rekordy. SFCave byla hrou, kde jste měli vytvořit co nejlepší výsledek. Redakční rekord byl překonán dvakrát. Čekali jsem ale větší počet hráčů (jen 4 hráči), věříme, že to příště bude lepší.

Místo Jméno Body 1. Tomasz Jedno 1971 2. Jozef Racak 1780 3. Jan Jelenovič 1769 4. Herodes 1709 5. ertak 1620

Klasika

Chroma Games

Pokud jste vždy snili mít vaše tři oblíbené stolní hry (šachy, dáma a backgamon) v jedné aplikaci, můžete zkusit Chroma Games.

Jeho minirecenzi najdete samozřejmě u nás.