Hry do kapsy 67

Anketa

Poslední anketa v Hrách do kapsy 66 se ptala na nákupy her pod stromeček:

Chtěli byste najít pod stromečkem hru pro PDA?

ANO - co nejvíc! (13%)



NE - Ježíšek by ji neuměl správně vybrat (17%)



NE - hry si obstarávám sám (58%)



Nevím (10%)



Hlasovalo 29 čtenářů - díky!

Novinky a updaty

J ack or 100 Ways to Barbecue

iNDUSTRY Entertainment vydal svoji novou 2D akční arkádu. Grafika vypadá perfektně, autor slibuje její kvalitní zpracování na LoRes i HiRes rozlišeních. Podpora PalmOS 5 je samozřejmě rovněž zaručena.

Hra obsahuje pět rozsáhlých světů, 15 skvěle animovaných nepřátel, můžete nalézt desítky všemožných předmětů a vše podmalovává výborná hudba se zvukovými efekty. Potřebujete 500kB paměti pro Hires rozlišení a 320kB pro LoRes.

Firma již dříve vyvinula skvělou hru Monsta.

Hra stojí $14.95 a v trial verzi jste omezeni pouze na jeden level.

Palm Word Elevator

Při namáhání mozkových závitů vám jistě vyhoví tato hra od firmy Emcon Emsys Technologies . Vaším cílem je skládat slova (samozřejmě anglická) posouváním sloupců písmen. Písmena můžete před posouváním zablokovat. Jste ovšem omezeni časovým limitem, takže se při řešení pěkně zapotíte. Na začátku hry si nastavíte velikost hrací plochy (4x4, 5x5 a 6x6).

Hra se může hodit i pro procvičování anglických slovíček. Cena je $5.95.

BCMaze

Pro ukrácení dlouhých chvílí vám postačí tato jednoduchá hra od Christiana Baltensperger a , kde se snažíte vysvobodit z náhodně vygenerovaného labyrintu. Velikost bludiště si nastavíte na začátku hry podle stupně obtížností (5 režimů). Hra se ovládá hardwarovými tlačítky. Grafika je triviálně jednoduchá, vše je však docela rychlé a hra potěší zejména majitele palmů s omezenou pamětí, protože velikost programu je pouze 15 Kb.

Hra stojí $6.

Candy Train

Známou roztomilou hru předělává Astraware i pro PocketPC. Pro připomenutí vysvětlím, že nesmíte nechat vykolejit váš vláček, čemuž zabraňujete promyšleným přestavováním kolejí. Lokomotiva ale po čase začíná záludně zrychlovat, takže o nervy i zábavu je postaráno.

Na výběr si můžete zvolit ze tří obtížností. Grafika je docela hezky kreslená, zvuky jsou rovněž skvělé. V pozadí vám hraje i hudba. Hra dokáže určitě zabavit i menší děti.

Cena programu je $14.95.

All Mobile Casino

Pokud jste fanoušci zšeřelých místností s kouřem doutníků, whisky a atmosférou hazardních her, bude se vám líbit All Mobile Casino. Program obsahuje celkem jedenáct známých her:

• 6:5 Blackjack

• American Roulette

• Baccarat

• Blackjack

• Caribbean Poker

• Casino War

• European Roulette.

• Pai Gow Poker Gow Poker.

• Sic Bo

• Slots

• Video Poker

Grafika hry je velmi přehledná.

Výrobcem aplikace je BinaryFish a koupíte ji za $14.95.



Máte hluboko do kapsy?

PFrog

Známou osmibitovou pařbu Froger nyní předělal PocketCobra Software přímo na displeje PalmOS.

Vaším úkolem samozřejmě je se dostat se svou žabičkou přes projíždějící auta a plující klády až na břeh. Ale pozor - žabka logicky nepřežije přejetí automobilem a kupodivu neumí ani plavat... Grafika je skvělá, hra zabírá pouze 20kB . Podporována je barevná i černobílá verze.

A to hlavní nakonec - hra je zdarma!

Blocks

Příznivci tetrisů mohou vyzkoušet novou hru od firmy G4mes . Grafika je pěkná, každý druh kostiček má svoji barvu. Na herní obrazovce vidíte informace o vašem skóre, aktuální úroveň a tvar následujícího bloku. Hru můžete během hraní přerušit. Program nabízí i Hi-score tabulky. Vaším hlavním nástrojem k ovládání budou hardwarová tlačítka.

Hra je taky zdarma.

Gem Swap

Máte rádi Bejeweled a přesto za něj nechcete utrácet? Pak určitě zkuste tuto jeho variantu od autora Valentina Iliescu , která je zcela zdarma. Vaším úkolem je uspořádat řadu tří stejných druhů kamenů. S těmito kameny pohybujete tak, že vyměníte se sousedním kamenem jejich vzájemnou polohu. Tento pohyb bude platný pouze tehdy, pokud uskutečníte již zmíněnou řadu tří stejných druhů kamenů. Grafika je výborná, určitě rovněž oceníte různé funkce hry (nápověda, aktuální čas, zvuky, atd.).

Pro hru budete potřebovat .NET Compact Framework knihovnu, kterou stáhnete ZDE .

Minirecenze na minitéma...

Tenisy (2)

V tomto vydání se naposledy podíváme na simulátory tenisových her. Dnes se zaměříme na 3D Tenis pro Palm a Vc Pocket Tennis určený pro PocketPC.

3D Tennis

3D Tennis od firmy PDA 3Dware už nás baví hezkých pár let a za tuto dobu prošel mnohými updaty. Současná verze má číslo 4.3.

V menu hry si nejdříve zvolíte jméno hráče, potom si už stačí zvolit režim hry s protivníkem, popřípadě si změnit nastavení v preferencích (obtížnost, rychlost, kurt, zvuky, barva...).

Z režimů her si můžete vybrat tři: Tournament (hra o pohár), Single game (exhibiční zápas) a 2 Players (multiplayer). V případě volby exhibičního zápasu si musíte ještě zvolit protihráče (19 známých tenistů včetně našeho Jiřího Nováka). Pokud vlastníte pouze demoverzi, doporučuji zvolit Tournament, protože máte možnost hrát delší hru (v Single game jste totiž limitování pouze pěti podáními).

Namísto klasických hráčů autor použil jen jakou pálku - hra je tedy přizpůsobena staršímu rozlišení 160x160 i slabšímu výkonu Dragonballových 68K procesorů. Hru ovládáte stylusem.

Cena programu je $11.95.





VC Pocket Tennis

Dalším skvělým simulátorem tenisů pro PocketPC je právě VC Pocket Tennis. Vyniká zejména profesionálním grafickým zpracováním.

V hlavním menu se nachází tyto nabídky: Exhibition (klasický přátelský zápas), Tournament (turnaj), Practice (trénink), Options (nastavení počtu setů, obtížnosti a zvuků). Kromě Exhibition módu a Options jsou ostatní položky v demu nepřístupné (zejména vadí to, že tu není k vyzkoušení trénink).

Před hrou je potřeba zvolení svého tenisty i soupeře (každý má své jméno a schopnosti) a zemi (5 států).

Grafické a zvukové zpracování hry je na jedničku (hráči jsou skvěle vykresleni a animováni). Chvíli potrvá zvyknout si na ovládání hru perem.

Výrobcem je Virtual Toys a hra stojí $19.95.

Těšíme se

StormLine

RealLab potěší příznivce válečných strategií svoji novou hrou StormLine. Děj se sice odehrává na planetě Storm, ale jednotky jsou naprosto stejné jako na naši Zemi. Mír se stal pouhou legendou, klidné dny byly zapomenuty, nastala doba válek a krveprolití....

Program bude obsahovat 36 misí, což je poměrně víc než dost. Také se těšte na tě téměř dvacet odlišných budov a až 10 druhů jednotek.

Náš dnešní tip k ideální pařbě

Při hraní her se stylusem, zásadně používejte krycí fólii. Poškrábaný displej se za trochu zábavy při Tennis Addictu rozhodně nevyplatí.

Dostaňte se na vrchol

Minulý pátek nám díky Cicmonovi, který přispěl do diskuse s návrhem o zveřejňování vašich výsledků u SFCave, napadlo založit tuto novou rubriku. Takže se snažte. Posílejte nám na e-mail, či do diskuse, vaše rekordy a my je zde zveřejníme. Pokud toho bude víc, uděláme i zvláštní stránku. Zkuste nám poslat i váš tip na další hry, kde byste se rádi poměřili s ostatními hráči!

Začneme tedy u SFCave . (Zkusíte překonat náš rekord 1769 bodů?)

Ideální by bylo, kdybyste poslali třeba i otisk obrazovk y.

Dosavadní nahlášené výsledky z SF Cave jsou:

Honza - 1623 lehká, 720 těžká

Slavo - 1405 (NLQ)

miky - 1154

HUB - 1152

Klasika

Zeppelin

V dnešní klasice se ohlédneme po arkádě z roku 2000. Promažte si tedy dobře hardwarová tlačítka, bude se bojovat proti vzdušným nepřátelům.

Píše se rok 1915 a vzdušné nebe Evropy ovládají obávané císařské Zeppeliny. Od vašeho velitelství dostáváte tajnou zbraň - speciální vrhač granátů na mechanickém "pavoukovitém" podvozku. Tak tedy vzhůru na pomoc spojencům Dohody!

Snažíte se tedy sestřelit co nejvíce vzducholodí. Na konci levelu se vám ukáže úspěšnost a vstupujete do dalšího. Za zničené nepřátele získáváte body, které se zapíší do Hi-score tabulky. S narůstajícím počtem levelů přibývají i jiné typy nepřátelských jednotek, hra se tím trošku brání rostoucí jednotvárnosti.

Na herní obrazovce máte informace o aktuálním skóre a úrovni (level). Grafika je jednoduší, pro tento typ hry ale vyhovuje. V nastavení si můžete zvolit obtížnost.