Hry do kapsy 66

Anketa

Hry do kapsy 65 se vás ptaly na rozsah naší herní PDA přílohy:

Hry do kapsy jsou rozsahem:

zbytečně dlouhé - 0%

tak akorát - 66%

příliš krátké - 34%

Hlasovalo 23 čtenářů, kterým děkujeme.

Novinky a updaty

Plant Tycoon

Fanoušci obchodních strategií si s touto hrou přijdou na své. Z názvu se dá odhadnout, že tady se bude obchodovat s rostlinami. Ve své zahradě budete nabízet procházejícím lidem květiny a kaktusy různého druhu. Nechybí ani kupování příslušenství (fontánky, květináče, konve...). O každé rostlině vedete velmi podrobné informace (stáří, cena atd.).

Na výběr jsou tři obtížnosti a čtyři stupně rychlosti hry.

Skvělá hra, která potěší nejen pro svou výbornou grafiku a zvuky každého majitele PalmOS od verze 4.0. Nečekejte gamesku na jedno odpoledne, cesta k totálnímu úspěchu bývá přece trnitá ve všech oborech!

Hra stojí $14.95 a jejím výrobcem je LDW Software .

Hunger Crab1

Předem upozorňuji, že hra je určena spíše pro logickým myšlením nadměrně obdařené hráče s IQ 150. Vaším cílem je prokopat se terénem a posbírat s červeným stvořením (hladový krab) všechna jablíčka v přísném časovém limitu. Překážkou vám budou různé bedýnky, které po svém uvolněním rády padají a pokud vám spadnou rovnou na hlavu, můžete hrát znovu. Některé ale budete muset nechat spadnout, aby se vám uvolnila cesta. Jediným prostým řešením je celý level se kompletně naučit nazpaměť, abyste se nezdržovali přemýšlením.

Grafika je jednoduchá, v nastavení si můžete zvolit typ scrollingu mapy a aktivovat zvuky.

Výrobcem je firma Umpire a program stojí $8.

Knot Puzzled

Hallinstead vydal logickou hru, kde využijete nejlépe váš bystrý zrak. Z šestnácti čtverců s různými segmenty musíte poskládat správně pospojovaný obrazec. Na výběr jsou dvě obtížnosti, které obsahují více než milión odlišných puzzlů. V demu je to právě jeden level u každé obtížnosti. Grafika je k účelu hry vyhovující. Program spustíte na PalmOS od verze 2.0 a zabírá pouze 16 Kb.

Hru koupíte za $7.95.

MouseMaze

Jestliže máte rádi Sokobana, zkuste MouseMaze od firmy SimbSoft . Se svou myší se musíte dostat ven z bludiště. Za každou akci je vám odečtena energie, kterou doplňujete jídlem. Někdy se stane, že dveře budou zamčeny, takže je budete muset nejdříve odemknout nějakým tlačítkem.

Hra má skvělou hratelnost, grafiku a zvuky. Nechybí ani HiScore tabulka. Obsahuje dokonce level editor map.

Cena hry je $14.95 a demo je ke stažení ZDE .

Patiences Gold

Not Big Deal vydal balíček dvanácti známých solitare her (Freecell, Klondike, Spider, Pyramid, Pyramid Golf, Golf, Forteen Out, Yukon, East Haven a Russian Solitaire, Baker's game a Eight Off).

Grafika karet je dobrá, akorát tu opět chybí obrázky karetních figur. Ve hře si můžete vrátit tah, vybrat si pozadí, design rubu karet atd.

Soubor her stojí $6.99.

Casino Pack

Pro majitele Nokií (9210/9290, 7650/3650) a Sony Ericssonů (P800 a P900) připravila firma JSmart Technologies balíček těchto tří klasických her z kasina: Bingo, Black Jack Drop a War.

Autor uvádí, že hra má jednoduché ovládání a naučíte se ji hrát velmi snadno.

Cena Casino Pack je $5.95 tradičně bez demoverze.





Máte hluboko do kapsy?

Mind Sweeper

Jestli se vám už stýskalo po hledači min, můžete si stáhnout Mind Sweeper. Každé odkryté číslo označuje, kolik je kolem tohoto políčka uloženo min. Políčko, u kterého se domníváte, že skrývá minu, označíte praporkem. Pokud si nejste jisti, pak otazníkem. Jestliže se při odkrývání trefíte do miny, prohráváte. Hra není sice žádným grafickým zázrakem, ale svoji funkci plní skvěle. Hratelnost a přehlednost. A navíc je zdarma, takže co víc si přát.

Autor: Lewey Geselowitz

Hra: ZDE





Minirecenze na minitéma...

Tenisy (1)

Sportovní hry na PDA? Proč ne? Jejich počet neustále roste. V Hrách do kapsy 62 jsme tu měli fotbaly a dnes se vrhneme na tenis. V tomto čísle si představíme vůbec nejznámější simulátor: Tennis Addict a rovněž se koukneme na jeden program pro SymbianOS.

Tennis Addict

Kdybychom název hry doslova překládali do češtiny, bavili bychom se o nadšenci do tenisu. A nebylo by se čemu divit. Vždyť Tennis Addict je graficky i zvukově excelentně provedený simulátor.

V hlavním menu se nachází nabídky: New Game (exhibiční hra nebo turnaj), Resume (návrat k rozehrané hře), Statistics (vaše konto, počet vyhraných a prohraných zápasů nebo počet získaných pohárů), Options (zvuky, rychlost hry nebo počet setů) a Training (to je velice důležitá položka pro začátečníky - kvůli složitějšímu ovládání).

Pro zvolení nové hry si musíte vybrat hráče (každý má své vlastnosti), raketu a kurt. Na začátku hry si pochopitelně můžete vybrat pouze z méně sportovců. Abyste zpřístupnili další, je nutné vyhrát různé turnaje na různé obtížnosti.

Hra se ovládá stylusem. Ťuknutím stylusem na displej určíte pohyb vašeho tenisty, táhnutím perem zase směr střely. Čím rychleji táhnete, tím prudší úder bude.

Grafika hry je výborná. Na PocketPC jsou rovněž skvělé zvuky. Na PalmOS je podporována barevná a černobílá verze.

Výrobcem hry je Hexacto a stojí $9.95. Recenzi hry si můžete přečíst u nás.

Tennis Maniac

I mobilní hráči si mohou na svých mobilních telefonech Nokia 3650/7650 nebo komunikátorů Sony Ericsson P800/P900 zahrát tenis. A to díky Tennis Maniac od firmy Bitween .

Nachází se tu celkem osm tenistů a tři kurty. Grafika je výborná. Zvuky jsou také velice dobré. Hra se jednoduše ovládá. Na displej se celý tenisový kurt nevejde, takže se hrací plocha při hře stále mění.

Ke hře potřebujete mít 900 Kb volné paměti.

Cena hry je $17.65. Demo pro Nokie ( ZDE ) a pro Sony Ericssony ( ZDE ).

Těšíme se

Snow Racer

Herní firma Int123 vydá v brzké době závodní hru ze zasněženého zimního prostředí. Vaším dopravním prostředkem bude snowboard. Hra už je v alfaverzi. Zde si můžete prohlédnout videoukázku hry ve formátu avi.

Kytar

PocketMatrix oznámil přípravu nové výpravné tahové strategie pro PocketPC. Hra bude obsahovat i multiplayer. Kytar bude vydán na začátku roku 2004.

Klasika

SFCave

Dnes se podíváme na klasiku všech klasik. Tato hra dokazuje, že hra může být extrémně zábavná i přes jednoduchou grafiku a minimální velikost! A to není všechno. Ovládá se totiž pouze jedním hardwarovým tlačítkem.

O co v téhle hře jde? Jedním slovem by se dalo říct: vydržet. Ovládáte hada, který prolétá jeskyní. Vy v žádném případě nesmíte narazit do její zdi nebo do různých překážek. Volný prostor jeskyně se neustále zužuje...

Směr hada ovládáte, jak už bylo řečeno, jedním tlačítkem. Jeho stisknutím vám poletí had nahoru a pokud ho pustíte, klesá dolů. Čím déle letíte, tím více bodů získáte. V hlavním menu vidíte váš rekord a poslední hru.

Gameska zabírá pouhých 6 Kb a zahrajete si ji téměř na všech palmech (od verze PalmOS 2.0).