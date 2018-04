Hry do kapsy 65

Anketa

Naše poslední otázka se vás ptala, zda jste pravidelnými čtenáři a velmi nás potěšilo, že 86% z 30 účastníků ankety nás čte denně. To potěší!

Jak často čtete Palmare?

denně - 86 %

jen jednou týdně - 6%

párkrát do měsíce - 6 %

jsem zde poprvé - 0%

(kontrolní otázka pro počtáře - kam se ztratila ta 2 procenta ? :-))

Novinky a updaty

Anthelion

Přislíbený program od PDAMill je tu a majitelé PocketPC by měli alespoň vyzkoušet tuto bombu z vesmírného prostředí. Chystá se i portace na PalmOS 5! Hra se vyznačuje excelentní grafikou, speciálními zvukovými efekty a vlastní hudbou. Zvuky vám přiblížit nemůžeme, grafiku ale ano, tak nám promiňte ten 70kB animovaný screenshot. Firma zdůrazňuje vynikající 3D engine, takže už se těšíme i na PalmOS verzi.

Na začátku hry si zvolíte jméno pilota a obtížnost (pět úrovní). Po přečtení vaší elektronické pošty se můžete pustit do hry. Čeká na vás 16 obtížných misí, pět specifických vesmírných lodí a příběh s mnoha dramatickými zvraty

V nastavení můžete vybrat druh ovládání, předefinovat tlačítka, hlasitost zvuků a hudby nebo jas obrazovky. Cena hry je 19.95 USD. Zde je první recenze, která potvrzuje kvality hry.

PalmPulus 2.0

Příznivci real time strategií na PDA dostali nedávno brilantní dárek od Hadmarku v podobě Warfare Incorporated. Z tohoto žánru je i nová verze hry PamPulus, která si ale musí vystačit s daleko skromnějšími prostředky - grafika je velmi jednoduchá, rozlišení velmi nízké a zvuky upípané. Pokud vám jde ale o hru, může se vám PalmPulus zalíbit a zábavy si s ním můžete užít dlouhé hodiny.

Hra stojí $15 (a výrobcem je Laurent DUVEAU

MiserMind 1.0

O MegaSoftu2000 se ví, že umí vyrobit zajímavou a přitažlivou gamesku i na zcela "otřelé" a mnohokrát zpracované téma. Misermind je bůhvíužkolikátá varianta hry LOGIK, kde palm vytvoří kombinaci barevných kuliček a vy se je snažíte uhodnout (počítač vám vždy oznamuje jen počet uhodnutých barev a počet správně umístěných kuliček).

Hra by se mohla líbit proto, že je graficky tradičně perfektní a logické pecky jsou na PDA jako doma (majitelé PDA patří totiž k té přemýšlivější části lidstva, nezvratným důkazem je, že mají PDA :--) Třetím faktorem by mohla být příznivá cena - 4,95 USD. Za stolního Logika už dnes totiž zaplatíte víc...

Chopper Rescue

AIM Productions , známá herní firma z Belgie, vydala novou akční vrtulníkovou pařbu. Hra je v klasické 2D grafice, ve které ovládáte vojenskou helikoptéru a sestřelujete vše co má tu neskutečnou drzost se pohnout.

Budete prol étávat 25 misemi s neustále rostoucí obtížností. Hra má autentické zvuky a hezkou grafiku. Na obrazovce hry vidíte technické informace o vašem vrtulníku, čas, rychlost, výšku a počet životů.

Hra stojí $14.99. Demoverze vyjde brzy.

JEOPARDY !®

Máte rádi soutěžní hru Riskuj? Jeopardy je její variantou, provozovanou v televizi v USA. Jako soutěžící odpovídáte na položené otázky z daných témat a podle počtu správných odpovědí získáváte v průběhu hry body.

Na začátku je výběr jednoho ze tří hráčů. Pak už nastane vše, nač jste z tohoto typu her zvyklí. Vyberete si téma a peněžní hodnotu otázky. K otázce dostanete samozřejmě možnosti a vybíráte správnou odpověď.

V nastavení si zvolíte hlasitost zvuků a hudby.

Do registrované hry lze vložit další balíčky otázek.

Výrobcem je Sony Pictures Digital a hru koupíte za $24.99.

The Green Myste

Lennard Feddersen vydal v naprosté tichosti tento RPG Dungeon. Grafika je výborná a zvuky totéž. Hra se ovládá hardwarovými tlačítky i stylusem.

Čeká na vás spousty puzzlů, dialogů s velkým počtem postav, rozlehlý svět, boje proti stovkám monstrům. Později se k vám přidají další hrdinové. Vy je samozřejmě musíte důkladně vycvičit, abyste hru dohráli.

Hru koupíte za $24.95. Ke stažení je zatím verze pro PocketPC, v downloadech je i verze pro Zodiac, ta je ale zatím vázána na heslo. Výrobce inzeruje budoucí dostupnost i pro N-gage, PC, barevné palmy a Series60.

MGS Steel Warrior

WAN handheldy Sony Ericsson řady P800 a P900 se stávají rovněž stále oblíbenější herní platformou pro herní vývojáře.

Jeho majitelé nyní mohou vyzkoušet další gamesku od Noumena Inovations . Jde o 3D grafickou akční hru, kde pilotujete svoji stíhačku a snažíte se vše sestřelit, co se hýbe. Hra obsahuje osm úrovní. V demoverzi si zahrajete tu první.

Hra stojí $6.95.

Máte hluboko do kapsy?

WormZ LE v1.03

Náš známý český programátor Jan Čermák vydal novou verzi WormZ LE. Je určena pro dva hráče, kteří hrají na jednom PDA. Cílem hry je vydržet se svým stále rostoucím červem vydržet a snažit se nenarazit do červa protivníka. Každý hráč má k dispozici dvě tlačítka. Před hrou lze ještě nastavit počet bodových limitů. Kdo narazí, ať už do zdi, do sebe, nebo do soupeřova červíka, daruje bod soupeři.

Hra stojí $2, odlehčená verze je zdarma.

Minirecenze na minitéma...

Kulečníky

Naše další minitéma zaměříme po všem tom válčení či závodění na trochu poklidnější část her, a tou jsou biliardy. Na PalmOS a PocketPC jich existuje docela dost, takže dnes si představíme alespoň dva zástupce pro každou hlavní platformu, které se nejvíc podobají. U WinCE je to ještě třeba výtečný Pocket Billiard anebo Pocket Snooker . Palmisti zase budou možná znát jednodušší Pool.

Billiards

Nejrealističtějším biliardem pro PalmOS je bezesporu tento program Megasoftu2000 . Jedná se o velmi kvalitně propracovaný program a u nás si můžete přečíst i jeho podrobnější recenzi.

Ve hře se opravdu vyžijete. Kromě síly úderu a směru střely můžete také provádět různé falše apod. Pokud jste začátečníkem (jako já), pak jistě oceníte pomocné čáry, které určují směr střely. Také můžete nastavit velikost koulí, počet hráčů (2 hráči hrají na jednom PDA nebo přes IrDA), vybrat hrací stůl a nakonec si zvolit ze sedmi typů her, z čehož dva jsou biliáry. Vedlejšími možnostmi je například nastavení rychlosti hry.

Hra se ovládá stylusem s pomocí hardwarových tlačítek. Perem zvolíte směr, vyberete sílu úderu, faleš a pak stisknete tlačítko GO.

Grafika je excelentní. I na přístrojí s nízkým rozlišením a slabšími procesory se vše skvěle hýbe.

Hru spustíte od PalmOS 3.0. Ve staženém balíčku naleznete jednotlivá rozlišení her (od160x160 až na 320x480 jak v barevné, tak i v černobílé verzi).

Program stojí $22.95.

Billiard Master

Biliard Master je velice podobnou kulečníkovou hrou pro PocketPC.

V hlavním menu hry najdete Resume (návrat k rozehrané hře), New Game (nová hra), Options, Practice (tréning), statistiky jednotlivých her a nápovědu.

Po zvolení položky New Game, musíte ještě vybrat typ hry (8-ball, 9-ball), protivníka (PPC nebo živý soupeř), popřípadě obtížnost (tři úrovně). Pak už jen stačí zvolit Start Game a můžete začít přemýšlet a šťouchat.

Zde jako v Billiards můžete nastavovat, kromě síly a směru úderu, různé falše. Hra se ovládá pouze stylusem. Rovněž také oceníte pomocné čáry, hlavně pro začátečníky. Na starších strojích se vám ale hra bude při veliké akci bohužel trhat.

V Options si můžete nastavit 4 jazyky, zvuky a pomocné čáry při hře. Grafika je velice pěkná. Zvuky rovněž.

Výrobcem je DigYs Software a program stojí 19.95 USD.





Těšíme se

CaSTaway

CodeJedi vyvíjí emulátor slavného počítače Atari ST. Můžete se už připojit k alfa testerům :-) Upozorňuji, že je program vyvíjen pouze na PalmOS 5.

Klasika

Archon

Dnes se podíváme na jednu stolní i akční hru s názvem Archon. Vaším cílem bude samozřejmě zneškodnění nepřátelské družiny. Ta obsahuje různé typy jednotek od prostých rytířů, přes lučištníky, fénixe, jednorožce až po čaroděje. Se svým soupeřem se střídáte v tazích. Každá jednotka se může, kromě některých výjimek, pohybovat o tři pole. Pokud vstoupíte na pole obsazené nepřátelskou jednotkou, hra se přesune do své akční části a vy jste odkázáni na zběsilé mačkání hardwarových tlačítek.

Dříve, než se pustíte do hry, musíte nastavit svoji stranu (světlá a temná) a obtížnost (tři úrovně). Družiny se takřka v ničem neliší, rozdíl je jen v některých kouzlech.

Můžete si upravit i ovládání a zvuky. Grafika je cekem dobrá. Kouzla provádíte tlačítkem nacházejícím se v pravém horním rohu. Bohužel budete brzy porážet nepřátelskou skupinu i na obtížnost HARD, takže hra je pro pokročilé později už dosti jednoduchá.