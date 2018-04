Hry do kapsy 64

Anketa

V naší poslední anketě jsme zjišťovali, zda máte na svém displeji fólii. Ochrana displeje je totiž velmi důležitá právě u her, které se často ovládají stylusem přímo po displeji a kdo hrál bez fólie náruživě třeba TennisAdict, jistě ví, o čem je zde řeč :-/

Máte na displeji PDA fólii?

ANO 65%

NE, ale chystám se ji pořídit 17%

NE, nechci 17%

Hlasovalo 29 čtenářů, děkujeme!

Novinky a updaty

Warlords II

PocketPC Studios konečně vypustili dlouho očekávanou hru Warlords II známou zatím pouze z PC. Pokud vám název nic neříká, tak se jedná o hru velmi podobnou Heroes of Might and Magic, kde se svým hrdinou putujete po světě, bojujete proti různým příšerám a dalším hrdinům. A kdybychom měli tuto hru přesně zařadit podle žánru, bylo by to tahová RPG strategie.

Od této hry můžete čekat překrásnou grafiku, spousty světů (náhodně se generují), 28 odlišných typů jednotek, vysokou inteligenci nepřátel, tutorial k pochopení hry a mnoho dalších skvělých věcí.



Hra stojí $29.95 a spustíte ji na ARM/Xscale procesorech. Doporučujeme alespoň vyzkoušet , ti kteří na ni měsíce čekali, jistě váhat nebudou...

Paintball

Máte rádi Bejeweled ? Tak to byste měli zkusit Paintball od CrazySoftu . Ne, nejde o žádnou akční gamesku s přestřelkou barevných kuliček, ale o stolní logickou hru. Cílem je odstraňování kuliček z hracího pole. Toho dosáhnete tím, že odbarvujete kuličky tak, aby tři vedle sebe měly stejnou barvu.Pokud je trojice stejné barvy na kraji hracího pole, zmizí v jedné z trubek a shora spadnou další kuličky. Za odstraněné kuličky dostáváte body. Podle režimu obtížnosti (easy a hard) dostanete určitý objem barvy, který používáte na barvení míčků. Pokud se vám vyprázdní, hra končí a naopak, pokud naplní, vstupujete do dalšího levelu. Novou barvu získáváte odstraňováním kuliček. Objem barvy znázorňuje červený pruh vpravo. V nastavení si můžete zvolit hlasitost zvuků, rychlost hry nebo nápovědu.

Hru koupíte za 9.95 USD.

Candy Train

Astraware vydala novou hru Candy Train. Máte v ní za úkol udržet stále se zrychlující parní lokomotivu na kolejích tím, že budete přestavovat (kliknutím perem na dráhu) směr kolejí, aby vláček nevykolejil. Pokud se tak stane, prohráváte. Na obrazovce vidíte i aktuální rychlost vláčku v mílích za hodinu. Grafika je velice roztomilá. Do pozadí vám hraje i hudba, kterou obdržíte ve staženém balíčku (jen u palmů s vylepšeným zvukem). K výběru jsou tří obtížností. Hra stojí $9.95.

IM Hexaspawn

Už vás nudí stále ty stejné šachy? Pak vyzkoušejte IM Hexaspawn, kde nepotřebujete krále, dámy, střelce, věže atd. Ke všemu vám poslouží obyčejní pěšáci. I rozvržení hracího pole se vám může zdát podivné. Můžete si ho totiž nastavit třeba na takových 3x2 nebo 10x10. Pěšci se pohybují podle zákonů šachové hry - postupují o jedno pole dopředu a soupeřova pěšce berou diagonálně. Narozdíl od šachů prohrává hráč, který už nemůže táhnout.

Hra to může být chytlavá a hlavně zábavná. V nastavení máte možnost si vybrat ze spousty nabízených skinů. Jak vidíte na obrázku, může tak třeba dojít i k velkému souboji jednotlivých nesmiřitelných platforem :-))

Výrobcem je INSIDEMind a hru koupíte za přijatelných $4.95.

Pocket Fish

Pokud vlastníte přístroj s Windows CE a procesorem SH3, můžete zkusit Pocket Fish dříve určený pouze pro rychlejší procesory. Takže, jestliže jste dlouho nebyli na rybách, vyrazte se svým PocketPC. Grafika je nádherná, ale hratelnost trochu pokulhává, často se vám bude zdát, že vše už je stereotypní. Nicméně má tento žánr také svoje náruživé příznivce, zejména za velkou louží!

Výrobcem je AIDII.COM & TRIMON a hra stojí $17.99.

World Football S60

Pro majitele Nokií 3650/7650 vyšel kvalitní fotbálek. Nejedná se sice o velký grafický zázrak, ale taky vůbec ne propadák. Hra prostě respektuje zařízení - jeho displej a možnosti ovládání

Hru můžeme posuzovat pouze z obrázků, nemá totiž demo. Je zde 16 nejsilnějších světových týmů a mezi nimi nechybí ani Česká republika. Každý hráč umožňuje individuální nastavení dovedností.

Hru pořídíte za $9.95. Výrobcem je Beyond w limited.

Máte hluboko do kapsy?

Tic Tac Toe by Wright

Milovníci stolních logických her mohou vyzkoušet další Tic Tac Toe. Cílem této hry je udělat řadu tří svých znaků (X, O) do jednoho z osmi směrů po ploše 3x3. V tomto programu nehrajete proti palmu, ale pouze proti druhému živému hráči. Znaky si sami malujete po hrací ploše. Můžete změnit jejich barvu a tloušťku. Takže program je pouze jakousi moderní hrací deskou pro nenápadné hraní dvou hráčů (třeba pod lavicí).

Autor: Alex Wright

Cena: zdarma

Minirecenze na minitéma...

RifleSLUGs

V kategorii minulý týden nakousnuté kraluje na celé čáře u PalmOS Paragon Software se svou hrou RifleSLUGs. Není divu, vždyť tento program je na tomto systému jedinou obstojnou obdobou Worms World Party pro PC či PSX. I zde bojujete s červíky a i zde jsou podobné zbraně.

V hlavním menu máte k výběru položky Man vs. Palm (klasická bitva mezi vámi a PDA), Man vs. Man (hra pro dva hráče na jednom PDA), Hi Scores (tabulka) a Options (nastavení inteligence palmu, limit času tahu a hry, hlasitost zvuků a počet zbraní).

Před hrou je ještě nutné nastavit terén. Nachází se zde šest světů. V demu můžete hrát pouze v tom prvním. Máte možnost ovládat žížalu hardwarovými tlačítky anebo stylusem. Grafika je kreslená, ale na 33 MHz procesorech je hra, bohužel, dost pomalá.

Celkem se tu nachází osm zbraní, z čehož dvě jsou jenom bílá vlajka ke vzdávání se a lano.

Hru spustíte jak na barevných, tak i na černobílých Palmech s nízkým rozlišením. Pro Palm OS 5 je určena varianta Rifle SLUGs - W , do které se dají dokupovat další mapy.

Hra stojí $10.45.

Worms World Party

Nejznámějším zástupcem těchto žánrů je právě Worms. Teď už ale nejen pro PC. Nedávno vydalo totiž agilní Hexacto i verzi pro PocketPC. Ovládáte po zuby ozbrojené červy a snažíte se o vyhlazení nepřátelských týmů.

V menu hry se nacházejí čtyři nabídky:

Single Player - můžete si zahrát náhodnou hru pro jednoho hráče (tato položka je jako jediná dostupná v demoverzi) a deathmatch.

Create Single Player and Multiplayer - zde je možnost vytvoření svého vlastního světa (zbraně, terén, týmy...) a hrát i s více hráči. Vše záleží na vašem nastavení.

Options - V nastavení se opravdu vyžijete. Kromě předefinovaní tlačítek, zvuků, landscape zobrazení (naležato) a úrovně grafiky, se dá nastavit i počet a síla zbraní, herní terén nebo počet bonusových beden.

Po nastavení se už můžete pustit rovnou do hry. Čeho si všimnete hned, je krásná grafika, která je téměř shodná s PC verzí. Bohužel, kvůli její náročnosti se při velkých akcí začne hra na méně výkonných PDA trhat. Zvuky jsou rovněž vynikající - třeba střelba, či vtipně namluvení červíci. Hru ovládáte tlačítky a pro posouvání mapy vám poslouží stylus. Nechybí ani velký počet "rotačáků", banánů, granátů, bazuk (...) jako z PC nebo PSX.

Jde o profesionálně propracovanou hru, která si zaslouží veliké hodnocení a fanouškům tohoto herního žánru nezbývá než ji doporučit. Hra stojí $24.95.

Těšíme se

Athelion

Tento týden se zřejmě majitelé PocketPC dočkají další vesmírné 3D střílečky. Grafika vypadá excelentně. Na další screenshoty se můžete podívat ZDE . Hru vyvíjí PDA Mill .

Aktuálně

PDA Mill tituly míří na Palm OS

Tvůrci her Snails, Gamebox Classics, Gamebox Gems a Athelion určených pro WindowsCE plánují některé své tituly vydat i na PalmOS. Takže se palmisté mají rozhodně na co těšit. Další informace očekávejte v příštích číslech.

Klasika

Bejeweled

Byl by přímo hřích nezařadit tuto nejprodávanější PDA hru do naší rubriky Klasika. Je to ta nejoblíbenější logická hra mezi hráči a třeba na Handangu už byla stáhnuta 373 497krát. Mnoho tvůrců se již pokusilo Bejeweled napodobit, nikdo ale nedosáhl kouzla původního zpracování. I když princip hry není výmyslem Astraware, je to předělávka hry pro PC.

V hlavním menu hry se nacházejí nabídky Easy (hra bez časového omezení), Timed (hra je na čas a konec oddalujete odstraňováním kamenů) a Instructions. Po chvilce nečinnosti se ukáže tabulka Hi-Score.

V Options si můžete nastavit design kamenů, rychlost hry, zobrazování stavu baterie a aktuálního času při hře nebo hlasitost zvuků.

Po zvolení režimu hry se ocitnete na hrací ploše s různými druhy kamenů. Máte za úkol je ničit tím, že dostanete tři stejné druhy kamenů do vertikální nebo horizontální řady. Abyste je posunuli, stačí kliknout perem na dva vedle sebe, prohodí se mezi sebou, ale pouze pokud prohozením dojde k vytvoření řady 3 a více kamenů. Po jejich odstranění vše popadá podle zákonů gravitace shora dolů na volná místa a nahoře se objeví nové kameny. V Easy módu narůstá postupným odstraňováním bonus. Ten po svém naplnění odstraní celý jeden druh kamenů z obrazovky.