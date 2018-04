Hry do kapsy 63

Anketa

V naší poslední anketě jsme zjišťovali, jaké hry rádi hrajete. Tentokrát odpovědělo 38 čtenářů a všem opět děkujeme:

Jaký hry na PDA nejraději hrajete?

Logické - 44% Strategie - 28% RPG - 10% Závodní - 7% Karetní - 5% Jiné - 2% Stolní - 0% Plošinovky - 0%

Novinky a updaty

6th Gear

Hru, kterou jsme vám představovali v minulých Hrách do kapsy, si nyní krátce zrecenzujeme v novinkách. Je ale hra tak dobrá, jak se očekávalo? Odpověď bude naprosto jednoznačná s menším dodatkem: NE, v žádném případě.

Menu hry nebylo vůbec špatné, ale co přišlo po startu hry mi málem zježilo vlasy. Grafika je strašlivá a neuvěřitelně trhaná. Ovládání je rovněž strašlivé. To, že jsem zahnul např. doleva, jsem se dozvěděl až za 5 sekund. Všechno je naprosto chaotické a ještě k tomu ihned prohráváte, když narazíte do jiného auta.

Navíc se ve hře nachází pouze 4 auta a 4 tratě. Za tu cenu se tahle hra rozhodně nevyplatí. Je to asi stejná zábava, jako dostat drátem do oka.

Výrobcem je Chronotech a cena činí $11.99.

Favorite Card Games

V jedné hře vás čekají tři populární karetní hry - Cribbage , Gin rummy a Monte Carlo solitare. Grafika vypadá skvěle, až na design karet. Myslím si, že když hra podporuje i 480*320 rozlišení, že by figury na kartách mohly mít obrázky.

Nastavit si můžete obtížnost, pravidla a pozadí.

Výrobcem je Elastic Software , hra stojí $19.95, ale demoverze není bohužel k dispozici.

Strawberry Mania

Pro Pocket PC nic nového, ale majitelé Palm OS mohou zkusit tuto arkádu, kde máte se svým psíkem se jménem Spidy-dog za úkol sesbírat jahody a utéct před jedovatými pavouky.

Grafické zpracování hry je na dobré úrovni, program podporuje i vylepšené zvuky pro PalmOS 5.

Hru spustíte na Palm OS 3.5 a výše.

Výrobce: Chronotech

Cena: $5.95

Kursk

Hyperforge po dvou betaverzích konečně vydal Kursk v kompletní verzi. Pro připomenutí jen napíšu, že se jedná o hru podobnou Battlefield 1942 z PC. Velmi mě potěšilo přidání některých dopravních prostředků. Letadla (IL-2 Sturmovik a JU-87 Stuka), džípy... Hra se ovládá stylusem s kombinací hardwarových tlačítek. Je možnost si zvolit z 220 obtížností. Grafika je výborná, postavičky naštěstí vypadají dobře. Přibyly i zvuky vozidel. Ve hře se nachází celkem pět zbraní.

Jak se dalo čekat, jedná se o komerční produkt za který zaplatíte $14.95.





Walls & Balls

A máme tu další arkanoid. Tentokrát od herní firmy Rub Games . V této velice dobře graficky propracované hře na vás čeká pět obtížností, spousty power-upů, 100 levelů atd. Hru ovládáte stylusem nebo si můžete předefinovat hardwarová tlačítka.

Hra poběží zatím na ARM procesorech. MIPS verze bude podle slibů autora brzy. Velice ale potěší velikost programu, která je pouze 260 Kb, ale musíte mít ještě necelý 1 MB volný.

Program stojí $6.65.



Poker Jam (PocketPC Phone Edition)

Milovníci pokerů mohou vyzkoušet Poker Jam. Jedná se o velmi skvěle propracovanou karetní hru, především v grafice.

Ve hře nic nechybí. Vše, jak v kasinu. Peníze karty a hrací stůl. Po sázkách se vám odkryjí karty, vy si vyměníte, které budete potřebovat a podle určité karetní kombinace vyhráváte nebo prohráváte. Začínáte se 100 mincemi.

Zvuky jsou rovněž výtečné. Pozadí hry se vám zalíbí.

Program zabírá 250 Kb a hru spustíte od verze 2.0 po PocketPC 2002.

Výrobcem je BallShotter a program stojí 14.95 USD.

Digger

Pro Nokie 3650 a 7650 je tu Digger. V této zábavné arkádě máte za úkol se svým malým traktůrkem sesbírat diamanty.

Grafika je jednodušší, přesto dobrá. Čeká vás spousty levelů.

Hra stojí $4.95, je tradičně bez demoverze a jejím výrobcem je E-Spaces .





Máte hluboko do kapsy?

Spa BINGO v2.01

Majitelé PalmOS, především pětkových zařízení, mohou vyzkoušet Spa BINGO. V nové verzi se dočkáme drobné grafické úpravy. Ve hře hádáte čísla na papír, ta se pak po stisknutí tlačítka GO náhodně vygenerují.

Ve hře můžete nastavit počet čísel (90 a 75), pokud chcete hrát novou hru, klikněte na RESET.

Hra je zdarma a jejím výrobcem je SpaWare .

Minirecenze na minitéma...

Společenské strategie (1)

Téma, nad kterým si mnoho z vás ještě láme hlavu, by se dal ještě charakterizovat pojmy "akční" a "tahové". Někteří už možná tuší, co mám na mysli. Pořád nevíte? Dobrá, nebudu vás napínat. Když řeknu Worms World Party, Snails aj., už je to jasné. Dnes se budeme bavit o těchto společenských hrách. V tomto čísle se podíváme na stařičký Pocket Schorch pro PalmOS a Snails pro PocketPC. V příštím zase na Rifle-SLUGS a Worms World Party.

Pocket Scorch

Schorch je trochu jiný než zbývající tři produkty. Chybí mu humor, pohyb postav (tady tanků) atd. Přesto je ale na své stáří natolik zábavný, že si zaslouží být zde zrecenzován.

V hlavním menu hry je nabídka Options (pořadí hráčů, sílu a změnu větru, peníze na začátku hry, síla střel a odolnost tanků - v DEMU nepřístupné), registraci a novou hru. Po zvolení nové hry ještě musíte nastavit profily pilotů a počet kol. Celkem může hrát až 6 hráčů na jednom Palmu! Dále na vás čeká obchod se zbraněmi. Každá zbraň má svoji sílu a směr. Celkem se tu nachází 5 druhů, přičemž nejsilnější je Nuke.

Ve hře máte informace o větru, počtu zbraní, zvuky a jméno právě hrajícího hráče. Hra je samozřejmě na tahy. Až budete na řadě, musíte se nejdříve podívat, kam budete pálit. K posouvání mapy slouží spodní lišta. Dále je nutné si vybrat zbraň, kterou jste si koupili. Pak určit buď stylusem nebo hardwarovými tlačítky úhel a sílu střely. Musíte brát ohled i na sílu větru.

Pocket Scorch je velice povedenou hrou. Je jednoduchá a zábavná. Grafika je sice černobílá, ale přehledná. Takže, pokud máte kamarády a baví vás tyhle hry, vřele doporučují. Navíc program zabírá pouze 40 Kb.

Hra stojí 10 USD a jejím výrobcem je Hybrid Graphics .



Snails

Snails je zatím nejoblíbenější hrou tohoto druhu. Zde nebudou vašimi hrdiny červíci ani tanky, ale roztomiloučcí hlemýždi.

V hlavním menu si můžete zvolit Missions, kde plníte bojové mise za tři druhy šneků (modří, zelení a červení). Podle zvolené rasy si také volíte obtížnost. Po vyhrání různých částí odemykáte další zbraně. Deathmatch nabízí klasický "přátelák" mezi vámi a PocketPC. V demoverzi jsou dostupné pouze první dvě úrovně. Hra pro 2 hráče se nachází pod volbou 2 Players.

V nastavení hry můžete vybrat mód pro leváky, obtížnost, rozmístění hlemýžďů nebo počet peněz k nákupu zbraní (zbraněmi tady výrobci nešetřili).

Před hrou si stačí nakoupit zbraně a už můžete hrát. Hru ovládáte stylusem s kombinací tlačítek. Ve hře se nachází informace o síle větru (důležité pro úhel a sílu střely), druh zbraně a životy aktuálního šneka. Nepřítel bohužel používá málo zbraní, hlavně napalm gel.

Grafika i zvuky jsou výborné. Jedinou nevýhodou hry je malý počet nepřátel.

Ke hře budete potřebovat 2 MB storage paměti a 5 MB programové. Vše ve verzích ARM, MIPS a SH3.

Výrobcem je Syntact a hru koupíte za $9.95.



Těšíme se

Stuntman Evolution

Digital Concepts vyvíjí tuto celkem originální hru. Nechme se tedy překvapit, vypadá to zajímavě. Hra bude mít svůj vlastní soundtrack a 3D grafiku. Hra bude ještě podporovat Smarthphony.

Klasika

Salvo

Dnes si připomeneme jednu stolní hru z roku 1998. Lépe řečeno klasickou souřadnicovou bitvu s loďmi, kterou jsme hrávali na čtverečkovaném papíře za svých školních let. Kdyby snad někdo nevěděl, oč se jedná, jen v rychlosti vysvětlím. Na začátku si na ve vašem hracím poli zvolíte pozici vašich druhů lodí a pak hádáte, kam si lodě umístil soupeř. Souřadnice se hádají na tahy. Jednou takovou hrou je právě Salvo, na kterou se podíváme blíže.

Na úplném začátku jste si zvolili souřadnice vašich lodí (vertikálně nebo horizontálně), kde každý typ lodi měl svou velikost. Pak už jen stačilo kliknout na DONE a hrát. Pokud se objevil křížek v bílém pozadí, minuli jste. Pokud ale v černém pozadí, trefili jste se. Totéž samozřejmě dělal po tazích i nepřítel. V pravé části obrazovky jste viděli stav vašich lodí a informaci o posledním tahu.

V setup menu jste mohli nastavit obtížnost (například sestřelení lodě po prvním úderu), hru pro dva hráče, zprávy ve hře aj.