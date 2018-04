Hry do kapsy 62

Anketa

V naší poslední anketě jsme zjišťovali, na čem hrajete. Tentokrát odpovědělo 47 čtenářů a všem děkujeme:

Na čem hrajete?

na jednom z Palmů 51 %

na Clié od Sony 17 %

na jiném PalmOS 0 %

na iPAQu 12 %

na jiném PocketPC 17 %

na Psionu/Symbian 0 %

na chytrém mobilu 2 %

Mezi účastníky ankety tedy převládá platforma PalmOS (68 %) a nadpoloviční většinu mají Palmy. Platformu PocketPC používá 29 % účastníků ankety.

Novinky a updaty

MultiTRON

Jestliže máte kamaráda s PalmOS, neváhejte a zauvažujte o koupi levné hry MultiTRON. Ovládáte trubku, která neustále roste, a vaším cílem je vydržet bez kolize déle než soupeř. Když narazíte, získává bod nepřítel a vy ho naopak ztrácíte. Grafika je vynikající a hra se skvěle hraje. Program spustíte v PalmOS verzi 3.5.

Výrobcem je GingerSoft . Demo bohužel není ke stažení a hra stojí $1.99.



Trivalon

Tame Game vydal svoji logickou stolní hru, kde máte za úkol uvolňovat ze dvou sloupců tři stejné kameny, které zmizí a tím získáte body. Které kameny budete uvolňovat, bude záviset na vaší úvaze. Jestliže se vám podaří sestavit řadu odlišných kamenů, prohráváte.

Hra vyniká skvělou grafikou a hratelností. V preferencích si můžete zvolit animaci hry, barvu pozadí, hodiny, stav baterie, zvuky atd.

Hra stojí $14.40.

Alhademic LinesCE

Pro procvičení šedé kůry mozkové můžete zkusit tuto stolní hru s kuličkami různých barev (cílem je jejich správné sestavení) od firmy Alhademic Group . Grafika je hezká (v šestnáctibitové hloubce), hudba a zvuky výborné. V nastavení lze vybrat skiny hry nebo obtížnost. Hra se ovládá stylusem.

Program stojí $14.50.



Kursk - 2. betaverze

Hyper Forge vydal druhou betaverzi své nadějné hry ve stylu Battlefield 1942 určený pro PC. Konečně se zlepšila grafika. Vojáci už vypadají reálněji (chodí, plazí se), je už dokonce vidět střelba z vaší zbraně. Dále byly přidána hory, minimapka, zlepšila se inteligence nepřátel. Levely jsou teď mnohem rozsáhlejší.

Betaverzi Kursku si můžete stáhnout zadarmo a menší podrobnosti o hře se nachází

v tomto čísle Her do kapsy .



Quigley´s Quest

Pro PocketPC tu je tato 2D akční hra od Bayside Studio Games . Se svým hrdinou projdete celkem 17 rozsáhlých levelů se snahou o získání prstenů, gemů a různých bonusů, které se po světě nacházejí.

Grafické zpracování hry je výborné. Totéž platí i o zvucích. Hru spustíte na ARM a XScale procesorech.

Aplikace stojí $17.99.

Máte hluboko do kapsy?

Hunting

TB Labs připravil stolní hru s cílem hledání pokladů. Vaší nápovědou jsou čísla, která odkrýváte na hracím poli. Hunting je v barevné a černobílé verzi. V nastavení si můžete nastavit počet pokladů. Grafické zpracování je účelné a přehledné. Program podporuje i verzi PalmOS 5.

Hra je zdarma.



Freeware Solitaro

Dle názvu by se dalo usoudit, že se jedná o karetní hru, ale jejich milovníky možná zklamu. Jedná se opět o stolní hru. Vaším úkolem je eliminovat všechny kuličky z hrací plochy. Hra má velice hezkou grafiku.

Autorem je Hark0 a program je zdarma.

Minirecenze na minitéma...

Kopaná (1)

U sportovních her ještě chvíli zůstaneme, ale z trochu jiného soudku. Dnes se podíváme na nejoblíbenější a nejrozšířenější hru světa, kterou má skoro každý chlap (kromě mě) rád. Fotbal se na PDA rozšířil od minulého roku, kdy vzniklo spousty zajímavých titulů. Protože by se nám do jednoho čísla nevešly, rozdělíme je do dvou dílů.

Marcel Desailly Pro Soccer

Mezi nejpropracovanější fotbaly patří zřejmě Marcel Desailly Pro Soccer od Gameloft . Pokud o něm ještě nevíte a jste fanoušek kopané, připravte si 1 MB paměti.

V hlavním menu, které je velmi hezky graficky propracované, můžete najít tyto položky. Exhibition (přátelák), World Cup (hra o pohár), League (liga), Penalty (trestné kopy), Training (nezbytné pro začátečníky) a nápověda.

Po zvolení režimu (v demu pouze exhibition se dvěma celky) si ještě musíte zvolit tým. Naši reprezentaci samozřejmě nehledejte, jedině se můžete uspokojit například s Poláky.

Na hru si musíte chvíli zvykat, zvláště na funkce hardwarových tlačítek. Není proč se divit, ale vzhledem k velikosti Palm displeje se hraje v osmi hráčích.

Marcel Desailly Pro Soccer je velice profesionálně propracovaným fotbalovým simulátorem. Fanouškům vřele doporučuji alespoň demoverzi!

Hra stojí 19 USD.



Soccer Addict

Všichni se shodneme na tom, že Soccer Addict je ten nejreálnější simulátor fotbalu, který kdy byl na PDA k vidění. Proč je tak realistický se dozvíte dále. Dnes už potřetí na Palmare se podíváme na tuto hru. Na podrobnější recenzi se můžete podívat ZDE .

Za doprovodu nic moc hudby se ocitáte v hlavním menu, kde je k výběru New Game (naleznete tu exhibiční zápas, hru o pohár a trestné kopy). Nachází se tu celkem 18 celků (opět bez našich). Můžete dokonce zvolit stadión. V Options menu se dá nastavit čas hry (10, 20 a 30 minut), animační okna (doporučuji deaktivovat), obtížnost (dvě úrovně) a zvuky.

V demu si zahrajete jeden zápas, ale i tak zjistíte, že je hra velmi reálná. Proč? Ovládáte ji stylusem! Pohyb provádíte kliknutím na místo, kam chcete běžet, sílu a směr střely určíte tahem pera po displeji atd. Všechny důležité věci o ovládání se dozvíte v Training režimu.

Výrobcem je firma Hexacto a hra stojí $29.95.

Těšíme se

MobileDigitalMedia a MobileWizardy připravují Atari 2600 !!!

Ano. Sen pro nostalgické hráče se vyplnil. Teď už nemusí hrát své nejoblíbenější hry určené pro legendární Atari 2600 na svém stolním PC, ale přímo na displejích PDA!!! A co to znamená? Tisíce dalších skvělých pařeb do kapsy. Na tento emulátor si ale počkáme do předvánoční sezóny.

6th Gear

Milovníci závodů se mohou těšit na připravovaný produkt od firmy GronoTech . Čeká na vás spousty aut, čtyři tratě (docela málo, no uvidíme), vynikající grafiku, jednoduché ovládání, velké množství nastavení. PalmOS verze bude podporována od 3.5. Obrázky vypadají nádherně. Posuďte sami.







Aktuálně

DragonFire zlevněn

Známou RPG hru pro Palm si do konce října můžete koupit u Handanga za $9.99, čili ušetříte 33%.

Klasika

Gun Fight

S příliš nenáročnými hráči, kteří nepožadují 3D grafiku s bombastickými zvuky, si dnes zavzpomínáme na Gun Fight. Jde o velice návykovou hru s jednoduchou grafikou a ovládáním.

V hlavním menu si můžete zvolit hru pro jednoho hráče, dva přes infraport nebo poslání programu. Nastavení tu není.

Po zvolení režimu se ocitáte ve hře, kde ovládáte na levé straně svého kovboje. Vaším cílem je zastřelení vašeho protivníka. Pohyb vykonáváte směrem nahoru a dolů. Překážkou pro střelbu je kaktus. Směr a střelbu ovládáte hardwarovými tlačítky. Až se vám nebo nepříteli podaří sestřelit protivníka pětkrát, hra končí.

Hra se stává návykovou, pokud hrajete proti skutečnému soupeři. Neustále budete bušit do tlačítek jen, abyste ho sestřelili.