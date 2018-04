Hry do kapsy 60

Anketa

Poslední anketa byla zaměřena na téma výdrže hraní her. Ptali jsme se vás, jestli máte při delším hraní nějaký problém:

Jo, začnou mne bolet oči - 50 %

Jo, ztratím koncentraci - 0 %

Jo, začne mne otravovat okolí - 0 %

Ne, můžu hrát jak dlouho chci - 50 %

Takže je to tak půl na půl. Nepotěšilo nás ale, že tentokrát hlasovalo jen 8 čtenářů, je to škoda, anketa není dělána jako průzkum pro nějaké marketingové agentury, ale abyste se něco dozvěděli především vy! Takže se těšíme na vaše další hlasy v nové anketě!

Interstellar Flames

Pro majitele PocketPC již známá, pro majitele Symbian zbrusu nová hra. Vlastníci Palmů musejí ještě chvíli počkat.

Interstellar Flames je geniální 3D akční hra. Ovládáte svoji vesmírnou loď a plníte různé úkoly. Můžete se těšit na spousty bitev a akcí.

Grafika je naprosto excelentní, vše se skvěle hýbe a ihned vás pohltí. Vše vypadá reálně. Například z vaší lodi je vidět unikající kouř, pokud je poškozená. Na ovládání si musíte chvíli zvykat (pro PocketPC), ale brzy z vás bude velice schopný pilot.

Zvuky jsou výborné, až na muziku. Ta by potřebovala více zlepšit.

To, co vás potěší, je ale cena, která činí pouze $6.99. Výrobcem je XenGames .





Hit Hard

Firma Gene Solutions připravila pro milovníky arkanoidů Hit Hard. Jedná se o jednodušší produkt. Hra moc grafikou neoplývá, nemůžete ji ani ovládat stylusem. Takže vše záleží jen na vašich hardwarových tlačítcích.

Bonusových obrázků tu moc nenajdete. Na herní obrazovce vidíte svoje aktuální dosažené skóre a životy.

Hra stojí $7.99.





Zodiac v1.01

Pro milovníky Pipemánií je tu Zodiac. Nejde samozřejmě o herní handheld, nýbrž o variantu stavění trubek. Časový limit už nepředstavuje voda, ale člun. Musíte budovat řeku vhodných tvarů, aby mohla loďka projíždět. Po rozbití všech člunů prohráváte.

Grafické zpracování je velmi příjemné, kousky řeky pokládáte stylusem. Herní pole je v zobrazení 10*10. V nové verzi byly odstraněny chyby u verze pro PalmOS 5.

Autorem hry je J Grade , hra stojí $5 a demo si můžete stáhnout ZDE .



AirStrick

Jednoduchá hra, která neoplývá moc dobrou grafikou, přesto je ale dobrá. Ovládáte červené letadlo a sestřelujete pohybující se auta střelami zleva nebo zprava (podle vhodnosti), které se po chvíli dobíjejí . Dalšími funkcemi je pohyb do dvou směrů. Celá hra se ovládá hardwarovými tlačítky. V preferencích si můžete zvolit obtížnost hry ze tří stupňů. Za sestřelování aut získáváte body, které se zapisují do tabulky.

Výrobcem aplikace je Palm House a stojí 6.50$.



Hopping mad

Pokud závidíte majitelům Palmů výtečnou hru CrossLogic, můžete zkusit tuto variantu od firmy Bunnyhug Software . Pochopení hry je těžké, musíte odhalit obrázek postupným klikáním na hrací plochu, Tvar musíte uhádnout pomocí číslic - návod, jak hrát, je popsán v naší recenzi výše zmiňované hry .

V plné verzi vás čeká 192 obrázků v 24 stupňů obtížností. Nachází se zde i funkce auto-save a klasické uložení hry. Hra se ovládá perem.

Na rozdíl od CrossLogic stojí hra pouze $3 a spustíte ji na ARM procesorech.



3D Mini - Kajak

Na závodní hry je herní firma OmniG Software opravdu expert. Po již vydaném 3D Mini - Aquabike vydává podobnou hru Mini - Kayak s jinými dopravními prostředky. Jak už z názvu napovídá, půjde o kajaky.

Nejprve musím začít grafikou, protože to je na této hře opravdu brilantní (3D) se všemi možnými efekty. Kromě vynikajících propracovaných kajaků si všímáte přírody kolem sebe (podzimní nebo zimní prostředí, říční kanály atd.). Ta je opravdu rozmanitá. Hra je také skvěle ozvučená. Čeká vás šest tratí.

Ovládání je uzpůsobeno k co nejpříjemnějšímu používání. Pokud jste tedy fandou do kajaků, nezbývá nic, než jen doporučit, jinak si můžete vybrat ještě z jiných gamesek od této firmy.

Hra stojí $19.95.

Aqa - Ara - Que Assault

Pod docela směšným názvem se skrývá kvalitní hra od firmy M - Site. P říběh se odehrává v budoucnosti během kolonizace planet. U jedné z nich se zjistilo, že obyvatelé vyvíjejí zbraně, které by zničily celou sluneční soustavu. Prezident vám dá jasný rozkaz. Zničit tuto planetu, sestřelit se svojí stíhačkou vše, co se hýbe, vše co vypadá podezřele. Tak takové dobrodružství vás čeká na planetě Ara Que.

Jak jste se již v příběhu mohli dočíst, budete pilotovat stíhačku z klasického ptačího pohledu. Grafika vypadá dobře a autor slibuje i skvělé zvuky.

Demoverze není bohužel k dispozici, jinak hra stojí $5.99.

Máte hluboko do kapsy?

Sea War v1.3

TB Labs připravil novou verzi své známé Sea War. Jestliže tuto hru ještě neznáte, vězte, že jde o klasickou námořní papírovou hru ze školních lavic. Na začátku si rozmístíte lodě a hádáte souřadnice soupeřových křižníků.

V nové verzi se zlepšila inteligence protivníka, grafika v černobílé verzi atd. Grafika je perfektní a u téhle hry obzvláště důležitá přehlednost je také na adekvátní úrovni. Hra se ovládá perem. Nechybí tabulka nejlepších skore a podpora PalmOS 5.

Program je zadarmo a je ke stáhnutí ZDE .



Freak Othello

Freak Othello spadá do rozšířené kategorie piškvorek, známé z mobilních telefonů. Grafika hry je velice pěkná a krásně se hraje. K výběru máte ze tří stupňů obtížností. Hru samozřejmě ovládáte stylusem. Na hrací ploše jsou body napovídající, kam můžete svůj kámen umístit. Aplikace zabírá pouze necelých 65 Kb, takže si ji ve svém zařízení můžete klidně nechat a kdykoli zahrát bez nějakých omezení.

Autorem je Andy Jurko, hra je zdarma a plná verze se nachází ZDE .

Minirecenze na minitéma...

Závodní hry - formule

V minulém čísle jsme nakousli téma závodních her, konkrétně o těch starších. Dnes se podíváme na závody z úhlu pohledu řidiče. Protože je těchto her velmi mnoho, rozdělíme je ještě na formule a další (v příštích číslech).

Race Fever

Už v roce 2000 byla tato hra velice populární díky svému náročnému grafickému zpracování. Hru vyrobila herní firma Digital Fiction a stojí $24.95.

V hlavním menu je k výběru nastavení (hlasitost zvuků, kamera statická a dynamická), zobrazení jednotky rychlosti (Km/h a Mp/h) a nastavení ovládání tlačítek). V položce Play máte možnost zahrát si Single Race (obyčejné arkádové závody), Exams (zkoušky vašich řidičských schopností), Championships (turnaj závodníků), hra s kamarádem přes IrDA a řidičský profil.

Ovládání hry je přizpůsobitelné každému buď hardwarovými tlačítky nebo stylusem po grafity plošce (velice příjemné). Tlačítka lze samozřejmě předefinovat.

Grafika byla na svou dobu velice dobrá (ve 3D zobrazení), dnes se jí ale vyrovnávají další konkurenti. Prostředí hry je rozmanité a zvuky se také dají poslouchat.

Hru si zahrajete jak na barevných Palmech, tak i na černobílých v LowRes rozlišení 160*160. Kvalita grafiky u obou variant je báječná. Program je ke stáhnutí ZDE .





Michael Schumacher Racing

Poměrně nová závodní hra od firmy Digital Innovation za poplatek $19.99 skrývá v sobě veliké kvality.

V menu hry naleznete kromě zubatícího se Michaela Schumachera také spousty položek: Driver (profil pilota), Training (trénink je nezbytná součást hry, pokud jste začátečník), Time Trial (závod s časem), Championship (turnaj), Load Save (nahrání nebo uložení hry) a Options (nastavení - předefinování tlačítek, jazyky).

Program oplývá výbornou grafikou a stereo zvuky. Hra se výborně hraje a ovládá. Na výběr je 15 rozmanitých tratí.

Na obrazovce při závodě se vyskytují údaje o době jízdy, vaší pozici, rekordní čas, mapka okruhu, počet zbývajících tratí a rychlost.

Michael Schumacher Racing si zahrajete na PocketPC strojích od verze PPC2002.





Těšíme se na:

In Splinter Time - Scorpion 7

Na letošní listopad se majitelé PocketPC mohou těšit na tuto 2D akční hru. Podle všeho půjde o napodobeninu nedávno vydaného Splinter Cell na PS2, PC a Symbian. O dalším vývoji budeme informovat.

Aktuálně

Nakupujte levněji na Handangu

Firma JSmart nabízí na omezený čas 25% slevy na své hry, které máte možnost koupit na Handangu :

Klasika

Heli Rescue

Nyní se přesuňme do roku 2000 a zavzpomínejme si na nějakou akci. Půjde o pilotování vrtulníku a zachraňování lidí. Představujeme hru Heli Rescue.

Když odkliknete Begin Mision z animovaného menu můžete začít. Po jednoduchém intru, kde vám nastupuje váš pilot, je helikoptéra vaše. Ovládáte ji hardwarovými tlačítky. Pilotovat můžete těmito způsoby: pohyby nahoru a dolů, zrychlování, změna směru a střelba. Za váš cíl je zničit budovy, ze kterých budou utíkat muži a je třeba u nich přistát, aby naskočili. Poté je odvezete na základnu a letíte zachraňovat další.

První verze hry se vyznačovala jednoduchou černobílou grafikou a výbornou hratelností. Do hry jste rychle zapadli (v té době, dnes už těžko). V nové verzi byla už přidána barva a pár různých vylepšení. Celá hra je jednoduše ozvučena.

V nastavení je možno je na výběr ze tří stupňů obtížnosti a rychlosti hry. Ovládání lze nastavit rovněž ze tří možností. Poslední položkou je vyčištění HiScores.