Hry do kapsy 59

Anketa

V hlasování v posledním vydáním Her do kapsy jsme se vás zeptali na váš oblíbený způsob ovládání her na PDA. Zúčastnilo se 16 čtenářů (děkujeme jim) a výsledek byl tento:

Když si můžete vybrat, tak hrajete hru pomocí:

Stylusu - 25%

Tlačítek - 18%

Jak kdy a jak kde - 56%

Novinky a updaty

WallsWorld

WallsWorld je hra s poutavou grafikou a logickým nádechem. Na hracím poli je váš balónek, který je v pohybu. Vaším úkolem je rozestavit deflektory tak, aby odražená kulička od nich narazila na obrázky za které jsou body. Až je všechny posbíráte, vstupujete do dalšího kola. Počet deflektorů je ale omezen a vy musíte přesně stylusem určit, kam je umístíte. V pozdějších misích musíte být na milimetr přesní. Levelů je tu až 50.

Výrobcem je World Slab a hra stojí $10.





PalmWars 2

Novou verzi známé real-time strategie připravila firma Wanadoo . PalmWars 2 není žádným "supergrafickým" zázrakem, ale grafika není na hře to nejdůležitější, důležitá je hratelnost. A tu má PalmWars velmi vysokou. V nové verzi se dočkáte samozřejmě nových jednotek (pět), limit armády se zvýšil (1600) nebo nový typ zeminy. Položka SAVE/LOAD nechybí ani dva ZOOMy pohledů (v nové verzi se rychlost kalkulace zvýšila). Podpora OS 5 je samozřejmá. Hra stojí $12.

RifleSLUGS - W

O tom, že Paragon Software vydal svoji novou verzi své nejznámější hry jsme vás informovali v PalmaReportu. RifleSLUGS je velice zábavnou graficky náročnou hrou pro volné chvíle. Jedná se o obdobu Worms Armagedon. Nová verze přináší podporu multiplayeru pře IrDA port a Bluetooth.





Kursk

Znáte počítačovou hru BattleField 1942? Pokud ano a líbí se vám, můžete zkusit tuto hru od firmy HyperForge .

Ovládáte svého vojáka z prvního pohledu po bitevním poli. Vaší snahou je eliminovat své nepřátele za pomoci několika zbraní (odstřelovačka, UZI, pistole, granáty, bazuka...). Na tento složitý úkol nejste samozřejmě sami. Pomáhají vám vaši kolegové z armády. Na začátku bitvy dostanete limit 100 vojáků a pokud zemřete, začínáte s jiným vojákem, který se odečte z vašeho limitu.

Hru ovládáte stylusem s pomocí tlačítek pro pohyb, střelbu nebo výměnou zbraní. Zvuky jsou na dobré úrovni, hratelnost je špičková, ale ta grafika! Prostě hrůza! Prostředí i vozidla jsou sice pěkné, jenže o vojácích se to říct nedá. Žádné animace. Pouze se jakoby vznášeli nad zemí a měli rozpažené ruce. O tom, že jste někoho zabil nebo jestli jste vůbec vystřelil nemáte ani ponětí.

Hra je ještě v Beta verzi, kterou si můžete stáhnout zadarmo. Pokud bude plná hra alespoň graficky vylepšená, dočkáte se i recenze.



WebTrix

O tetrisech už dlouho nebyla zmínka, lidé by už snad ani nevěděli, že existují. O oživení vzpomínek se zasloužila firma Webvisia .

Návod, jak hrát, je asi všem známý, ale jen pro pořádek: Na hracím poli vám padají kostičky různých tvarů, které padají dolů. Jestliže vytvoříte za pomoci různých kombinací plnou vodorovnou čáru z kostek, zmizí a vy máte body. Jakmile už nebude cesty zpět a vy se zablokujete kostkami, prohráváte.

Grafické zpracování hry je na dobré úrovni, kostičky jsou různých barev. Zvuky jsou na PocketPC samozřejmě podporovány. Celá hra se dobře hraje a ovládá. Na výběr je spousty levelů.

WebTrix si můžete pořídit za $7.95.



ZRaid

Pro milovníky žánrů ve stylu Raptor nebo ZAP2000 (ovládáte stíhačku, která se sama pohybuje a ničíte vše, co se hýbe), připravila hru softwarová firma Walter Rawdanik . Obsahuje vše, co takový žánr obsahovat má. Trochu nezvykem je, že vám ubývá palivo, které musíte doplňovat různými obrázky. Pokud narazíte do pevniny, prohráváte.

Grafika hry by potřebovala trošičku doladit, zejména vaše stíhačka. Zvuky jsou uspokojivé. Hru ovládáte stylusem (pohyb) a tlačítky (pohyb a střelba). Doporučuji samozřejmě perem se pohybovat a tlačítky střílet. Možností je samozřejmě zrychlovat nebo zpomalovat. Čeká vás až přes 100 levelů.

Hra stojí $6.95.



Aces & Faces

Pro majitele mobilních telefonů NOKIA řady 3600, 3650, 7650, a série 60 připravila firma Zindel Technologies nejznámější karetní hru vůbec, poker.

Sázky provádíte tlačítky, které vyhráváte v poměrech v různých karetních kombinací, které jsou všem fanouškům známé. Grafické zpracování je velice kvalitní a hlavně přehledné.

Hra stojí $3.99 tradičně bez dema.

Máte hluboko do kapsy?



M emoria v1.2

Pokud máte přání procvičit si paměť, můžete zkusit tuto náročnou hru. Vaším úkolem je uhodnout, co se skrývá pod neodkrytou kartičkou. Těsně před začátkem se vám na chvíli ukáže spousta obrázků, které si musíte narvat do paměti. Potom se kartičky zakryjí a už je jen na vás, kde umístíte hledaný obrázek. Hra se ovládá perem.

Výrobcem je Gonzalo Mena - Mendoza a program se zadarmo.



Underground Battle 0.9b

Náš známý programátor Jan Čermák vydal novou betaverzi multiplayerové tahové hry Underground Battle. Hrát můžete až ve čtyřech (na jednom Palmu). Každý má jeden tank, který si na začátku souboje každý vybere a cílem je zničit a vzít vlajku soupeře. Hra se ovládá perem a tlačítky. Na spodu je informační lišta o zdraví, energii, zbrani atd.

Autor slibuje brzké vydání plné hry. Program je zatím zdarma.

Minirecenze na minitéma...

Závodní hry - pohled z vrchu

Mezi konzolisty jsou závodní hry u nás v ČR velice populární. V dnešním tématu se podíváme na závodění z vrchu, nebo-li z ptačího pohledu. Je to žánr her, ke kterým se budete, jste-li fanoušek, dost často vracet. Protože je ale velký počet těchto her, zejména pro PalmOS, zmíníme se jen o některých.

Car

Velice oblíbenou závodní hrou je právě CAR. Nejvíce, co na něm oceníte nejvíc, že si ho můžete stáhnout zadarmo. Jde o velice povedený program díky své hezké grafice, hratelnosti a životnosti.

Ovládáte hardwarovými tlačítky malé autíčko, kterému po nárazech do zdí, plotů, či jiných aut ubývá energie. Takže nemůžete držet nohu stále na plynu, zde je nutné zpomalovat, brzdit apod.

Trošku mi vadí nepřehlednost závodění, i když je grafické zpracování hry na vynikající úrovni. V nabídce options se dá nastavit změna tlačítek, stupně šedi (pro černobílé Palmy) nebo stupeň obtížnosti.

Tratí je opravdu hodně. Nejenže máte na výběr z několika okruhů, které jsou k dispozici na domovských stránkách , ale také si můžete stáhnout editor vlastních map.

Car je velmi dobrým zástupcem závodních her - pohled z vrchu a některé sharewarové produkty na něj nemají. Aplikaci rozjedete na PalmOS zařízení od verze 3.0. Autorem hry je C.Campoluongo .

Rapid Racer

O něco propracovanější závody jsou Rapid Racer. Jsou sice za poplatek $9.00, ale jste-li závodní maniak, nejsou to vyhozené peníze oknem. V demu jste omezeni několika tratěmi, funkcemi. A navíc hru můžete zkoušet deset dní.

Grafika hry je perfektní, auta jsou detailně prokreslena, jen okolí by mohlo být trochu více rozmanitější. Auto řídíte pomocí tlačítek.

V hlavním menu hry si můžete zvolit položku Practice (zkoušení dráhy), Single Race (arkádové závodění se soupeři), Mini Grand Prix (turnaj se soupeři), Cars (zde si vyberete auto, respektive barvu) a asi největší třešničkou na dortu Infrared Race (multiplayer přes IrDA).

Tratí je tu hodně, v nastavení je možné si zvolit až z pěti obtížností a samozřejmě si předefinovat řízení. Až budete závodit, můžete si všimnout spodní lišty, ve které se vyskytují informace o rychlosti, pozici (na malé mapce) atd.

Výrobcem hry je Paul Ellams .







Těšíme se na:

Cassiopea Fighter II

Firma TwelveGames připravuje velice nadějnou mlátičku Cassiopea Fighter II. Zpracování hry vypadají velice dobře.Podporovány budou PocketPC verze, PalmOS 5 verze, Smarthphone, Sony Ericsson P800.

Na domovských stránkách si už můžete stáhnout video ve formátech MPEG4 a DivX.





Klasika

Grand Theft Auto (GTA)

Dnes se podíváme na hru, o které řada uživatelů PalmOS neměla ani tušení. Populární hra z PSX, GBC a PC existovala i na naše Palmy! Bohužel konstatuji existovala, protože si ji už nemůžete pořídit. Byla z autorských důvodů stáhnuta z prodeje.

Hlavní menu bylo skoro totožné s PSX verzí. Na začátku hry jste si zvolili charakter (v demu pouze jeden) a už jen zbýval úvodní obrázek vašeho města. Začínáte beze zbraní a bez auta. Takže se podíváte na vedlejší silnici, jestli se tam nenajde nějaký bourák. No, bourák to sice není, je to TAXI, ale s tím se dá někam dostat. Alespoň se rozhlédnete po okolí. Vyhodíte nic netušícího řidiče z jeho vozu a už upalujete. A jéje. Myslíte si, že jste omylem vyjel ze silnice a srazil jste nějakého nevinného občana. Bohužel si toho všimla procházející se ruka zákona a už jde po vás. Co teď? Rychle zaběhnete za roh jakéhosi domu a naleznete tam pistoli. Otočíte se a pal. Policista upadl se skácel na zem. V ten okamžik už u je u vás několik policajtů a i když jste střílel kolem sebe jak šílenec, jste zatčen.

Tak takhle asi vypadalo skutečné GTA pro PalmOS. Ve městě se nacházely různé skupiny gangů a bylo jen na vás, který jste si zvolil k práci. Například se mi líbila jedna taková menší prácička u gangu Zaibatsu. Musel jsem zavést velký náklaďák plný výbušnin k jedné budově, zaparkovat a rychle upalovat po svých.

Grand Theft Auto vás ihned pohltilo a jen tak vás nepustilo. Grafika byla špičková, dokonce monotónní zvuky s hudbou se dala poslouchat. Celou hru jste ovládali tlačítky. Byla velká škola, že jste si je nemohli předefinovat. Čekalo vás spousty misí, zbraní a dopravních prostředků. Celé město bylo prošpikováno neuvěřitelnými detaily.