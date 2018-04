Hry do kapsy 58

Anketa

Hry do kapsy 57 měly anketu na téma vašeho displeje. Zúčastnilo se 18 hlasujících (děkujeme) s těmto výsledky:

Na jakém displeji hrajete hry:

Na barevném - 72%

Na černobílém (16 odstínů šedé) - 16%

Na černobílém (4 odstíny šedé) - 11%

Zdá se tedy, že barevné displeje vítězí na celé čáře (ale pozor - černobílý displej může být za určitých okolností čitelnější a hrát se na nich dá taky :-)

Novinky a updaty

Warfare Incorporated

Ano, jak jsme se zmiňovali v úvodníku, vyšla asi nejlepší RTS pro PalmOS. Jako naschvál vydal Handmark tuto super mega pecku minulý pátek, takže jste se to nemohli v Hrách do kapsy 57 dozvědět.

Když jsem napsal super mega pecka, myslel jsem to vážně. Na Palmare vyšla rychlá recenze hry hned následující den v sobotu.

Nebudu tady popisovat hru, na to je naše recenze, ale přeci jenom něčemu nemohu odolat. Instalace na mém PRISMU proběhla úspěšně. Něco jsem musel odmazat, program zabírá necelé 2 MB a ještě potřebuje cca 700 Kb volné paměti. Grafika je velmi krásná a převelice detailní. Postavičky ve volné chvíli něco pořád dělají atd. To, co ale bylo opravdu bombastické, jsou zvuky. I na PalmOS 3.5 jednotky mluvily, byla nádherně slyšet střelba apod.

Pokud jste o této hře ještě nevěděli, neváhejte a začněte stahovat. Je to opravdu bomba. Těch $29.99 je opravdu kvalitní koupě, nemluvně o tom, že kromě 20 základních misí (v demu jsou tři mise) vyjdou asi další levely i editor map.

MiniPolis 2

I com Consulting vydali druhý díl známé hry MiniPolis (podobná hře Monopoly). Pro neznalce: je to stolní hra, ve které si kupujete pozemky, později si zde můžete kupovat nemovitosti. Když se na ně dostane protivník, bude muset zaplatit vám peněžní sumu (a naopak vy na jeho pozemcích). Nacházejí se zde i políčka typu: "zaplať nemocenskou $10" nebo "přeplatek daní - $5" a podobně. Nechybí tu zde ani klasické pole vězení, kde stojíte několik kol v šatlavě. Příjmy získáváte za průchod startem.

Nová verze přidala na několik možností (například můžete hrát jako COMPETITORS nebo MONOPOLISTS s přidanými konflikty mezi nimi), dále máte nižší šanci na výhru, protože byla zvýšena inteligence soupeře atd.

Hra stojí $19.95. Demo se nachází ZDE .

Pipe Frenzy

Pokud znáte PipeManii a líbí se vám, můžete zkusit tuto graficky lépe propracovanější aplikaci. V této hře jde o výdrž. Na hracím poli stavíte trubky a všemožně kombinujete, aby do sebe zapadaly (ne vždy na sebe pasují, každá má jiný tvar) a snažíte se co nejrychleji uniknout tekoucí vodě, která proteče trubkou, když uplyne časový limit.

Hra je ještě v betaverzi, ale vy si ji už můžete pořídit za $12.95 od firmy NewBornGames .

Master Thief 3D 1.3

Nová verze této vynikající first-person střílečky přináší nové zvuky pro PalmOS 5a vyšší kvalitu grafiky. Na výbě r máte tři úrovně. První je zadarmo a představuje demoverzi. Další dvě si musíte koupit po $12/kus. Kromě toho se chystá i třetí mapa. Datum zatím nebylo stanoveno. Bohužel, jako každá náročná hra, zabírá spousty kilobajtů a po chvíli z ní mohou začít bolet oči.

Výrobcem je Mobile Wizardry a Cascata Games .

Tower Mogul

Obdobu hry The Sims (budovatelská strategie) produkuje herní firma eSoft Interactive . Zpracování hry je na PocketPC naprosto originální. Stavíte mrakodrap svých snů (schodiště, garáže, kuchyň...) a dbáte na to, aby byli obyvatelé vaší věže spokojeni. V dolní liště se nachází ukazatel spokojenosti, počet obyvatel a aktuální čas. Zvuky jsou lehce nadprůměrné. Hudba se skládá z několika tracků a trochu připomíná muziku ze slavné hry Theme Hospital. Chvíli bude trvat, než si na hru zvyknete - hru ovládáte stylusem a někdy si pomůžete i hardwarovými tlačítky. V options je spousty možných nastavení. Grafika je velice pěkná, i když se budete muset naučit zorientovat.

Mimochodem, na PDArcade dostala hra nejvyšší hodnocení 10/10.

Hra stojí $11.95.





Pocket Rockets Pro

Pocket Rockets Pro je zábavná karetní hra. V této gamesce si zahrajete variantu hry poker s názvem Texas Hold´em poker. Pokud umíte hrát klasický poker, nebude vám činit problémy naučit se pravidlům. Pro jistotu je zde odkaz na návod této varianty.

Grafika je kvalitní. K výběru jsou ze tří herních módů - Career (hra proti "Velkému Philovi"), Tourament (začínáte s $1000 a postupem času hraní se zvyšují sázky) a Multiplayer (asi nejlepší režim. propojíte PocketPC pomocí Infra portu a můžete pařit).

Výrobcem hry je BigSlick a stojí $14.95.

CodeName: Droid

Pro majitelé Symbianů byla připravena hra firmou Masabi . Jedná se o klasický akční 2D žánr. Váš hrdina se právě nachází ve válce na planetě Volga, ve které podstoupíte spousty misemi. Čeká vás spousta zbraní, všemožní nepřátelé. Autoři také slibují nějaké puzzle hádanky.

Hra stojí přijatelných $5.99, ale je bez demoverze.





Máte hluboko do kapsy?

TapTile

TapTile by se dá správně charakterizovat jako skládání čísílek, které se vám na začátku hry pomíchají a vy je za účelem skládání musíte uspořádat do správného pořadí. Můžete si vybrat rozlišení hrací plochy, změnit ohraničení kostiček, barvu písma a barvu pozadí. Program také nabízí druhou hru, kde musíte odkrýt obrázek.

I zde si můžete nastavit rozlišení hry (4*4 až 10*10) a změnit barvy. Takže o luxus je zde postaráno.

Program je zadarmo a jeho výrobcem je Palm4Play .



LoadedDice v1.1

Už se vám někdy stalo, že jste nutně potřebovali hrací kostku a neměli ji zrovna u sebe (to není moc obvyklé)? Máme pro vás typ: LoadedDice. Na výběr máte, kolik "stěn" má kostka mít (až 100 stěn!!!) a kolika kostkami máte házet (1-4). Až bude vše nastaveno, stiskněte ROLL a objeví se náhodné číslo v rozmezí, které jste si zvolili. Takže tuto multifunkční kostku můžete použít například na hru Člověče nezlob se (1 kostka šestistěnná), Monopoly (2 kostky šestistěnné), Dračí doupě (1 kostka desetistěnná) atd. A nic neuškodí, když si tento program necháte v Palmu natrvalo.

Autorem LoadedDice je Alan Harder a je zdarma.

Free Pong

Firma IntelliArt připravila pro majitele PocketPC klasický Pong zcela zdarma. Hra nenabízí nic jiného než herní režim vy proti počítači. Zato ale nabízí velikou zábavu. Grafické zpracování hry je velmi hezké (rozmanité zelené pozadí) a také pěkně ozvučená. Nastavení vůbec nehledejte. Hru ovládáte stylusem nebo tlačítky. Obtížnost protivníka je velmi těžká. Na hru si ale postupem času zvyknete a naučíte, i když rychlost vaší pálky je pomalá. Hraje se do dvaceti jedna bodů jako v normálním ping pongu, pak hra končí a můžete hrát znovu. Takže trénujte!

Minirecenze na minitéma...

...RPG (2)

V minulém čísle jsme zamířili na velice oblíbený žánr a tím je RPG (Role - playing - game). Řekli jsme si něco o stylu osoba z vrchu. V tomto díle se koukneme na dugeony. Tento starý žánr má už docela dlouhou historii. Už před legendárním Dugeon Masterem vycházely některé produkty na osmibitech . V devadesátých letech se pak objevily naprosté pecky (Lands of Lore 1, 2, 3, Dugeon Master 2...), které se dají porovnat svojí hratelností i k dnešním hrám. V dugeonech máte svojí družinu složenou z povolání (bojovník, kouzelník, elf...), kterou cvičíte a postupně kombinujete schopnosti ostatních postav.



Dragon Bane

Dragon Bane je asi nejznámějším dugeonem pro PalmOS. Výrobcem této hry je Mythological Software a stojí $26.95. Na začátku hry si musíte vybrat herní charaktery včetně výběr jejich povolání atd. Jste pověřeni úkolem zachránit království před útokem draků a získat zpátky královu dceru.

Grafické zpracování hry je velmi kvalitní. Když procházíte vaším úvodním městem, všímáte si velmi hezkých obrázků. Ve hře plyne čas, takže vidíte noční oblohu s hvězdami a ráno tu je jasné nebe. V RPG samozřejmě nechybí obchodníci. Nachází se zde několik obchodů s různým zbožím nebo různé příbytky, kde můžete přespat a tím nabrat síly i doplnit životy. Někdy na vás vybafne nějaká potvora, když se snažíte dostat do těchto prázdných domků. Najít můžete i různé plody na stromech, které vám třeba doplní životy.

Souboje. Jako u hry Kyle´s Quest i zde probíhají textové boje. Takže při náhodném chození (neplatí u začátečního města) se objeví soubojové okno, kde je vyobrazena podobizna monstra. Hraje se na tahy. Nejdříve se ukáže nabídka možností, co máte s následující postavou udělat (například útok, útěk...). Tak vystřídáte další postavy a pak hraje protivník. Až si promyslí strategii, objeví se okno s informací výsledku souboje. Pouze textově. Pokračuje se dál, až do konce. Takže je to věc názoru, jestli máte rádi textové souboje nebo ne.

Hru ovládáte stylusem s pomocí hardwarových tlačítek. Dragon Bane vyšel ve dvou dílech a je podporována černobílá a barevná verze pro PalmOS a samozřejmě pro PocketPC. Naši podrobnější recenzi si můžete přečíst ZDE .

Ultima Underworld

Majitelé PocketPC mají velmi rádi RPG dugeon Ultima Underworld. Jeho autorem je ZioSoft Interactive a stojí $29.95. Hra zabírá 14 MB, její barevná hloubka je 256 barev a poběží od PocketPC 2000 s ARM a MIPS procesorem.

Hratelnost s grafickým zpracováním hry (3D) je excelentní (i když je podporováno pouze 256 barev). Bohužel, kvůli malému rozlišení vás po chvíli začnou možná štípat oči. Samozřejmě je celá hra v Landscape módu. Do hry rychle zapadnete a stěží budete vnímat okolní svět.

Hra se ovládá stylusem s pomocí D-Padu a to velmi příjemně. Zvuky jsou dobré. Říkám dobré, protože se hudba pořád opakuje - z toho vyplývá, že je jí málo. Za chvíli ji asi vypnete. Dokumentace a nápověda nechybí, můžete si ji přečíst ve staženém balíčku hry. Ve hře se objevují tzn. "cut scenes", které vám pomůžou k pochopení příběhu. Souboje samozřejmě probíhají v reálném čase a bojujete tak, že zvolíte činnost vašeho hrdiny stylusem.

Ultima Underworld je velice povedená hra a pro milovníky RPG mi nezbývá nic, než jen doporučit.

Těšíme se na:

SpeedWay JAM

Amazing Games již brzy vydá tento nadějně vypadající závodní simulátor. Grafika bude plně ve 3D, objeví se zde i multiplayer a autor slibuje velký zážitek ze závodů. Nebude chybět ani možnost vytvořit si vlastního závodníka. Čeká na vás tucet aut s možností koupě nových doplňků. Takže, majitelé PocketPC zařízení se mají na co těšit.

Aktuálně

Zodiac byl představen

Podrobnosti o očekávaném herním handheldu jsou venku a vy si můžete přečíst podrobnosti v naš em článku.

Klasika

PGA Tour golf

V roce 1999 byla firmou EA Sports vydána graficky náročnější hra pro Palm Piloty. Byl to golf a to velmi kvalitně propracovaný. Už na svou dobu měl perfektní vzhled s detailními animacemi.

Na začátku hry jste si zvolili jeden ze tří herních režimů: Stroke (klasická exhibiční hra až se čtyřmi hráči), Tourament (zde se dá zahrát turnaj se soupeři) a Fast Play (k výběru jste měli jedno hřiště a mohli jste si zahrát jako Tiger Woods bez soupeřů a animací). Dále jste si zvolili jméno.

Jakmile jste se přes nastavení ke mapě, museli jste odpálit míček za pomoci směrového kříže a určit rotaci míčku. Až jste nastavili odpal, objevila se vaše postava, která se detailně pohybovala k rozmachu.