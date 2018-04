Hry do kapsy 57

Naše srpnové tipy

Kasparov Chessmate

Máme tu další šachy, tentokrát od našeho známého Hexacta . Pokud sháníte profesionální šachy, Kasparov Chessmate je žhavým kandidátem.

Obtížnost hry je nastavitelná (tři levely). Na výběr máte čtyři herní režimy. Grafika je výborná (prostorová) a zvuky také. Prý se chystá i varianta pro PDA s PalmOS.

Hra stojí $24.95.

M.M.´s Easy Revers i

Matthias Metzger pro nás připravil klasickou logickou stolní hru známou z mobilních telefonů.

Cílem hry je získání více kamenů, o které se soupeřem zápasíte. Obsadit kámen můžete tak, že kliknete na prázdné políčko, ale pouze v osmi směrech od vašeho kamene a přes kámen nebo kameny soupeře. Zní to složitě, ale brzy si na hru zvyknete a zjistíte, že vás to hned tak nepustí. Hra je to děsně těžká a budete muset zapojit více mozkových závitů. Program zabírá pouze 35 Kb a je zdarma.

BugLord

Nedávno vyšla konečně verze dlouho očekávané real-time strategie pro PalmOS. Hráč bude ponořen do války mezi broučími koloniemi. Rozkazovat jim budete samozřejmě vy a to přes mravence až po odporné brouky. Čeká vás 15 levelů, jednotek je spousta, nepřátelé mají pokročilé AI a je tu nabízen herní režim Custom Map .

Na domovských stránkách jsou ke stáhnutí i tapety všech možných brouků pro Windows. BugLord je podporován od verze 4.0 a výš.

Výrobcem je firma BigBrain Games . Hra pro Palm stojí $12.99.





Low Of Gravity

Za poplatek $10 můžete získat tuto logickou hru od firmy SetupGroup . Na displeji vidíte dvě plošinky a na jedné z nich je kulička. Tu musíte dostat na tu druhou destičku. Budete potřebovat gravitační vědomosti a reflexy. Plošinky se totiž pohybují a vy musíte stylusem určít sílu odletu vašeho balónku. Pokud spadne na zem, máte ještě k dispozici další dva. Pak hra končí. Demo si můžete stáhnout ZDE .

Novinky a updaty

Crazy Olympic

Atletické hry na palmech už nejsou pouhým sněním. A to díky řecké firmě CrazySoft . Čeká na vás celkem pět disciplín (100m sprint, skok daleký, hod oštěpem, 110m překážkového běhu a nakonec dokonce hod kladivem).

Úspěch ve hře spočívá v rychlosti vaší ruky a postřehu. Například při hodu oštěpem musíte stylusem ťukat co nejrychleji do dvou náhodných čísel. Tato funkce slouží pro rozběh. Co nejrychleji klikáte, tím rychlejší jste. V druhé části musíte zadat úhel hodu a to tak, že čím déle držíte tlačítko Act, tím větší úhel je - nesmí být ani příliš malý, ani velký. Hra je pekelně těžká a vyžaduje značný trénink. Podporovány jsou LowRes a HiRes verze i HiRes Sony verze se svými zvuky. V demu si zahrajete 20 her. V plné verzi je dokonce i vyhlašování vítězů. Hra stojí $12.95.



Hang Tough Hangman v2.0

Známou hru ze školních lavic nám přináší herní firma PocketFull . Skládáte slovo, které poskládáte z hádaných písmen. Pokud písmeno neuhodnete, vykreslí se část šibenice. Jestliže písmen neuhodnete více, šibenice se celá vykreslila i s panáčkem, prohráli jste.

Hang Tough Hangman obsahuje přes 4.500 slov, jsou zde varianty obyčejná, těžká, slova pro děti nebo zvířata ve francouzském jazyce.

Hra stojí přijatelné $3.99.



Fight Hard 3D

Pokud máte rádi rvačky, můžete zkusit tuto bojovou hru jeden proti jednomu na způsob Tekkena nebo Virtua Fightera. Postavičky mají veselou grafiku a pozadí také není špatné. Celá hra se ovládá stylusem, kterým určujete směr úderu nebo bránění (celkem tři směry).

K výběru máte několik módů her: Arcade (klasická exhibiční bitka), Championship (staňte se mistrem) a Survial mód (zde budete bojovat proti několika bojovníkům postupně se stejným charakterem). V demu si zahrajete režim Arcade. Dále si budete moci vytvořit vlastního bojovníka a postupem času získávat nové zkušenosti.

Výrobcem této hry je firma G5 Software a stojí $14.95.

Metalion 2

ZioSoft vydal druhý díl známé akční hry Metalion. Grafika je ve skvělém 3D zpracování s velkým počtem efektů. Nepřátelé mají lepší umělou inteligenci. Projdete se v osmi rozsáhlých úrovní (džungle, město, atd.). Na začátku hry máte na výběr ze třech charakterů s odlišnými schopnosti.

Demo bohužel není k dispozici, takže se můžete podívat pouze na tyto screenshoty . Jinak hra stojí $19.95.

Fast vs. Furious Pinball

Počet pinballů se neustále rozrůstá. Soft Agency pro nás připravil za poplatek $12.99 tento výborný pinball s velmi dobrou grafikou.

Zvuky jsou také na skvělé úrovni, tlačítka si můžete předefinovat. Program zabírá mezi 2MB a 3MB a spustíte ho od verze 3.0 a více. Celá hra je v tématice aut.

Máte hluboko do kapsy?

Kronos

Kronos je interpreter textových adventur. Tento žánr byl velmi oblíbený v osmdesátých letech. Rovněž ovšem potřebujete znalost anglického jazyka. Podporovány jsou černobíle i barevné verze v LowRes a HiRes od verze 4.0.

Výrobcem hry je CodeJedi a je zdarma.

PDACubeX 1.1

O této hře jsme se již zmiňovali v našem pondělním seriálu PalmareFreeware . Grafika je ve 3D, obsahuje 4 levely (2*2, 3*3, 4*4 a 5*5). Dokonce se tu nachází i tréninková hra. Ovládání je uzpůsobeno na co nejjednodušší. Nastavit lze i přiblížení a oddálení kostky.

Výrobcem je autor Alejandro Botero . Hra je zdarma. Program si můžete stáhnout ZDE .





Minirecenze na minitéma...

...RPG

RPG, neboli Role Playing Game je velice oblíbeným a rozšířeným žánrem nejen pro PDA. Jde zde o cvičení postavy, kde za boje získáváte zkušenosti a jste stále silnějšími. Tento žánr můžeme rozdělit na dugeony a klasická izometrická RPG ve stylu Diablo, kde vidíte postavičku z vrchu. Pak by sem určitě patřilo RPG, kde hrajete ve skupině a různě kombinujete své bojové schopnosti. V tomto čísle se podíváme na styl postavičky z vrchu.

Ancient Red

Trochu už postarší kousek pro Palmy, ale stále vynikající. Příběhem zasahujeme do vzdálené doby. váš hrdina se musí probojovat okolím vesnice a získat starověký prorocký svitek "Ueuekoyotl's" :-)

Na začátku si vyberete vaši herní postavu. Zvolíte jméno a kliknete na tlačítko DICE. Potom získáte základní zkušenosti (pokud se vám nelíbí, tak jednoduše hodíte znovu) a můžete začít. Po delším nahrávání se ocitnete na půdě vaší vesnice. V prvé řadě musíte nakoupit suroviny, zbraně apod. Až vám dojdou peníze, což bude za chvíli, budete se muset vydat do blízkého okolí. Demoverze vás ale nepustí daleko, takže si zabojujete méně, ale přece.

Souboje jsou v reálném čase a probíhají tím, že ťukáte stylusem na nepřítele a váš hrdina se mlátí o sto šest. Druhým způsobem boje je používání magie. K výběru je velký počet kouzel (za jejich používání ubývá mana, kterou doplníte různými elixíry), které probíhají velmi efektivně. Grafika celé hry je vůbec úžasná, platí se za ni velikostí - v barevné verzi 1670 Kb a černobílá 760 Kb. Hra obsahuje přes 20 000 odlišných obrázků. Bohužel, po chvíli hraní vás začnou bolet oči ze všech těch barev atd. Další nevýhodou je ultra těžká obtížnost a požadavky na důkladnou znalost angličtiny, protože budete mluvit také s postavami a některé informace od nich budete muset znát. Do verze 1.6 je hra černobílá, pak i barevná (256 barev).

Výrobcem tohoto náročného RPG je firma SkeNext a stojí $29.95. Demo si můžete stáhnout ZDE .







Solskia

Firma Crimson Fire má s tímto žánrem díky svým produktům veliké zkušenosti . Solskia je jedna z jejich RPG her. V dávných dobách středověku, démonů a draků žil člověk, který snil o tom, stát se velkým dobrodruhem a mistrem meče. Nyní jste dospěli a budete muset uplatnit vaše bojové schopnosti naostro. Netvoři zaútočili na okolí vaší vesnice a vy se pokusíte zachránit své obydlí.

Solskia se trochu podobá Ancient Red: mluvíte, chodíte, řešíte, bojujete. Grafika je trošku lepší na oči, hrdina je větší a hra není tak pestře barevná. Pro někoho je to výhoda, pro někoho ne.

Souboje probíhají stejně jako u předchozí zmiňované hře. Takže zase "klikáte" na nepřítele a čekáte na výsledek. Po jeho smrti něco vypadne, buď peníze, jídlo, elixír, anebo nějaký ten hadřík. Bohužel, nikde jsem nenašel aplikování magie, ani firma o ní nic nepíše, takže pro milovníky kouzel se tu nic nenajde. Nastavit lze i zvuky, ale díky nepříjemnému pípání, doporučuji neaktivovat.

Hra stojí $10 .

Kyle´s Quest 1, 2

Jestliže nemáte rádi real-timové souboje a náročnou grafiku, výše zmiňovaná firma Crimson Fire má pro vás řešení. Hlavní hrdina se jmenuje Kyle, mladý zkušený rytíř a dobrodruh. Dobrodružství mu budete vybírat sami. Můžete si totiž na domovských stránkách nebo na PalmGear v sekci Games: Kyle's Quest Level Add-On stáhnout mapy, které pak nainstalujete do svého PDA. Několik map obsahuje stažený balíček, ale nejvíce seženete od jiných autorů.

Nejdříve začnu grafickým zpracováním. Charakterizující slova pro ni jsou: hezká a přehledná, což se u dlouhých her cení. V prvním díle je grafika černobílá, v druhém je přidaná barva. Souboje probíhají na tahy a jsou bohužel pro mě a pro většinu hráčů textové. Kdyby se tam mihla alespoň nějaká animace. Nic. Pouze obrázek monstra. Toto je ale pouze jedna nevýhoda. Díky velkému počtu levelů, hra vydrží extrémně dlouho, pokud vás samozřejmě nepřestane bavit.

V demu jste ochuzeni o důležitou funkci uložení hry (zde je vidět, že se to nedohraje za chvíli). První díl stojí $15 a druhý $20.

Mapy pro první díl jsou k dispozici ZDE , pro druhý TADY . Pro editor map si klikněte sem pro první díl a pro druhý díl .

Těšíme se na:

WarLords II

Na konec října je ohlášena známá tahová strategie od PPC Studios . Budeme se těšit na kvalitní zvuky, grafiku, hudbu a obtížnost. K výběru bude spoustu map a 28 odlišných jednotek. Na více screenshotů můžete juknout sem .

Kyle Quest Dugeons

Crimson Fire připravuje novou verzi své RPG. Popis této hry najdete výš. Především půjde o vylepšení grafického zpracování. Souboje už budou v reálném čase a budou tu inteligentnější nepřátelé. Datum stanovení hry nikde není stanoveno, ale už existuje betaverze, kterou se můžete za $9.95 stáhnout.

Klasika

PIM

Opět jsme v roce 1999. Jestliže znáte starou počítačovou hru The Incredible Machine, tak vězte, že PIM je velice podobnou hrou. Hra stála $10. Balíček puzzlů se dal stáhnout od jiných autorů, popřípadě vytvořit si ho sám.

V každém puzzlu je určitý úkol, který jste museli splnit, abyste postoupili dále. Například rozhýbejte pásy se zapálenou svíčkou, aby mohla odpálit raketu. Vždycky jste si pohráli s obdrženými předměty a klikli na tlačítko GO a čekali na výsledek. Objektů ale bylo málo, takže hra po delším čase nudila.

Grafické zpracování bylo samozřejmě černobíle a plnilo svoji funkci - přehlednost. Nedávno se také objevila i barevná verze, ale byla stáhnuta. Naše recenze se nachází ZDE .

