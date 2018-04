Hry do kapsy 56

Naše červencové tipy

Marbles 2

Máte rádi Cascade z Psionu? Tak Marbles 2 je přesně pro vás. Je to návyková logická hra s jednoduchým cílem. Na obrazovce máte sto kamenů různých barev (červená, modrá, žlutá, zelená). Vašim úkolem je, aby všechny zmizely. Kameny zmizí, když na ně ťuknete stylusem a vedle sebe sousedilo alespoň jednou stranou co nejvíc kamenů jedné barvy. Čím víc takových sousedů má, tím víc bodů za jejich zmizení. Takže nejlepší strategií bude zaměřit se na začátku hry na tři barvy a díky jejich uvolnění zbude na hracím poli už jen jedna barva, která vám přinese spousty bodů.

Výrobcem je Remy Sharp a program si pořídíte zdarma. Podporována je i černobílá verze.

FlyAway

Pro milovníky arkád je tu obdoba SF Cave v hezčím kabátě. Létáte se stíhačkou ve stále menší aréně a sestřelujete bloky za pomocí několika zbraní. Body získáváte od samého počátku hry tím, že letíte a vydržíte. Až narazíte, končíte (jak jinak). Hra obsahuje 8 odlišných levelů. Cílem je přežít.

Za plnou verzi zaplatíte $6.25 a jejím výrobcem je Genzelev Dmitriy.

Legends Of Mystaris: The Flame Of Illean

Jestliže rádi čtete i hrajete zároveň a dobře ovládáte angličtinu, můžete zkusit tuto textovou adventuru od firmy inebooks za $9.99. Se svým hrdinou (nebo hrdinkou) projdete epickým dobrodružstvím ve velmi nebezpečné pevnosti Vulcos a pokusíte se získat legendární drahokam, plamen Illean (velkými písmeny - ILLEAN) . Budete bojovat proti démonům, mýtickým zvířatům, monstrům a různým příšerám.

Tato geniální textová adventura obsahuje přes 1200 stran textu a až 130 plně barevných obrázků. Autor slibuje rychlé ponoření do hry a hodiny a hodiny zábavy. A o to tady přece jde!

Spb Pong

Patříte-li k milovníkům jednoduchých her, je tu pro vás klasický, stařičký PONG. Objevil se už v sedmdesátých letech a od té doby vzniklo již tolik variant pro konzole, PC a samozřejmě i PDA.

Rychlost hry a obtížnost si můžete nastavit. Grafika je jednoduchá a černobílá. Napravo od hracího pole je ukazatel bodů.

Výrobcem této klasiky je firma SoftSPB. Bohužel se jedná o komerční produkt za $4.95.

Silke Four

Silke Four je obdoba piškvorek. Pokud vlastníte mobilní telefony značky Siemens řady 35, víte, o čem mluvím. Pokud ne, tak jde o to, poskládat čtyři svoje kameny v osmi směrech. Jenže tyto kameny nemůžete položit libovolně na hrací plochu, ale pouze na spodek nebo na povrch ostatních kamenů.

Ke hře budete potřebovat Compact Framework. Hra dlouho vydrží a velice ji doporučuji. Jejím výrobcem je Thomas Steinfeld.

Novinky a updaty

Bust´em 2

Arkanoidy jsou mezi pařany velice oblíbené. Pokud chcete něco profesionálního a dobře zpracovaného, je tu pro vás druhé pokračování Bust´em. Jde o trošičku netradiční arkanoid, protože se můžete s pálkou pohybovat jak doleva a doprava, tak i nahoru a dolů. Je tu nových 100 levelů, spousty power-upů apod. Grafika a zvuky jsou vynikající, vše se skvěle hýbe. Hra se ovládá stylusem nebo hardwarovými tlačítky. V menu option si můžete zvolit hlasitost hudby a zvuků i předefinovat tlačítka. V demu si zahrajete prvních 10 levelů.

Výrobcem této gamesky je Digital Concepts a stojí $6.99.

Mini Aquabike

Závodních her ve 3D pohledu pro PDA vychází čím dál více. Připomeňme si famózní GTS Racing Challenge od Astraware pro Palmy, Michael Shumacher racing pro PocketPC, teď už jsou přípravy na velmi nadějný Speedway JAM, nebo z těch starších, V-Rally, Race Fever. A mezi nimi se objevila nová pecka od OmniG Software Inc. Jak už z názvu napovídá, zde nebudeme dupat na pedály rychlých aut, svištět motocykly nebo šlapat na kole. Zde jde o závodění na vodních skútrech.

Grafika je v plném 3D zobrazení a je strhující. Čekají vás velké rozmanité okruhy (celkem pět) s velikou scenérií. Zvuky jsou také skvělé. Hra stojí $19.95.

Classic Collection 2

Jestliže hrajete rádi karty a zvláště karetní partie, firma Cascata připravila balíček velice oblíbených her Euchre, Hearts a Spades. Karty nemají sice hezké grafické zpracování, ale k jménům jsou naprogramovány obrázky jejich hlav. K dispozici máte 6 stupňů obtížnosti a uložit/nahrát hru. Hru spustíte ve verzi PalmOS 3.0 a vyšší. Balíček her stojí $19.99. O karetních hrách jsme psali v několikadílném seriálu Ráj PDA karbanu.

Máte hluboko do kapsy?

Traffic

Dreame Soft si pro nás připravil jednodušší hru, ve které máte za úkol dostat se se svým modrým autíčkem do svého domečku. Překážkou vám budou ostatní červená autíčka mající chuť do vás nemilosrdně narazit za každou cenu. Vy se jim ubráníte tak, že po každém úseku musíte zaparkovat (parking) a pak rychle vystartovat do dalšího parkoviště. Tak to bude pokračovat, až do dojezdu vašeho cíle.

Hra ale po čase bude nabývat stereotypnosti a za chvíli vás možná přestane bavit. Přesto ale doporučuji na vyzkoušení.

Shooter

Trochu jednodušší hru pro vás připravil David Ross. Vaším úkolem je sestřelovat asteroidy. Podporována je pouze černobílá verze, zvuk si můžete nastavit na začátku hry. Ke hře budete potřebovat knihovny PockeC a PToolbox. Na začátku máte pět životů a ty vám ubývají po každé srážce. K ovládání poslouží hardwarová tlačítka.

Minirecenze na minitéma...

...GameBoye

Tyto mašinky od Nintenda jsou na trhu už hezkou řádku let . Za celou jeho éru vznikly stovky vynikajících her. Díky jeho rozlišení obrazovky (160x145) a taktovacímu procesoru (2,2 MHz) může být GB snadno emulován i na PDA. Pojďme si tedy představit některé emulátory.

Liberty

Asi nejznámější emulátor GameBoye pro Palm je tento produkt od firmy Gambit Studios, který se prodává za $16.95. Stažený balíček obsahuje samotný program, nápovědu a samozřejmě konvertor z formátu .gb do .pdb. Demo verze je ochuzená tím, že můžete spustit pouze hry menší než 32 Kb. Ovládání si můžete libovolně měnit (směry a tlačítka A, B), Start a Select se nacházejí na horní liště nebo místo tlačítka FIND a CALC. Emulátor rovněž obsahuje funkci SAVE/LOAD (bohužel jedna pozice ) , což je při hraní nezastupitelná věc. Některé hry totiž na GB nešly uložit, takže jste byli nuceni hrát bez přestávky od začátku do konce.

Nevýhodou je emulování pouze černobílých her, takže majitelé barevných palmů čeká pouze paleta, kde můžou nahradit dvě šedi za dvě barvy (je to ještě horší, raději si nechte šedou). Nemůžeme se ale tomu divit, protože další nevýhodou je pomalost her, a kdyby se měla ještě k tomu emulovat barva, nevím, jestli bychom si zahráli. V nové verzi se už ale nachází funkce vynechávání obrázků (frame Blit) a když hru ještě urychlíte nějakým taktovacím programem (FastCPU, AfterBurner...), neměl by zde být problém. A zvuky? I když se v menu nacházejí, na mě jenom pištěly nesmyslné tóny.

I přes tyto nedostatky je program Liberty spolehlivým zabíječem času v každé chvíli a řekněte: kdo by si nezahrál ty staré dobré pecky od Nintenda? Mario, Wario, Zelda a spousty stovek dalších her.

GNUBoy

U PocketPC je samozřejmostí, že si zahrajete hry v barvě. Největší výhodou ale je, že tento emulátor je zcela zdarma a jeho výrobcem je projekt GNU. Program jednoduše přesuňte do svého PDA, ve složce MyDocuments si vytvořte libovolný adresář (třeba gbroms) a do něj si nahrajte ROMky ve formátech .gb a .gbc. Pak GNUBoy spusťte, vyberte si požadovanou ROMku a můžete hrát. Jen je ještě nutností (a to platí i pro další emulátory) vlastnit knihovnu gx.dll v adresáři MyDocuments.

V nastavení je možnost výběru rozlišení obrazovky (čím menší rozlišení, tím kvalitnější zvuky) a počet obrázků za sekundu (zde opět, čím menší počet obrázků, tím více se zvuk nezadrhává). Uložení hry je samozřejmostí (až deset pozic). Jeho největší slabinou je ale bohužel ovládání. Nevím, jaká je situace u ostatních modelů, ale u iPAQ 3630 není možno stisknout naráz víc jak jedno tlačítko. Jistě, není to chyba programu, ale ostatní sharewarové produkty mají dole na display k dispozici lištu tlačítek gameboye. Tak jdou kombinovat alespoň dvě tlačítka. Touto velikou nevýhodou odpadá veliký počet akčních her, protože těžko můžete přeskočit rozsáhlou díru bez rozběhu apod.

Pozn. Omlouvám se za chybějící screenshoty, ale na domovských stránkách nejsou k dispozici a programy na sejmutí obrázků na tomto emulátoru nefungují.

GoBoy

I pro Symbian existuje emulátor Gameboye c o l o r . Jmenuje se GoBoy a ten si můžete stáhnout zdarma u firmy WildPalm. Nachází se zde samozřejmě funkce save/load, rychlost je výborná, emulátor rovněž obsahuje výměnné tlačítko A, B, můžete dokonce propojit dva mobilní telefony pro hru ve dvou. Zvuky jsou samozřejmostí.

Těšíme se na...

Warfare Incorporated

Hadnmark plánuje novou multiplatformní RTS (real-time-strategy, tedy strategie v reálném čase). Grafika vypadá excelentně. Ostatně, posuďte podle těchto screenshotů. Hra bude k dispozici na PocketPC a na PalmOS (verze 5 a nižší) v rozlišení 480*320, 320*320 a 160*160 včetně černobílé podpory. Můžeme se tedy těšit a pro nedočkavce tu mám dobrou zprávu, že Warfare Incorporated vyjde kolem poloviny září.

microFootball v1.1

Velmi brzy se dočkáme nové verze fotbalového simulátoru od Proprog. Přibudou nové taktiky (4-4-2, 5-3-2, 4-3-3 a 4-2-4), zlepší se obtížnost (AI), změněno bude i ovládání (perem nebo hardwarovými tlačítky), můžete si pojmenovat týmy a hráče a bude podporována i černobílá verze.

Aktuálně



Hexacto zlevňuje

Tennis Addict

Až do listopadu si můžete koupit tuto vynikající hru od Hexacta pouze za $9.95. Jenom připomínám, Tennis Addict je velice realistický simulátor tenisu, hra se celá ovládá stylusem (a to velmi dobře). Postupem času získáváte nové postavy a zkušenosti. Naši recenzi máte k dispozici ZDE.

Klasika

SimCity

Vše začalo kolem roku 1999, kdy se firma Atelier rozhodla, že vydá hru s náročnějším grafickým zpracováním, než byly jenom tetrisy a solitary, které na tehdejších Palmech měly největší zastoupení. Tak vznikla první budovatelská strategie pro PDA. V téhle hře se staráte o obyvatelstvo svého města. Stavíte budovy (domy, stadióny, letiště, ZOO...), budujete silnice, železnice, parky, elektrárny atd. Začíná se v roce 1900 a za necelých 20 sekund uběhne další měsíc. Ve hře je nutné si všímat nejen obyvatelstva (residential), ale i obchodu (commercial) a průmyslu (industrial).